METLEN ENERGY & METALS PLC ("Metlen PLC" o l' "Offerente") annuncia l'esito positivo della sua offerta pubblica di acquisto volontaria per l'acquisizione delle azioni ordinarie registrate Metlen Energy & Metals S.A. ("Metlen S.A.")

È previsto che le azioni di Metlen PLC inizino a essere negoziate sul mercato principale della Borsa di Londra ("LSE") e della Borsa di Atene ("ATHEX") a partire dal 4 agosto 2025

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, ALLA DISTRIBUZIONE O ALLA DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE RELATIVE LEGGI

IL PRESENTE ANNUNCIO CONTIENE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO 2014/596/UE, CHE COSTITUISCE ANCHE PARTE DELLA LEGGE DEL REGNO UNITO AI SENSI DELL'EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 ("MAR"). A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ANNUNCIO, QUESTE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (COME DEFINITE IN MAR) SI CONSIDERANO ORA DI DOMINIO PUBBLICO

INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 23 della legge greca 3461/2006, come modificata (la "Legge"), Metlen PLC annuncia l'esito positivo della sua offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"Offerta pubblica di acquisto"), presentata il 25 giugno 2025, per acquisire tutte le azioni ordinarie registrate, ciascuna avente un valore nominale di € 0,97 (ciascuna, una "azione Metlen S.A.") emessa da Metlen S.A., che Metlen PLC e qualsiasi "persona che agisce di concerto" (come definito nell'articolo 2(e) della Legge) con Metlen PLC, non detengono direttamente o indirettamente, in cambio di nuove azioni ordinarie denominate in euro emesse da Metlen PLC (ciascuna una "Azione di Corrispettivo") con un rapporto di cambio di un'azione di corrispettivo per ogni azione Metlen S.A. (il "Rapporto di cambio").

I termini e le espressioni in maiuscolo definiti nella circolare informativa del 26 giugno 2025 predisposta da Metlen PLC ai fini dell'Offerta pubblica di acquisto, che è stata approvata e pubblicata in conformità alla Legge, avranno lo stesso significato quando utilizzati nel presente annuncio, salvo diversa definizione.

PREREQUISITO DI ACCETTAZIONE

Durante il Periodo di accettazione, conclusosi il 25 luglio 2025, 129.024.224 azioni Metlen S.A., corrispondenti a circa il 90,16% del capitale sociale e dei diritti di voto di Metlen S.A., sono state offerte legittimamente e validamente, comprese 30.899.783 azioni Metlen S.A. detenute direttamente da Evangelos Mytilineos e dalle sue affiliate, Frezia Ltd, Kilteo Ltd e Melvet Investments Ltd.

Di conseguenza, il prerequisito che le azioni Metlen S.A. che rappresentano almeno il 90% del capitale sociale e dei diritti di voto di Metlen S.A. devono essere legalmente e validamente offerte e non ritirate, è stato soddisfatto.

Pertanto, anche la condizione di ammissione risulta soddisfatta.

Avvisi importanti

La persona responsabile della diffusione del presente annuncio per conto di Metlen PLC è Leda Condoyanni, Segretaria della Società.

Informazioni generali

Nessuna persona che riceva una copia del presente annuncio o di qualsiasi altro documento o materiale pertinente all'Offerta pubblica di acquisto (i "Documenti pertinenti") in qualsiasi paese al di fuori della Repubblica ellenica, può trattare tale documento come se costituisse una sollecitazione o un'offerta a tale persona e in nessuna circostanza tale persona può utilizzare alcun Documento pertinente se, nel paese pertinente, tale sollecitazione o offerta non può essere legalmente rivolta a tale persona o se tale Documento pertinente non può essere legalmente utilizzato senza violare alcun requisito legale. In tali casi, il Documento pertinente viene inviato esclusivamente a scopo informativo.

Il presente annuncio normativo non contiene, costituisce o fa parte di alcuna offerta o invito a vendere o sottoscrivere né alcuna sollecitazione di qualsiasi offerta di acquisto o sottoscrizione di titoli in nessun paese, e né il presente annuncio normativo (né alcuna sua parte) né il fatto della sua distribuzione costituiscono la base di, o possono essere considerati affidabili in relazione a, o agiscono come un incentivo a stipulare, alcun contratto o impegno di alcun tipo.

Dichiarazione cautelativa relativa alle dichiarazioni previsionali

Il presente annuncio contiene dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze relativi, tra gli altri, alle attività aziendali e a determinati piani e obiettivi che Metlen PLC ha in relazione al gruppo Metlen S.A. Esistono molti fattori (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fattori commerciali, operativi, economici, politici e finanziari) che possono determinare risultati e sviluppi effettivi sostanzialmente diversi dai piani e dagli obiettivi di Metlen PLC e del gruppo Metlen S.A. indicati nell'annuncio.

Sebbene Metlen PLC ritenga che, alla data del presente annuncio, le aspettative riflesse nelle dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, Metlen PLC non può garantire che gli eventi futuri soddisferanno tali aspettative. Inoltre, né Metlen PLC né alcun'altra persona si assume la responsabilità dell'accuratezza e della completezza delle dichiarazioni previsionali. Dopo la data del presente annuncio, a meno che Metlen PLC non sia tenuta dalle norme di legge ad aggiornare queste dichiarazioni previsionali, Metlen PLC non aggiornerà necessariamente nessuna di queste dichiarazioni previsionali per conformarle ai risultati effettivi o ai cambiamenti nelle aspettative.

