L'impegno per il GHG di Piramal Pharma convalidato e approvato da SBTi

MUMBAI, India, 16 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda farmaceutica leader a livello mondiale, ha iniziato il percorso verso la sostenibilità con la convalida ufficiale, da parte dell'iniziativa Science Based Targets (SBTi), degli obiettivi di riduzione a breve termine delle emissioni di gas serra (GHG) dell'azienda. Questa convalida è in linea con l'obiettivo principale di Piramal Pharma di 'Doing Well and Doing Good' (Fare bene e fare del bene), che guida le strategie aziendali e ne rafforza l'impegno per la realizzazione di progressi costanti e misurabili verso un futuro più sostenibile.

Piramal Pharma Limited si è impegnata a ridurre del 42% le emissioni assolute di gas serra Scope 1 e 2 entro l'esercizio 2030 rispetto all'anno di base 2022. Piramal Pharma Limited si è inoltre impegnata a ridurre del 25%, entro lo stesso arco di tempo, le emissioni assolute GHG Scope 3 derivanti da beni e servizi acquistati, attività correlate ai carburanti e all'energia, i trasporti upstream e la distribuzione e l'utilizzo dei prodotti venduti. Piramal Pharma diventa così la terza casa farmaceutica globale in India a ricevere l'approvazione della SBTi.

Commentando questo passo avanti fondamentale, Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha affermato: "La sostenibilità è al centro della nostra strategia aziendale, e l'approvazione di SBTi rafforza il nostro impegno continuativo per ridurre le emissioni di gas serra e allinearci agli obiettivi globali per l'azione sul clima. Si tratta di un passaggio essenziale nel nostro più ampio percorso verso la sostenibilità, e ci impegniamo a fare la nostra parte per promuovere un cambiamento ambientale significativo nell'intero settore farmaceutico. Per rafforzare ulteriormente il nostro impegno, stiamo sviluppando anche un Piano di riduzione delle emissioni di carbonio completo, che sarà presentato a breve. Abbiamo fatto molta strada, ma per molti aspetti il nostro viaggio verso la sostenibilità è appena iniziato".

La Science Based Targets initiative (SBTi), una collaborazione tra il Carbon Disclosure Project (CDP), lo United Nations Global Compact (UNGC), il World Resources Institute (WRI) e il World Wide Fund (WWF), aiuta le aziende a ridurre le emissioni di gas serra. Fornisce un percorso chiaro per una crescita a prova di futuro, specificando quanto e con quale rapidità occorre ridurre le emissioni per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa attività di farmaci generici ospedalieri; e l'attività India Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per il consumo e il benessere. Una delle società associate di PPL, inoltre, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, si è affermata tra i leader di mercato nell'area della terapia oftalmologica nel settore farmaceutico indiano. PPL detiene inoltre ha un investimento strategico di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini. Nell'ottobre del 2020, PPL ha ottenuto un investimento per la crescita strategica del 20% da parte del gruppo Carlyle.

*Include una struttura tramite investimento di minoranza in Yapan Bio

