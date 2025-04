METLEN ENERGY & METALS S.A.: aggiornamento sull'andamento commerciale del primo trimestre 2025

ATENE, Grecia, 25 aprile 2025 /PRNewswire/ -- METLEN ENERGY & METALS S.A.(la "Società" e "METLEN") (RIC: MYTr.AT) (Bloomberg: MYTIL.GA) (ADR: MYTHY US) ha pubblicato l'aggiornamento commerciale dell'andamento del suo primo trimestre, in linea con le pratiche ottimali del Regno Unito, descrivendo le performance aziendali correnti, tra cui performance operative e fatturato, ma non profitti e perdite (P/L) medie o finali. Questo aggiornamento introduce un approccio rinnovato alla presentazione dei risultati trimestrali, sottolineandone trasparenza e accuratezza.

Nel primo trimestre del 2025, METLEN ha dimostrato una solida crescita finanziaria, trainata da investimenti strategici ed efficienze operative, con risultati che ne sottolineano l'impegno nell'offerta di valore sostenibile agli azionisti.

Ricavi stimati delle vendite nel primo trimestre (Q1) 2025

Vendite in milioni di € Q1 2025 Q1 2024 Δ% Metalli 228 205 11 % Energia 1.180 904 31 % Infrastrutture e concessioni 92 34 171 % Totale 1.500 1.143 31 %

Sviluppi della Società

METLEN ha iniziato il 2025 con un forte slancio e si sta posizionando strategicamente per un'ulteriore crescita; performance e direzione strategica continuano infatti ad attirare il forte interesse degli investitori. Qui di seguito vengono riportati i principali sviluppi della Società nel corso del primo trimestre:

Evangelos Mytilineos - presidente e amministratore delegato

"Continuiamo a impegnarci per garantire agli azionisti crescita e valore a lungo termine. Con un chiaro focus sull'efficienza operativa e sull'espansione strategica, continuiamo a sfruttare i nostri punti di forza per sbloccare nuove opportunità nei mercati chiave. Il prossimo anno rappresenta un traguardo significativo per METLEN a Londra, perché rafforziamo la nostra posizione di leader globale e apriamo nuove strade per la crescita, l'innovazione e la collaborazione".

Aggiornamenti operativi e punti salienti chiave sulla Società

Settore energetico

METLEN continua a rafforzarsi nel mercato energetico globale con l'espansione della propria presenza in regioni chiave e progetti strategici in corso di attuazione. Secondo le previsioni, la domanda di progetti nei settori Solar & BESS è destinata ad aumentare ulteriormente nei trimestri e negli anni a venire, mentre emergono tendenze positive anche nell'attuale piano di rotazione degli asset della Società. Nel frattempo la produzione di energia rinnovabile continua ad aumentare e, per la prima volta, la Grecia si sta affermando come esportatore netto di energia su base annua, migliorando il commercio transfrontaliero (regional price coupling).

KPI operativi energetici

Produzione (TWhrs) Q1 2025 Q1 2024 Δ % Centrali termiche 2,5 2 25 % Energie rinnovabili (globali) 0,6 0,3 78 % Produzione globale totale 3,1 2,3 35 %

Stato delle fonti energetiche rinnovabili (RES) (GW) RES in attività 1,4 RES in fase di realizzazione 1,8 RES RTB e in fase avanzata di realizzazione* 2,9 RES in fase iniziale di realizzazione 6,4 Totale 12,5 *RTB: pronte per la realizzazione** Esclude il portafoglio Canada e il portafoglio di accordi PPC, mentre è incluso il Cile, come da recente accordo che ne prevede la proprietà da parte di Glenfarne.

Tramite investimenti strategici nell'accumulo in batteria, nella crescita del mercato al dettaglio e nello sviluppo di infrastrutture su larga scala, METLEN resta impegnata nel miglioramento della sicurezza e nella sostenibilità energetica. Le tappe fondamentali includono:

Settore dei metalli

Nel primo trimestre 2025 il settore metallurgico di METLEN si è imposto come motore di crescita chiave, caratterizzato da investimenti e accordi strategici importanti.

