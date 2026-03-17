Lo stabilimento di Grangemouth, nel Regno Unito, di Piramal Pharma Solutions consegna con successo il 1500° lotto di ADC

MUMBAI, India, 17 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto, (CDMO), leader a livello mondiale, e parte di Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), è orgogliosa di annunciare il completamento del 1.500° lotto di anticorpi farmaco-coniugati (ADC) presso il proprio stabilimento dedicato allo sviluppo e alla produzione di bioconiugati a Grangemouth, nel Regno Unito. Il 1.500° lotto, che rappresenta un lotto commerciale di ADC per l'oncologia, è un traguardo che evidenzia le capacità all'avanguardia dell'azienda e il suo incrollabile impegno orientato verso la centralità del paziente.

Da oltre vent'anni, Piramal Pharma Solutions è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di ADC. In qualità di prima CDMO specializzata in ADC, approvata dalla FDA e prima CDMO a produrre un ADC in ambito commerciale, Piramal dimostra una competenza senza pari in questo settore.

Piramal sfrutta tale competenza per fornire una gamma completa di soluzioni integrate per gli ADC dallo stabilimento di Grangemouth, che spazia dagli studi di fattibilità alla produzione su scala clinica e commerciale. Queste capacità rendono il sito una parte essenziale del programma ADCelerate™, il programma ADC di fase I rapido e integrato di Piramal. Grazie a trasferimenti tecnologici effettuati senza soluzione di continuità, supportati da solidi team tecnici, di gestione del programma e della qualità, il programma combina le capacità specializzate dello stabilimento di Grangemouth con quelle della rete globale di Piramal per ottimizzare il percorso dalla ricerca e sviluppo a una produzione conforme alle norme GMP.

Basandosi sulla consolidata leadership di Piramal nel campo degli ADC, lo stabilimento di Grangemouth ha sviluppato centinaia di bioconiugati unici, arrivando a produrre con successo ben 1.500 lotti di ADC, inclusi lotti clinici, commerciali e non GMP. Ma la struttura non si basa solo sulla tradizione; è supportata anche dagli esperti in materia del Science Collective, che forniscono approfondimenti tecnici e indicazioni strategiche per guidare i progetti verso il successo.

In linea con l'impegno di Piramal per la qualità, lo stabilimento di Grangemouth vanta un solido curriculum normativo, che include accreditamenti da parte della FDA statunitense e della MHRA. Grazie alla sua competenza senza pari e alle soluzioni all'avanguardia, la struttura consente a Piramal di fornire terapie con bioconiugati salvavita ai pazienti che ne hanno bisogno con rapidità, precisione e un elevato livello di qualità.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni complete di sviluppo e produzione lungo l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello mondiale di strutture presenti in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di farmaci, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per studi clinici, fornitura commerciale di principi attivi (API) e forme farmaceutiche finite. Offriamo inoltre servizi specializzati quali lo sviluppo e la produzione di principi attivi (API) altamente potenti, anticorpi farmaco-coniugati, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi a base di peptidi e potenti prodotti farmaceutici solidi per uso orale ad alta potenza. PPS offre inoltre servizi di sviluppo e produzione di prodotti biologici, inclusi vaccini e terapie geniche, resi possibili grazie alla società collegata di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

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Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA e BSE: 543635) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17* stabilimenti di sviluppo e produzione in tutto il mondo e una rete di distribuzione globale in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un'azienda specializzata in farmaci generici per uso ospedaliero; e il ramo Piramal Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per il benessere e la cura della persona. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, si è affermata come uno dei leader di mercato nel settore delle terapie oftalmologiche nel mercato farmaceutico indiano. PPL detiene anche una partecipazione minoritaria strategica in Yapan Bio Private Limited, che opera nel settore dei prodotti biologici/bioterapici e in quello dei vaccini.

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