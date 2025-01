Merck lancia la prima piattaforma di fiducia cyber-fisica sul mercato per affrontare i problemi di sicurezza e contraffazione dei prodotti

DARMSTADT, Germania, 7 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Merck, azienda leader nel settore scientifico e tecnologico, ha lanciato oggi una versione beta di M-Trust™, una piattaforma di fiducia cyber-fisica sicura, creata per affrontare le sempre più numerose problematiche legate alla sicurezza, alla tracciabilità e alla contraffazione dei prodotti.

Laura Matz, Chief Science & Technology Officer di Merck, ha dichiarato: "Con l'aumento delle aspettative circa il controllo della qualità dei prodotti, le aziende devono garantire sicurezza e trasparenza nelle catene del valore industriali, rispettando al contempo normative sempre più stringenti. Fino ad ora, le aziende hanno avuto difficoltà a digitalizzare completamente i processi di garanzia poiché le macchine non soddisfacevano gli standard umani. M-Trust™ è la prima piattaforma di fiducia cyber-fisica sul mercato che consente una tracciabilità e garanzie di autenticità dei prodotti maggiori grazie alla digitalizzazione delle capacità umane nei processi di controllo di qualità. Progettata per le aziende che vogliono restare al passo con i tempi, questa tecnologia innovativa non solo le aiuta a mantenere la competitività oggi, ma apre anche le porte ai modelli di business rivoluzionari di domani".

La piattaforma M-Trust™ rivoluziona il modo in cui le aziende garantiscono la qualità e l'autenticità dei loro prodotti, creando un legame indissolubile tra il mondo fisico e quello digitale. Grazie alla potente tecnologia Web 3.0, questa nuova soluzione permette di creare gemelli digitali per una maggiore sicurezza del prodotto e la digitalizzazione dei processi di controllo di qualità.

La piattaforma consente ai clienti di:

Il portfolio M-Trust™, composto da software e hardware, è il primo sul mercato ed è basato sulla tecnologia multi-brevettata. La soluzione Platform as a Service (PaaS) include un software che si integra facilmente nei flussi di lavoro e nei processi già in uso, crypto anchor personalizzabili per soddisfare diverse esigenze di sicurezza, e un hardware di lettura compatibile.

Sviluppata internamente da Merck, questa tecnologia combina l'esperienza e l'affidabilità dell'azienda circa la qualità e la sicurezza dei prodotti, ed è progettata per evolversi con le tecnologie emergenti e rispondere ai requisiti normativi in continua evoluzione, come il Passaporto digitale del prodotto dell'UE.

La piattaforma M-Trust™ viene lanciata in versione beta, offrendo agli utenti verificati l'opportunità unica di essere pionieri in questa nuova avventura. Non appena possibile, saranno forniti aggiornamenti sulla disponibilità generale. Per maggiori informazioni sulla nuova piattaforma e sui kit di sviluppo software per sviluppatori, visitare: www.MTrust.io

Informazioni su Merck

Merck, azienda leader nel settore scientifico e tecnologico, opera nei settori delle scienze biologiche, della sanità e dell'elettronica. Circa 63.000 dipendenti lavorano ogni giorno per fare la differenza nella vita di milioni di persone, offrendo soluzioni utili e sostenibili allo stesso tempo. L'azienda è protagonista in molti ambiti: dall'offerta di prodotti e servizi che accelerano lo sviluppo e la produzione di farmaci, alla scoperta di trattamenti innovativi per le malattie più complesse, fino al potenziamento dell'intelligenza dei dispositivi. Nel 2023, Merck ha generato vendite per 21 miliardi di euro in 65 Paesi.

I progressi tecnologici e scientifici di Merck sono il frutto di un costante spirito di esplorazione scientifica e di un'imprenditoria responsabile che hanno garantito la prosperità del marchio sin dalla sua fondazione nel 1668. La famiglia fondatrice è ancora oggi il principale azionista della società quotata in borsa. Merck detiene i diritti sul nome e sul marchio Merck a livello globale, con l'eccezione di Stati Uniti e Canada, dove i settori aziendali di Merck operano come MilliporeSigma nell'ambito delle scienze biologiche, EMD Serono in ambito sanitario e EMD Electronics nell'elettronica.

