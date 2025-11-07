Michter's lancia il suo bourbon invecchiato 20 anni

LOUISVILLE, Kentucky, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Il mastro distillatore Dan McKee e il maestro di maturazione Andrea Wilson hanno approvato il lancio del Kentucky Straight Bourbon 20 anni di Michter's. Le spedizioni di questo raro whisky a bar, ristoranti e negozi inizieranno il 1° dicembre. Questa segue di tre mesi la terza nomina consecutiva di Michter's a whisky più ammirato al mondo, un risultato senza precedenti. Ad agosto, Drinks International ha pubblicato la classifica 2025 dei World's Most Admired Whiskies (I whisky più ammirati al mondo). La lista è stilata da un'accademia internazionale composta da 100 acquirenti di bevande indipendenti, giornalisti, baristi ed esperti di whisky da tutto il mondo, e comprende distillatori leggendari provenienti da Scozia, Giappone, Irlanda e altri paesi.

Per legge il bourbon deve essere invecchiato in una botte nuova di zecca, che conferisce sapore, colore e carattere di quercia più rapidamente rispetto a una botte usata. Invecchiare un whisky che mantenga un sapore meraviglioso dopo due decenni in una botte di primo utilizzo è un'impresa estremamente ardua, che richiede un sapiente equilibrio tra arte e scienza. "Credo che le persone apprezzeranno il lavoro attento e scrupoloso del nostro team di produzione quando sorseggeranno questo whisky eccezionale", ha commentato Joseph J. Magliocco, presidente di Michter's.

La gestione delle botti e il controllo preciso delle condizioni di magazzino sono essenziali per la qualità del whisky invecchiato. Andrea Wilson, Master of Maturation, supervisiona entrambi questi importanti ambiti per Michter's. Wilson ha osservato: "I dettagli contano, quando si tratta di invecchiare il bourbon con eleganza. Il Michter's 20 Year Bourbon è un esempio lampante di come utilizzare la quercia per intensificare le note di vaniglia, caramello, cioccolato, spezie, frutta e pasticceria che esaltano la complessità del bourbon. Ci auguriamo che chiunque abbia l'opportunità di assaggiare questo prodotto possa sperimentare le amate caratteristiche di un bourbon splendido e senza tempo, ottenuto tramite un invecchiamento intenzionale".

La gradazione alcolica di questa edizione del 2025 è 114,2 (57,1% ABV) e il prezzo al dettaglio consigliato negli Stati Uniti è di $ 1.200 per una bottiglia da 750 ml.

"Il nostro team di produzione è molto orgoglioso di offrire un whisky così speciale. "Occorrono molto tempo e impegno per far invecchiare queste botti e renderle straordinarie per questo lancio", ha affermato il mastro distillatore Dan McKee.

Oltre alla distilleria principale situata nel quartiere periferico Shively di Louisville, le operazioni di Michter's si svolgono in due altre sedi nel Kentucky. Nella sua azienda agricola di Springfield, Michter's coltiva grano su un terreno di 205 acri, mentre nel centro città di Louisville si trova la sua seconda distilleria, nello storico edificio Fort Nelson. In quest'ultima, situata in una posizione centrale in West Main Street di fronte al Louisville Slugger e nello stesso isolato in cui si trova il Frazier Museum, è visibile il leggendario distillatore impiegato alle origini da Michter's in Pennsylvania. La distilleria offre anche visite guidate con degustazioni di whisky e include The Bar at Fort Nelson, in cui si possono gustare cocktail classici preparati da David Wondrich, conoscitore di liquori e cocktail.

Michter's vanta una ricca e lunga tradizione nell'offrire tradizionali whisky statunitensi di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle sue offerte in produzione limitata invecchiate alla maturità di picco, l'acclamato portafoglio Michter's consiste di bourbon, rye, sour mash whisky e whisky statunitense. Per maggiori informazioni su Michter's visitare il sito michters.com e seguire l'azienda su Instagram, Facebook e X.

