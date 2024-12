Max Verstappen si unisce ai festeggiamenti mentre viene incoronato il campione Player 0.0 di Heineken

MADRID, 15 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- In un'entusiasmante dimostrazione di velocità, precisione e abilità, il pilota di simulazione sloveno Jernej Dovžan si è aggiudicato il titolo di Player 0.0 Global Champion alla finale internazionale Heineken® Player 0.0. Tenutosi presso il famoso festival di videogiochi GAMERGY di Madrid, l'evento ha riunito 18 piloti di simulazione d'élite provenienti da tutto il mondo, sotto gli occhi del quattro volte campione del mondo Max Verstappen, in un'arena Heineken Player 0.0 creata su misura.

L'iconico circuito di Zandvoort ha fatto da sfondo a una battaglia elettrizzante, in cui lo sloveno Jernej Dovžan ha trionfato contro una concorrenza agguerrita, aggiudicandosi il titolo e il riconoscimento mondiale di talento assoluto delle corse simulate.

Per aumentare l'entusiasmo, Max Verstappen, ambasciatore di Heineken® 0.0, è salito sul palco per incontrare i fan e celebrare i finalisti, sottolineando la crescente intersezione tra eSport, sport motoristici e consumo responsabile.

Verstappen ha commentato: "È incredibile vedere la passione e la dedizione di questi piloti. Player 0.0 continua a dimostrare l'importanza dell'abilità, della concentrazione e delle scelte giuste – non solo nelle corse, ma anche nella vita".

Player 0.0 è un'iniziativa fondamentale della piattaforma When You Drive, Never Drink di Heineken®, che rafforza il messaggio che "Il miglior guidatore è quello che non beve". Con la missione di promuovere un consumo responsabile, il concorso coinvolge un nuovo pubblico attraverso il dinamico mondo del gioco.

Lanciato in 20 paesi, il concorso Player 0.0 di quest'anno ha introdotto un gioco per dispositivi mobili personalizzato e innovativo come punto di ingresso alla competizione, alla quale hanno potuto unirsi partecipanti di ogni estrazione sociale. L'evento continua ad ampliare l'impegno di Heineken® nel rendere le strade più sicure attraverso piattaforme coinvolgenti e di impatto.

"La finale di Player 0.0 di quest'anno riflette il nostro impegno nel combinare innovazione, responsabilità e intrattenimento", ha affermato Natacha Volpini, Global Head Of Digital Consumer Innovation. "Attraverso iniziative come questa stiamo raggiungendo nuovi pubblici e ispirando scelte responsabili in tutto il mondo".

Con la conclusione della stagione 2024, Heineken® guarda a progetti ancora più grandi per Player 0.0 nel 2025, continuando a promuovere un consumo responsabile ed esperienze innovative per i tifosi.

Informazioni Player 0.0

Player 0.0, nell'ambito dell'iniziativa "When You Drive Never Drink - The Best Driver" di Heineken®, ridefinisce la scelta del conducente designato, concentrandosi sulla sobrietà come criterio chiave. Questa campagna globale, che vede come protagonista il quattro volte campione di F1 Max Verstappen, si basa sulla tradizione Heineken di promuovere il consumo responsabile di bevande alcoliche. Lanciato inizialmente nel 2021, Player 0.0 unisce il gioco virtuale interattivo all'esperienza di degustazione Heineken 0.0, dando vita al messaggio del consumo responsabile di bevande alcoliche. I partecipanti si cimentano in una competizione virtuale, con la possibilità di vincere vari premi e di competere nell'evento finale Player 0.0 Global. Player 0.0 esemplifica l'impegno di Heineken® verso un consumo responsabile e il miglioramento della vita sociale.

Informazioni su Heineken®

HEINEKEN® è il produttore di birra con la massima copertura internazionale. È il principale sviluppatore e distributore di marchi di birra e sidro premium. Guidato dal marchio Heineken®, il Gruppo vanta un portafoglio di oltre 300 birre e sidri internazionali, regionali, locali e speciali. Ci impegniamo verso l'innovazione, gli investimenti a lungo termine nel marchio, l'esecuzione disciplinata delle vendite e la gestione mirata dei costi. Attraverso lo slogan "Brewing a Better World", la sostenibilità è parte integrante del Gruppo.

HEINEKEN® ha una presenza geografica ben bilanciata, con posizioni di leadership sia nei mercati sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Diamo lavoro a oltre 85.000 dipendenti e gestiamo birrifici, malterie, stabilimenti per la produzione di sidro e altri impianti di produzione in più di 70 Paesi. Le azioni di Heineken N.V. e Heineken Holding N.V. sono quotate sull'Euronext di Amsterdam. I prezzi delle azioni ordinarie sono consultabili su Bloomberg con i simboli HEIA NA e HEIO NA e su Reuters con i simboli HEIN.AS e HEIO.AS. HEINEKEN gestisce due programmi sponsorizzati di American Depositary Receipt (ADR) di livello 1: Heineken N.V. (OTCQX: HEINY) e Heineken Holding N.V. (OTCQX: (Nota: HKHHY).

Le informazioni più recenti sono disponibili sul sito web HEINEKEN: www.theHEINEKENcompany.com ed è possibile seguirci su X tramite @HEINEKENCorp.

