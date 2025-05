"Massima libertà, massimo audio": Hollyland lancia LARK MAX 2, un rivoluzionario sistema di microfoni wireless che ridefinisce gli standard di registrazione professionale

SHENZHEN, Cina, 27 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Hollyland lancia LARK MAX 2, un rivoluzionario sistema di microfoni wireless full-chain a 32 bit sviluppato per fissare un nuovo standard nell'acquisizione audio professionale. Mediante l'integrazione di cinque innovazioni rivoluzionarie al loro primo lancio, tra cui il monitoraggio wireless a bassa latenza, la registrazione all'avanguardia a 32 bit float, la cancellazione del rumore basata sull'IA, il design con aggancio a sospensione e il rivestimento nano-eccimero, LARK MAX 2 desidera soddisfare le esigenze in continua evoluzione della produzione di contenuti professionali in ambienti dinamici.

Innovazioni leader del settore nella tecnologia audio

Una delle funzionalità avanzate di LARK MAX 2 è la capacità di monitoraggio audio wireless a bassa latenza, che sfrutta la tecnologia anti-interferenza con salto di frequenza a 2,4 GHz. Ciò consente di ottenere un audio stabile e cristallino con dinamiche ricche, raggiungendo una latenza estremamente bassa di soli 20 ms (da TX a RX).

Inoltre, LARK MAX 2 vanta una qualità audio lossless di livello broadcast con registrazione a 32 bit float integrata ed elaborazione full-link, offrendo una durata di registrazione impressionante fino a 14 ore. L'integrazione della tecnologia di riduzione del rumore basata sull'IA elimina efficacemente i suoni indesiderati, come il rumore del vento, il traffico e il riverbero ambientale, con un livello di distorsione inferiore all'1%. Questo processo prevede la raccolta di una vasta gamma di fonti di rumore, che vengono poi analizzate da algoritmi di IA per identificarle. La profondità di riduzione del rumore è regolabile con precisione, consentendo livelli fino a 25 dB senza bisogno di post-elaborazione.

Per un'integrazione perfetta nei flussi di lavoro di produzione, LARK MAX 2 è dotato di un sistema di timecode a livello di fotogramma integrato che sincronizza le registrazioni video e audio tramite uscite da 3,5 mm e UAC. Ciò garantisce un allineamento perfetto tra le riprese della videocamera e l'audio interno, risparmiando tempo prezioso in fase di post-produzione. Inoltre, gli innovativi 4 trasmettitori e 1 ricevitore consentono l'utilizzo simultaneo da parte di più utenti, adattandosi a vari contesti, come interviste di gruppo o trasmissioni in diretta. Grazie alla straordinaria durata della batteria fino a 36 ore e a un raggio d'azione operativo di 340 metri, LARK MAX 2 garantisce una cattura audio di qualità senza interruzioni.

Design leggero per maggiore usabilità e comfort

Oltre ai progressi tecnologici, LARK MAX 2 è stato progettato per soddisfare anche il comfort e la praticità dell'utente. Realizzato in materiale delicato sulla pelle con rivestimento a nano-eccimeri, riduce al minimo la scomodità durante l'uso prolungato ed è perfetto per riprese prolungate. Il meccanismo di aggancio sospeso consente un semplice fissaggio agli indumenti, mantenendo al contempo un profilo discreto e stabile. Il design con clip posteriore nasconde il dispositivo, garantendo un aspetto professionale durante le registrazioni. Inoltre, la regolazione dinamica del guadagno con un solo pulsante semplifica la configurazione audio, adattando automaticamente il guadagno in uscita in base al volume per un'esperienza di registrazione più fluida.

"LARK MAX 2 risponde alle sfide affrontate dai creatori professionisti che lavorano in ambienti acusticamente complessi, dove le limitazioni delle apparecchiature e il degrado del segnale spesso compromettono il risultato finale", afferma Cao, direttore dello sviluppo prodotti presso Hollyland. "Integrando l'acquisizione lossless full-chain, il filtraggio intelligente del rumore e il monitoraggio avanzato in un design compatto e scalabile, questo prodotto segna un significativo passo avanti nella tecnologia audio creativa. Non è un semplice strumento, ma un attivatore di libertà creativa."

Disponibilità e prezzi

LARK MAX 2 sarà disponibile a partire dal 27 maggio 2025 presso i distributori autorizzati e nel negozio Amazon di Hollyland.

INFORMAZIONI SU HOLLYLAND TECHNOLOGY

Dal 2013, Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ("Hollyland" o "Hollyland Technology") fornisce ai clienti globali soluzioni professionali appositamente progettate per la trasmissione wireless di dati, audio e video e soluzioni di interfono wireless. I prodotti principali includono Solidcom C1, Mars 400s Pro, Mars 4K, Mars M1, Cosmo C1 e Lark M1. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.hollyland.com/, Hollyland su Instagram, Hollyland su Facebook, e Hollyland su YouTube.

