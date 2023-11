LRS e Oberon Service sottoscrivono una partnership strategica e un accordo di distribuzione per il mercato italiano

SPRINGFIELD, Ill., 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Levi Ray & Shoup, Inc. (LRS) è lieta di annunciare la stipula di una partnership strategica e di un accordo di distribuzione con Oberon Service, rinomata azienda italiana di servizi e soluzioni IT specializzata nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni avanzate per la stampa e la gestione dei documenti.

Questa collaborazione combina la suite di prodotti e servizi di stampa, scansione e gestione dell'output di LRS con la forte presenza di Oberon Service nel mercato italiano. La competenza di Oberon Service nella fornitura di soluzioni e servizi, nel marketing, nelle relazioni con i clienti, nella distribuzione e nella gestione dei canali di vendita integrerà e arricchirà le capacità di LRS, rafforzando la posizione di entrambe le aziende.

La partnership punta a creare nuove opportunità e a fornire le migliori soluzioni ai clienti in Italia. Insieme, LRS e Oberon Service sono impegnate ad offrire ai clienti esperienze d'innovazione di elevata qualità, e a fornire servizi che soddisfino le esigenze delle imprese in un mercato in costante evoluzione.

"Siamo lieti ed entusiasti di intraprendere questo percorso con Oberon Service," ha dichiarato Stuart Ridout, Direttore Vendite del Canale EMEA presso LRS. "Questa partnership rappresenta un allineamento strategico che ci permetterà di servire meglio i nostri clienti e di estendere la nostra presenza nel mercato italiano. Non vediamo l'ora di assistere alla crescita e al successo che questa collaborazione porterà."

Anche Oberon Service condivide questo entusiasmo per il potenziale della partnership. "Collaborare con LRS è un'opportunità entusiasmante per Oberon Service," ha commentato Antonella Giannelli, direttore commerciale di Oberon Service. "Siamo convinti che unendo le nostre forze creeremo sinergie che saranno di beneficio per i nostri clienti e favoriranno l'innovazione nel nostro settore."

Entrambe le aziende sono desiderose di avviare questa nuova collaborazione e si impegnano a offrire un valore eccezionale ai propri clienti attraverso questa partnership strategica. Per ulteriori informazioni su Levi Ray & Shoup, Inc. e Oberon Service, si prega di visitare i rispettivi siti web.

Informazioni su Levi Ray & Shoup, Inc. (LRS):

LRS è un'azienda statunitense a capitale privato con sede centrale a Springfield, Illinois, USA. Vanta uffici in tutti gli Stati Uniti e in regioni chiave in tutto il mondo. Oltre la metà delle aziende Fortune 1000 si affida alle soluzioni leader del settore di LRS®, con prodotti utilizzati in oltre 30 Paesi. Per maggiori informazioni su LRS, visitare il sito www.LRS.com.

© 2023 Levi, Ray & Shoup, Inc. Tutti i diritti riservati. LRS e il logo a forma di gallone di LRS sono marchi commerciali registrati di Levi, Ray & Shoup, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi commerciali o marchi di servizio dei rispettivi titolari.

Informazioni su Oberon Service:

Oberon Service è un'importante azienda italiana specializzata nell'analisi, progettazione, integrazione e personalizzazione dei processi documentali, per supportare le aziende italiane nel loro percorso di digitalizzazione, in qualsiasi ambiente di lavoro. Con un focus sull'eccellenza e la leadership di mercato, Oberon Service ha stabilito una forte presenza in Italia in oltre 35 anni di attività e continua a espandere la propria portata offrendo servizi e soluzioni di eccellenza.

Informazioni di contatto:Shannon Heisler001 217-793-3800Shannon.heisler@lrs.com

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/lrs-e-oberon-service-sottoscrivono-una-partnership-strategica-e-un-accordo-di-distribuzione-per-il-mercato-italiano-301993906.html