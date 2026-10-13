Mibro presenta Mibro Coach, il sistema basato sull'IA che rende più accessibile l'allenamento scientifico per chi inizia a correre

SHENZHEN, Cina, 13 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Mibro, produttore di dispositivi indossabili intelligenti, ha lanciato AeroPace, il nuovo smartwatch da corsa progettato per chi si avvicina per la prima volta a questa attività, introducendo Mibro Coach*, un sistema di allenamento intelligente sviluppato dal Mibro Sports Science Lab. Combinando modelli di fisiologia dello sport e agenti di intelligenza artificiale, Mibro Coach rende più accessibile un approccio scientifico all'allenamento della corsa e accompagna gli utenti lungo l'intero percorso, dalla valutazione iniziale e dalla pianificazione fino all'allenamento, al recupero e alla verifica dei risultati.

Oltre la semplice registrazione dei dati

Mibro Coach non si limita a registrare i dati dell'allenamento, ma aiuta i runner a comprendere il proprio livello di preparazione e a individuare come migliorarlo. Il sistema valuta le prestazioni utilizzando l'indice VDOT per stimare il livello di corsa, una stima del VO2max come indicatore generale della forma fisica, la previsione dei tempi di gara dai 5 km alla maratona e le aree di allenamento su cui ciascun utente dovrebbe concentrarsi.

Sulla base dello storico degli allenamenti, delle abitudini quotidiane e delle preferenze dell'utente, il sistema elabora nel tempo indicazioni sempre più personalizzate.

Coach intelligenti per un allenamento personalizzato

Mibro Coach offre oltre 20 programmi di allenamento basati su obiettivi specifici, con una durata compresa tra quattro e 20 settimane. Le sessioni giornaliere si adattano alla qualità del sonno, al livello di affaticamento e allo stato di allenamento, consigliando quando necessario una riduzione dell'intensità o un maggiore recupero. I runner possono inoltre scegliere tra cinque coach basati sull'IA, ciascuno con un diverso stile di coaching.

Durante la corsa, Mibro Coach monitora la cadenza, la lunghezza del passo, il tempo di contatto con il suolo, l'oscillazione verticale e altri parametri della dinamica di corsa. Al termine di ogni sessione, Mibro Coach fornisce un'analisi strutturata che combina questi parametri con il carico di allenamento, la variabilità della frequenza cardiaca, la qualità del sonno e altri dati. L'analisi mette in evidenza i punti di forza e gli aspetti da migliorare e suggerisce possibili fattori legati all'allenamento e indicazioni generali su come proseguire.

Attraverso la funzione "Just Talk", i runner possono conversare in modo naturale con il proprio coach IA attraverso più scambi consecutivi, mentre gli avvisi proattivi li aiutano a reagire ai cambiamenti del proprio stato di allenamento.

Con Mibro Coach, Mibro punta a rendere più accessibile un approccio scientifico alla corsa, aiutando i principianti a trasformare i dati sulle prestazioni in indicazioni di allenamento personalizzate e basate sui dati.

Disponibilità e prezzo

Mibro AeroPace, dotato di Mibro Coach, sarà disponibile dal 13 ottobre 2026 attraverso i canali ufficiali Mibro. Il prezzo parte da 149,99 EUR.

Informazioni su Mibro

Ispirandosi alla filosofia «Live Smart, Go Active», Mibro sviluppa dispositivi indossabili affidabili e intuitivi che accompagnano gli utenti nel raggiungimento dei propri obiettivi di fitness. Per maggiori informazioni, visitare https://www.mibrofit.com/ oppure seguire Mibro su Facebook e Instagram.

Richieste commerciali: business@mibrofit.com

Contatto stampa: pr@mibrofit.com

*Le funzionalità di Mibro Coach sono destinate esclusivamente ad attività generali di allenamento e fitness e non sono concepite per diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

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