MATRIX RENEWABLES ED EDF FIRMANO UN ACCORDO PER OTTIMIZZARE UN PROGETTO DI ACCUMULO A BATTERIA DA 500 MW IN SCOZIA

EDIMBURGO, Scozia, 30 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Matrix Renewables, società leader nel settore delle energie rinnovabili sostenuta dalla piattaforma di impact investing TPG, ha sottoscritto un accordo a lungo termine per l'ottimizzazione delle batterie con EDF per un sistema di accumulo energetico da 500MW/1GWh attualmente in costruzione a Eccles, in Scozia.

In base all'accordo, EDF fornirà servizi di accesso al mercato (route-to-market) e si occuperà dell'ottimizzazione della batteria nei mercati elettrici del Regno Unito una volta che l'impianto entrerá in esercizio. L'avvio delle operazioni commerciali è previsto per l'estate 2027. Si tratta del primo progetto di accumulo stand-alone di Matrix Renewables nel Regno Unito e di uno dei più grandi collegati al sistema elettrico britannico.

Situato lungo i principali corridoi di trasmissione tra Scozia e Inghilterra, l'impianto contribuirà a rafforzare la resilienza della rete e a migliorare la gestione dei flussi energetici. Grazie alla capacità di immagazzinare energia rinnovabile in eccesso e rilasciarla nei momenti di maggiore domanda, il progetto favorirà una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili.

L'iniziativa rientra nella strategia di Matrix volta ad ampliare il proprio portafoglio di sistemi di accumulo e a sostenere la transizione verso un sistema energetico più pulito, flessibile ed efficiente, in linea con gli obiettivi governativi Clean Power 2035 e Net Zero 2050.

Chris Matthews, Chief Commercial Officer di Matrix Renewables, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di contribuire a uno dei più grandi progetti di accumulo del Regno Unito e di collaborare con EDF per la sua ottimizzazione. Lo storage sarà fondamentale per sostenere la crescita delle rinnovabili e rafforzare la resilienza del sistema elettrico."

Stuart Fenner, Commercial Director di Business & Wholesale Services di EDF, ha aggiunto: "La nostra missione di costruire una 'Electric Britain' richiede asset flessibili e reattivi. Questo progetto offrirà esattamente questa capacità. Attraverso la piattaforma Powershift, ottimizzeremo la batteria in tempo reale per supportare la stabilità della rete e integrare più energia a basse emissioni."

Tutte le autorizzazioni del progetto sono state ottenute e i lavori procedono secondo il programma. Matrix Renewables continua a espandere il proprio portafoglio nel Regno Unito, con l'obiettivo di sviluppare oltre 3 GW di capacità di accumulo nei prossimi anni.

Contatto : Garcia Pos, Ana (MAD-WSW) AGarciaPos@webershandwick.com, Herves, Carolina (MAD-WSW) CHerves@webershandwick.com, Kirsty Whatmough:kwhatmough@webershandwick.com ,+34917458657

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