Matrixport espande la sua presenza in Europa con l'acquisizione di Crypto Finance Asset Management con sede in Svizzera

L'unità sottoposta alla vigilanza della FINMA rinominata Matrixport Asset Management AG

SINGAPORE, 1 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Matrixport, uno dei più importanti hub multifunzione di servizi finanziari basati su criptovalute, ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione interamente in contanti di Crypto Finance (Asset Management) AG ("CFAM"), un gestore di asset in criptovalute svizzero autorizzato che in precedenza faceva parte di Crypto Finance Group (CFG) di proprietà del gruppo Deutsche Börse.

Rinominata Matrixport Asset Management AG ("MAM"), l'unità con sede in Svizzera è pioniera del settore delle soluzioni di investimento in criptovalute di livello istituzionale – gestisce il primo fondo in criptovalute approvato dalla FINMA e offre al contempo una gamma completa di prodotti di investimento in criptovalute e capacità di strutturazione.

Commenta John Ge, co-fondatore e CEO di Matrixport: "Siamo lieti della fondazione di MAM e diamo un caloroso benvenuto al team nella famiglia Matrixport. L'acquisizione consente ai clienti di accedere ai prodotti di gestione delle criptovalute più innovativi e conformi, ed è in linea con la nostra strategia di espandere ulteriormente i servizi in Europa".

Il precedente responsabile della gestione patrimoniale di CFAM è stato nominato CEO di MAM.

Aggiunge Stefan Schwitter, CEO Matrixport Asset Management: "Guardiamo con fiducia all'opportunità di unirci a uno dei veri pionieri delle criptovalute nel settore delle risorse digitali. I nostri punti di forza complementari creeranno valore aggiunto per la clientela attuale e futura di Matrixport Group a livello globale".

L'integrazione ribadisce l'impegno di Matrixport nei confronti della conformità normativa, rafforzandone al contempo la leadership di mercato nella gestione delle criptovalute.

Conclude Christopher Liu, Chief Compliance Officer e Head of Regulatory presso Matrixport: "L'acquisizione amplia la nostra presenza in ambito normativo in Svizzera e riflette il nostro fermo impegno a collaborare costantemente con gli enti regolatori per rivedere le attuali normative e perfezionare quelle specifiche sugli asset virtuali negli anni a venire".

L'operazione ha ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni normative, tra cui quella della FINMA, ed è stata completata.

Informazioni su Matrixport

Fondata nel 2019, Matrixport è il principale hub multifunzione al mondo per i servizi finanziari basati sulle criptovalute. Con 6 miliardi di dollari in asset gestiti, Matrixport offre agli utenti di tutto il mondo diverse soluzioni finanziarie basate sulle criptovalute, progettate per un'efficienza ottimale del capitale e rendimenti sostenibili.

Matrixport è autorizzata a Hong Kong (TCSP e Money Lender), opera come rappresentante designato nel Regno Unito, è registrata come MSB negli Stati Uniti ed è membro della FINMA SRO-VFQ svizzera. È stata riconosciuta da CB Insights come una delle "50 aziende blockchain più promettenti" e inserita nella "2024 Global Unicorn List" di Hurun.

