Medit presenta una soluzione di protesi del tipo "da scansione a progettazione" in occasione del Medit Innovation Day 2023

SEUL, Corea del Sud, e LONG BEACH, Calif., 4 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Medit (www.medit.com), uno dei principali fornitori di scanner intraorali 3D e di soluzioni per l'odontoiatria digitale, ha annunciato il "Medit Innovation Day 2023" per il 5 ottobre.

Il Medit Innovation Day 2023 è un evento online gratuito e aperto a tutti i dentisti del mondo. Dato il prossimo lancio dell'app Medit ClinicCAD, Medit è orgogliosa di presentare un software CAD dentistico senza soluzione di continuità che consente ai dentisti di progettare in modo efficiente corone, ponti e otturazioni, sia provvisori che definitivi. L'innovativa soluzione del tipo "da scansione a progettazione" si integra con tecnologie avanzate di produzione 3D come la fresatura e la stampa 3D, segnando un passo significativo verso una soluzione per le protesi dentali semplificata.

Medit ClinicCAD rappresenta un software CAD dentistico intuitivo e facile da usare, alimentato da un motore di intelligenza artificiale, pronto a rivoluzionare il modo in cui i dentisti lavorano. L'odontoiatria digitale non è solo un futuro lontano: la soluzione completa offerta da Medit dimostra la vera essenza dell'odontoiatria digitale. Medit ha inoltre recentemente introdotto un sistema di scansione compatibile con Mac e ClinicCAD è l'unico software CAD dentale compatibile con Mac attualmente disponibile.

Il "Medit Innovation Day" 2023 segna un momento importante in cui ci prepariamo a presentare Medit ClinicCAD", afferma GB Ko, AD di Medit. "Questa presentazione dimostra quanto siamo impegnati ad aiutare i dentisti con nuove soluzioni che rendono il loro lavoro più semplice e veloce, oltre a migliorare la cura dei pazienti. Questo riflette il nostro forte impegno a rimodellare la tecnologia dentale".

L'evento presenterà cinque sessioni di conversazione condotte da opinionisti chiave (KOL) dell'odontoiatria da tutto il mondo. Ogni KOL esaminerà i vantaggi dell'uso degli scanner e del software Medit, illustrando come i dentisti possano trarre vantaggio dalle loro soluzioni complete.

"Il Medit Innovation Day 2023 evidenzia il nostro impegno a fondere le capacità di intelligenza artificiale con le competenze dentali", osserva Michael Lee, direttore tecnico di Medit. "Medit ClinicCAD, il fulcro di questo evento, non solo rivoluziona la progettazione, ma si integra perfettamente con le tecnologie di fabbricazione 3D. Questa integrazione colma il divario tra immaginazione e creazione, mostrando il futuro dell'innovazione dentale".

Per ulteriori informazioni e per registrarsi, si veda la pagina ufficiale dell'evento all'indirizzo https://info.medit.com/medit-innovation-day-2023/.

