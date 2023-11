Midea KWHA rivela l'innovativo Whole House Water Solutions all'Aquatech Amsterdam

AMSTERDAM, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La business unit di Midea, Kitchen and Water Heater Appliances (Midea KWHA), ha presentato le sue innovative soluzioni idriche complete per la casa, Whole House Water Solutions, all'Aquatech Amsterdam 2023, che si è tenuto dal 6 al 9 novembre nei Paesi Bassi. La presenza di Midea KWHA al più importante salone commerciale globale degli impianti idrici ne ha sottolineato l'impegno a offrire soluzioni idriche complete per applicazioni residenziali di riscaldamento e filtraggio dell'acqua.

Midea Whole House Water Solutions è un impianto completo, progettato per soddisfare le diverse esigenze idriche dell'intera abitazione, consistente di prefiltri, addolcitore, distributore e depuratori dell'acqua, soluzioni per l'acqua potabile e per il riscaldamento dell'acqua. La flessibilità delle offerte Midea KWHA fa sì che ciascuna abitazione possa avvantaggiarsi di soluzioni su misura, dalla cucina al soggiorno, alle stanze da bagno e agli spazi di lavoro, e anche ad ambienti per apparecchiature.

Le soluzioni presentate da Midea KWHA non sono mirate solo alla varietà ma anche all'integrazione e alla facilità d'uso. Sono state progettate con attenzione per rispondere alle esigenze di quasi ogni scenario residenziale. Per esempio, nella cucina i prodotti Midea KWHA facilitano le attività culinarie assicurando che sia sempre disponibile acqua depurata mentre il soggiorno si presenta ancora più accogliente grazie all'elegante design e alla comodità del distributore dell'acqua Midea. Gli spazi di lavoro rimangono idratati con le efficienti soluzioni Midea KWHA, mentre le stanze da bagno vengono trasformate in ambienti della massima comodità con il riscaldamento dell'acqua a richiesta.

Il brand è anche giustamente orgoglioso delle sue soluzioni multifunzionali per l'acqua potabile – innovativi apparecchi che servono ghiaccio e acqua frizzante, aggiungendo un tocco di raffinatezza a più ambienti domestici. Inoltre, Midea KWHA offre una vasta gamma di depuratori dell'acqua a osmosi inversa, progettati per liberare efficacemente l'acqua da tutte le impurità e rispondenti a vari requisiti relativi alla temperatura. Non solo: sono dotati di una funzione per l'erogazione di acqua gassata, che ne aumenta la funzionalità e l'attrattiva.

Aquatech Amsterdam 2023, in qualità della più importante esposizione al mondo di prodotti per il trattamento dell'acqua, la gestione di acque reflue e l'erogazione di acqua potabile, riafferma il suo impegno a interazioni commerciali di persona e sicure. Midea KWHA si allinea a questa piattaforma consapevole della sicurezza e innovativa dimostrando il proprio impegno all'eccellenza e al benessere dei clienti.

La mostra di Midea KWHA all'Aquatech Amsterdam 2023 rappresenta un enorme progresso nell'evoluzione delle sue soluzioni per il trattamento dell'acqua utilizzata nelle abitazioni. Le soluzioni idriche complete per la casa Midea annunziano una nuova epoca in cui qualità, sicurezza e comodità sono i pilastri di ogni impianto idrico residenziale. Con Midea KWHA, i proprietari di abitazioni non si limitano a installare un prodotto; abbracciano uno stile di vita improntato alla purezza, all'efficienza e all'innovazione per la loro intera casa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2277372/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2277373/2.jpg

