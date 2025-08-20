Michter's arricchisce la sua serie Toasted Barrel Finish con il lancio del Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash del 2025

LOUISVILLE, Kentucky, 20 agosto 2025/PRNewswire/ -- Questo settembre, Michter's lancerà il suo whisky US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash. Questo whisky fa parte della serie Michter's invecchiati in botti tostate non carbonizzate.

"Nel 2014 il nostro team Michter's non si era reso conto che stava per rendere famosa la categoria Toasted Uncharred Barrel Finish con il lancio del bourbon rifinito in una seconda botte tostata ma non carbonizzata, chiamandolo Toasted Barrel Finish Bourbon", ha affermato il presidente di Michter's, Joseph J. Magliocco. "Questa edizione del 2025 del Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash Whiskey è davvero speciale."

L'uscita del Michter's Toasted Barrel Finish Sour Mash Whiskey nel 2025 segue l'uscita del Michter's Toasted Barrel Finish Bourbon e del Michter's Toasted Barrel Finish Rye. "In Michter's sottolineiamo valore alle tradizioni americane nella produzione del whisky, ma siamo sempre alla ricerca di metodi innovativi per realizzare prodotti eccellenti. Siamo orgogliosi di essere riusciti a dimostrare quanto può essere buono un whisky completamente invecchiato, rifinito in una seconda botte tostata ma non carbonizzata. La seconda botte tostata esalta davvero i sapori del Sour Mash e intensifica le note intense di miele, zucchero bruciato ed essenze di agrumi con vaniglia affumicata che ricorda un accogliente falò", ha osservato Andrea Wilson, Master of Maturation di Michter.

Come l'acclamatissimo Michter's US*1 Sour Mash, che nel 2019 ha avuto l'onore di essere il primo whisky americano nominato Whisky dell'anno dalla rivista britannica The Whisky Exchange, il Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash ha una gradazione alcolica di 86 proof (43% ABV). Il prezzo al dettaglio consigliato negli Stati Uniti è di 110 dollari per una bottiglia da 750 ml.

Dan McKee, Master Distiller della Michter's, ha commentato: "Il nostro Sour Mash Whiskey è un whisky interessante che ha le caratteristiche di un ottimo bourbon, ma con un retrogusto che ricorda un po' quello del rye. È un whisky che si presta benissimo a un affinamento in seconda botte, tostata ma non carbonizzata."

Nell'ottobre 2024, Michter's è diventato il primo whisky a essere nominato per due anni consecutivi il whisky più ammirato al mondo da un'accademia internazionale di votanti, come annunciato da Drinks International con sede nel Regno Unito. Michter's vanta una ricca e lunga tradizione nell'offrire tradizionali whisky statunitensi di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle sue offerte in produzione limitata invecchiate alla maturità di picco, l'acclamato portafoglio Michter's consiste di bourbon, rye, sour mash whisky e whisky statunitense. Per maggiori informazioni su Michter's, visitare il sito michters.com oppure seguire i profili Instagram, Facebook e X.

Contatto: Joseph J. Magliocco +1 (502) 774-2300 x580 jmagliocco@michters.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2753584/Michters_Toasted_Barrel_Finish_Sour_Mash.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg

