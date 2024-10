Midea presenta a Chillventa 2024 le sue tecnologie sostenibili più recenti e apre la strada alla sostenibilità grazie alle innovazioni a basse emissioni di carbonio

NORIMBERGA, Germania, 14 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- A Chillventa 2024, in programma dall'8 al 10 ottobre, il leader nel settore degli elettrodomestici tradizionali e intelligenti Midea ha dimostrato il proprio impegno in materia di sostenibilità. Con uno stand dal tema "Green Vision Blue Future" (Una visione green, un futuro azzurro), Midea ha sottolineato la sua attenzione verso tecnologie a basse emissioni di carbonio e a ridotto consumo energetico. Questo evento è stato una piattaforma da cui Midea ha presentato le sue soluzioni innovative che promuovono iniziative per la sostenibilità energetica.

Tra i prodotti di spicco della fiera c'era il pluripremiato prodotto Midea CirQHP Indoor Hybrid. Questa innovativa soluzione di pompa di calore ibrida per interni ha richiamato un'attenzione notevole da parte dei professionisti del settore. Il suo design compatto e le sue possibilità di installazione interna superano i limiti legati alle installazioni di unità esterne prevalenti nel mercato europeo, eliminando così ogni preoccupazione relativa al rumore dell'unità esterna, ai limiti di spazio e alle norme edilizie. Il concetto ibrido consente agli utenti di passare a tecnologie di pompe di calore più ecologiche con costi di investimento iniziale inferiori. Integrandosi con le caldaie domestiche esistenti, il sistema ottimizza l'uso dell'energia, offre maggior efficienza e vantaggi economici, e al contempo garantisce la stabilità del riscaldamento anche a temperature estremamente basse.

Midea ha lanciato anche la soluzione CirQHP Multi-Hybrid, che combina un sistema di pompa di calore multi-split. Si tratta della prima integrazione di sistemi di riscaldamento e raffreddamento e accresce le possibilità offerte dalla tecnologia ibrida. La soluzione garantisce un riscaldamento più stabile in inverno e un raffrescamento più confortevole in estate.

Midea ha inoltre presentato VETLE, un'unità di riscaldamento a performance elevate in grado di funzionare in modo efficiente anche a temperature basse, fino a -40°C. Questo prodotto si rivolge al segmento di mercato di fascia alta dell'Europa settentrionale e vanta un'efficienza energetica A+++ a garanzia di performance di riscaldamento ottimali.

L'intelligenza dei prodotti Midea è ben esemplificata dal nuovo condizionatore d'aria Solstice, basato sull'AI. Grazie alla tecnologia proprietaria ECOMASTER, Solstice segna un importante passo avanti nel controllo dell'inverter e garantisce un risparmio energetico superiore al 30% senza compromessi in termini di comfort. Midea, nel corso dell'evento, ha presentato le funzionalità migliorate di installazione e manutenzione di Solstice. La sua innovativa struttura estraibile offre più spazio operativo, consentendo un'installazione più semplice con l'allentamento di una sola vite. Il motore della ventola migliorato e il design del PCB semplificano il processo di sostituzione.

Anche il sistema integrato di gestione intelligente dell'energia targato Midea, MHELIOS, ha richiamato un'attenzione notevole. Questo sistema è dotato di una sofisticata batteria di accumulo energia certificata VDE-2510 e di aggiornamenti software che hanno particolarmente colpito i partecipanti. Offre una gestione completa degli elettrodomestici e dei sistemi HVAC, un controllo preciso sull'alimentazione e un utilizzo ottimizzato delle funzionalità HVAC in base ai requisiti energetici. L'intelligenza artificiale MHELIOS migliora la distribuzione dell'energia in base alle previsioni meteo e di consumo energetico domestico, con previsioni più accurate e creando strategie di carico-scarico ottimali fondate su tariffe dinamiche. Tutte queste funzionalità sono perfettamente integrate nell'app Midea SmartHome e offrono un unico punto di contatto per il controllo intelligente del sistema HVAC, tariffe dinamiche e integrazione di centrali elettriche virtuali.

Sempre in occasione dell'evento, Midea è stata insignita di due prestigiosi riconoscimenti da Euromonitor International, che per il secondo anno consecutivo l'hanno premiata come azienda leader mondiale nei condizionatori d'aria R290 e nei condizionatori d'aria inverter residenziali. I partecipanti hanno potuto esplorare l'intera gamma di prodotti R290 di Midea, tra cui unità integrate, split e scaldacqua a pompa di calore, tutti dotati del refrigerante ecologico R290. L'impegno di Midea verso la tutela dell'ambiente risulta ancora più evidente nelle sue soluzioni sostenibili per la casa intelligente, che utilizzano sistemi di gestione energetica per sfruttare il solare e impiegano tecnologie di recupero del calore per il riciclo e il riutilizzo dell'energia.

In occasione della fiera è stato presentato anche l'acclamatissimo climatizzatore portatile PortaSplit, un best-seller europeo sponsorizzato dall'attaccante del Manchester City nonché vincitore del triplete Erling Haaland. Rinomato per la sua versatilità, le performance elevate e il funzionamento estremamente silenzioso, PortaSplit ha ottenuto ampi consensi sia da parte degli utenti locali, sia dai partner del canale, suscitando un notevole interesse nel corso dell'evento.

