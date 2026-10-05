METLEN: Nuovo accordo sul gallio con una delle principali aziende chimiche giapponesi

METLAN attira interesse commerciale globale nel settore del gallio europeo

Il nuovo accordo con un'importante azienda chimica giapponese evidenzia la forte domanda del mercato globale

ATENE, Grecia e LONDRA, 5 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- METLEN annuncia la firma di un accordo commerciale a lungo termine con un'importante azienda chimica giapponese per la futura fornitura di gallio, che rappresenterà fino al 16% della produzione annua totale di gallio di METLEN nel suo impianto di produzione in Grecia, attualmente in costruzione. I termini commerciali dell'accordo restano riservati.

Si tratta del secondo accordo commerciale strategico annunciato da METLEN per la futura fornitura di gallio, a ulteriore conferma della forte domanda internazionale di una fonte di approvvigionamento europea affidabile. Mentre le industrie globali cercano di diversificare le catene di approvvigionamento delle materie prime essenziali, METLEN continua ad affermarsi come partner affidabile a lungo termine per aziende leader nei settori industriale e tecnologico in diverse regioni.

Il crescente interesse commerciale riflette sia l'importanza strategica del gallio sia la fiducia nel modello di produzione integrato di METLEN, che combina tecnologia proprietaria, materia prima garantita dalla raffineria della sua controllata Aluminium of Greece nonché impianti industriali e capacità produttive su larga scala unici in Europa.

Con ogni nuova partnership commerciale, la Grecia rafforza la sua posizione di polo emergente per le materie prime essenziali, mentre l'Europa consolida una presenza significativa in una delle catene del valore più strategicamente importanti.

Evangelos Mytilineos, Presidente esecutivo di METLEN, ha commentato l'accordo con queste parole:

"La risposta internazionale al nostro progetto sul gallio continua a superare le aspettative. I successivi accordi commerciali che stiamo annunciando dimostrano che l'industria globale è alla ricerca attiva di fonti di approvvigionamento affidabili, di alta qualità e diversificate. Grazie a questo investimento, la Grecia entra a far parte di un nuovo ecosistema tecnologico globale, mentre l'Europa consolida il suo ruolo in un mercato strategico che sosterrà la prossima generazione di innovazione industriale e tecnologica".

Grazie a questo nuovo accordo commerciale, è quasi certo che l'intera produzione di 50 tonnellate annue verrà venduta mesi prima dell'inizio della produzione commerciale, previsto per il terzo trimestre del 2027.

Oltre al gallio stesso, questi accordi confermano la validità dell'orientamento strategico di Critical & Rare Metals (CRM) di METLEN, un sottosettore della Business Unit M Metals. Sono la dimostrazione che lungimiranza, innovazione e competenza industriale possono creare catene di approvvigionamento competitive a livello globale per i materiali essenziali alle tecnologie del futuro.

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