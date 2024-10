L'RLC Global Forum debutta a Riyadh, plasmando il futuro del retail globale

RIYADH, Arabia Saudita, 2 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- L'RLC Global Forum terrà la sua riunione annuale inaugurale il 4 e 5 febbraio 2025 a Riyadh, un evento epocale per il settore del retail globale. Mentre il Consiglio di cooperazione del Golfo rafforza la sua posizione di polo di resilienza e crescita, alimentato dalla Vision 2030 dell'Arabia Saudita, il Forum riunirà i principali retailer, decisori politici, investitori e innovatori del mondo per discutere il futuro del settore, guidato dall'IA, dalla sostenibilità e dalla collaborazione globale.

Con il tema "Ricostruire un futuro condiviso", l'RLC Global Forum affronterà le sfide più urgenti che il settore del retail si trova ad affrontare oggi – la trasformazione tecnologica, il commercio transfrontaliero, la resilienza del mercato e i cambiamenti geopolitici. Il Forum costituirà una piattaforma fondamentale per promuovere partnership intersettoriali e strategie innovative volte a far progredire il settore.

"La nostra evoluzione nell'RLC Global Forum riflette una visione più ampia e inclusiva per il settore del retail globale", spiega Panos Linardos, Presidente RLC Global Forum. "Questo incontro annuale inaugurale offrirà spunti unici su come possiamo orientarci nel complesso panorama della vendita al dettaglio, dai progressi dell'IA alla creazione di una crescita sostenibile e inclusiva del settore".

Panda Retail Company, una delle principali catene di vendita al dettaglio del Medio Oriente e principale retailer di generi alimentari in Arabia Saudita, si unisce come partner strategico. "La nostra alleanza strategica con l'RLC Global Forum segna l'impegno di Panda verso l'innovazione e l'eccellenza nel settore alimentare", commenta il Dr. Bander Hamooh, Ceo Panda Retail Company. "Guardiamo con fiducia all'opportunità di sfruttare questa partnership per sperimentare nuove soluzioni e far progredire il panorama delle vendite al dettaglio in Arabia Saudita".

Inoltre, il colosso mondiale del retail di moda e stile di vita, Apparel Group, si unisce come partner principale. "Noi di Apparel Group siamo sempre pronti a promuovere discussioni su temi cruciali che hanno un impatto sia sul panorama globale che sul nostro settore", aggiunge Sima Ganwani Ved, Fondatrice e Presidente di Apparel Group. "La nostra partnership strategica con l'RLC Global Forum evidenzia il nostro impegno a confrontarci con questioni fondamentali e a promuovere un dialogo significativo che plasmi il futuro del retail e non solo".

Il primo RLC Global Forum del 2025 promette di essere un evento decisivo, che porrà le basi per il prossimo capitolo di innovazione, collaborazione e crescita della vendita al dettaglio.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2520817/RLC_Global_Forum.jpg

