MAG INVITA I PRINCIPALI APPALTATORI A PRESENTARE OFFERTE PER LA COSTRUZIONE Di KETURAH RESERVE

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 29 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- MAG, uno delle principali imprese edili negli Emirati Arabi Uniti, ha invitato gli appaltatori a presentare offerte per il contratto di costruzione di Keturah Reserve, complesso residenziale di lusso a Meydan, che offre un'abitabilità trasformativa attraverso la progettazione dello spazio. Il valore di costruzione del progetto è valutato in 2,8 miliardi di AED.

Keturah Reserve comprenderà 93 case a schiera, 90 ville e 533 appartamenti distribuiti in sei condomini. Il progetto è il primo sviluppo residenziale in Medio Oriente a immergere i residenti nella natura attraverso Bio Living, per migliorare il benessere fisico, mentale ed emotivo dei suoi occupanti.

Nei suoi commenti, Talal Moafaq Al Gaddah, CEO di MAG Lifestyle Development, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di nominare un appaltatore principale per Keturah Reserve, un progetto che incarna i più alti standard di esperienze di lusso abbinati, per la prima volta nella regione, al Bio Living. Il progetto ha già registrato importanti vendite con acquirenti alla ricerca di un'esperienza abitativa arricchita che combini lusso e benessere con servizi senza pari."

Gli offerenti interessati possono contattare Thyer Al Kubaisi (pa.dpcd@dewan-architects.com) e Mohammed Benghali (m.benghali@dewan-architects.com) di Dewan Architects and Engineers al numero +971 4 2402010.