KPI operativi del comparto metallifero

Volumi di produzione totali (trilioni di tonnellate) Q1 2025 Q1 2024 Δ% Allumina 210 217 -3,3 % Alluminio primario 45 45 -0,5 % Alluminio secondario 13 14 -7,1 % Produzione totale di alluminio 58 59 -2,1 %

METLEN continua a rafforzare la propria presenza strategica, sfruttando la pluriennale esperienza che caratterizza la Società e investendo in soluzioni militari all'avanguardia. Grazie all'ampliamento degli stabilimenti industriali di Volos e alle nuove collaborazioni con aziende leader del settore, METLEN consolida il proprio ruolo di pilastro fondamentale dell'industria militare europea. Con queste iniziative, METLEN ribadisce l'impegno per lo sviluppo di infrastrutture e tecnologie militari avanzate e il consolidamento delle industrie militari nazionali ed europee nel quadro di ReARM Europe. Di seguito vengono riportati alcuni sviluppi chiave.

Infrastrutture e concessioni

I settori Infrastrutture e concessioni continuano a registrare risultati in linea con le proiezioni del management in termini di redditività e crescita, con un aumento del fatturato di oltre il 100% nel primo trimestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, con tutti i progetti che procedono senza intoppi e nei tempi previsti. METKA ATE ha rapidamente ottenuto il riconoscimento del mercato, assicurandosi un solido portafoglio di progetti (il totale dei backlog e dei contratti in attesa di firma ammonta a 1,5 miliardi di euro) e capitalizzando sulle opportunità emergenti nel settore. Sfruttando la propria competenza e il proprio posizionamento strategico, METKA ATE rafforza la propria presenza nel panorama delle infrastrutture e promuove la creazione di valore a lungo termine.

Panoramica

METLEN continua a concentrarsi sull'esecuzione delle sue iniziative strategiche nei settori dell'energia e dei metalli. Secondo le previsioni, gli investimenti e le partnership correnti della Società favoriranno una crescita continua e ne rafforzeranno la posizione competitiva nel mercato globale.

Come annunciato in precedenza, il 28 aprile 2025, in occasione del Capital Markets Day (CMD) presso la Borsa di Londra, verrà presentata un'ampia presentazione sulle prospettive della Società e sul programma di investimenti su larga scala.

METLEN:

METLEN Energy & Metals è una multinazionale industriale ed energetica, leader nei settori metallurgico ed energetico, focalizzata sulla sostenibilità e sull'economia circolare. La società è quotata alla Borsa di Atene, con un fatturato consolidato e un EBITDA rispettivamente di 5,68 miliardi di euro e 1,08 miliardi di euro. METLEN è un punto di riferimento per la metallurgia verde competitiva a livello europeo e globale, e gestisce l'unica unità produttiva integrata verticale di bauxite, allumina e alluminio primario nell'Unione europea (UE), con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, METLEN offre soluzioni complete che coprono progetti di energia termica e rinnovabile e distribuzione e commercio dell'elettricità, congiuntamente a investimenti in infrastrutture di rete, accumulo in batteria e altre tecnologie verdi. L'azienda è attiva nei mercati di 40 paesi in tutti e cinque i continenti e adotta un modello sinergico su vasta scala tra i settori della metallurgia e dell'energia, oltre a occuparsi dello sviluppo end-to-end di grandi progetti di infrastrutture energetiche.

Dichiarazioni a carattere previsionale:

Alcune affermazioni contenute nel presente annuncio sono a carattere previsionale. Per loro natura, le dichiarazioni a carattere previsionale implicano rischi, incertezze, ipotesi e altri fattori che sono al di fuori del controllo di METLEN e potrebbero comportare differenze sostanziali tra i risultati o gli eventi effettivi e quelli espressi o impliciti nella dichiarazione a carattere previsionale.

