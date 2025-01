Matrixdock integra il token XAUm Gold con Binance Wallet per promuovere l'uguaglianza finanziaria

SINGAPORE, 2 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Matrixdock, leader asiatico nella tokenizzazione degli asset reali (RWA), annuncia l'integrazione del suo token per l'oro di punta, XAUm, con Binance Wallet, uno dei principali portafogli di asset digitali al mondo. Questo sviluppo si basa sulle precedenti integrazioni con i portafogli Web3 degli exchange centralizzati come OKX e i portafogli crittografici come MetaMask, ribadendo l'impegno di Matrixdock a rendere gli investimenti nell'oro più sicuri, efficienti e accessibili per centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo.

Al centro di questa integrazione c'è XAUm, un token interamente garantito da lingotti d'oro accreditati dalla London Bullion Market Association (LBMA) con una purezza minima del 99,99%. Ogni token XAUm rappresenta un'oncia troy di oro. Queste riserve auree sono conservate in modo sicuro nei caveau di Brink a Hong Kong e Singapore, offrendo ai detentori di token la possibilità di riscattare XAUm in cambio di oro fisico.

Pensato appositamente per la compatibilità con Web3 e l'ecosistema multi-catena, XAUm integra perfettamente l'innovazione blockchain con un design incentrato sull'utente. La sua solida trasparenza in termini di proof-of-reserve, l'efficiente gestione delle riserve multi-chain e la maggiore interoperabilità ispirano fiducia e trasformano l'oro da un bene statico a uno strumento finanziario dinamico e multifunzionale nell'economia digitale.

Questa integrazione con Binance Wallet si basa sugli sviluppi precedenti all'interno dell'ecosistema Binance, inclusi gli exchange decentralizzati e le piattaforme di prestito. L'obiettivo è quello di rendere XAUm un punto di riferimento per gli investimenti in oro moderni, offrendo una soluzione efficiente e affidabile che ridefinisca l'efficienza delle attività e l'uguaglianza finanziaria.

Binance Wallet rafforza questa visione offrendo un punto di accesso sicuro e intuitivo a Web3. Gli utenti possono gestire asset digitali, effettuare scambi di token cross-chain e generare profitti senza sforzo. Con una semplice procedura di configurazione tramite l'app Binance, il portafoglio elimina la necessità di frasi seed o chiavi private; inoltre, utilizza la tecnologia Multi-Party Computation (MPC) per migliorare la sicurezza delle transazioni.

Grazie a questa integrazione, le persone in tutto il mondo possono acquistare, possedere e scambiare oro comodamente tramite un dispositivo mobile. Sfruttando la tecnologia Web3 e l'ecosistema multi-chain, Matrixdock e Binance Wallet stabiliscono un nuovo standard per gli investimenti in oro moderni, promuovendo l'uguaglianza finanziaria e l'innovazione.

Informazioni su Matrixdock

Fondata nel febbraio 2023 da Matrixport, Matrixdock è l'azienda leader in Asia nel settore RWA che modernizza gli strumenti finanziari attraverso una tecnologia avanzata di tokenizzazione. STBT è stata la prima in Asia a introdurre un prodotto di buoni del tesoro a breve termine tokenizzati e si è aggiudicata l'Ecosystem Excellence TADS Award nel 2023 per le soluzioni di trading e liquidità. Nel 2024 ha lanciato un token per oro tokenizzato unico nel suo genere, XAUm, modernizzando il tradizionale investimento in oro trasformandolo in un asset digitale dinamico e multifunzionale.

