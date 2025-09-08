Midea presenta la gamma Wave a IFA 2025: il primo forno indipendente multifunzionale 3 in 1 in Europa per le cucine familiari moderne

Rivoluzionare la cucina casalinga con un design all-in-one, una cottura flessibile e prestazioni professionali

BERLINO, 8 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Midea, leader mondiale nell'ambito delle soluzioni per la casa smart e il lifestyle, ha presentato oggi la gamma Midea Wave in occasione di IFA 2025, segnando un importante passo avanti nell'innovazione in cucina. La gamma Wave, il primo forno multifunzionale indipendente in Europa a integrare la tecnologia a microonde, si impone come un'offerta unica sul mercato. Combina versatilità, efficienza e design salvaspazio, offrendo un'esperienza di cottura impeccabile per cucine urbane compatte in cui ogni centimetro è importante.

Progettazione basata sulla ricerca per le case europee

La progettazione e lo sviluppo di Midea si sono basati su approfondite ricerche sui consumatori. Il team del progetto ha visitato Londra, Francoforte, Parigi e Milano, completando 23 interviste individuali a domicilio nell'arco di 60 giorni e raccogliendo 1.626 questionari online convalidati. Dai risultati della ricerca è emerso che le cucine europee sono spesso piccole, con più della metà che misura meno di 15 m², e che le strutture edilizie più vecchie rendono difficili le ristrutturazioni. Gli utenti hanno espresso una forte preferenza per gli elettrodomestici multifunzionali, in grado di preparare sia pasti quotidiani veloci sia elaborate cene in famiglia. Tale risultato ha confermato la necessità di trovare un'unica soluzione che migliori l'efficienza in cucina, ottimizzando al contempo lo spazio e supportando lo stile di vita familiare senza compromessi.

Integrazione domestica all-in-one per la vita moderna

La gamma Wave riunisce tre componenti essenziali in un'unica unità elegante e salvaspazio:

Questo design integrato consente agli utenti di preparare pasti veloci per ogni giorno nel forno superiore e contemporaneamente di cuocere piatti più grandi nel forno inferiore, offrendo una flessibilità ed efficienza senza pari. Combinando più elettrodomestici in un'unica elegante soluzione, la gamma Wave mantiene i piani di lavoro in ordine e le cucine dall'aspetto ordinato.

Cottura flessibile per ogni esigenza culinaria

La gamma Wave consente di lavorare veramente in multitasking:

La tecnologia WaveFry integra il microonde e la frittura ad aria con ventola superiore nella camera superiore, garantendo una cottura croccante e uniforme senza dover girare gli alimenti e aumentando la velocità di cottura del 38% (16 minuti contro i 26 minuti della frittura ad aria tradizionale).

I tubi riscaldanti arricchiti con grafene nel forno inferiore garantiscono un passaggio del calore rapido ed efficiente dal punto di vista energetico, un'eccezionale resistenza alle alte temperature e una lunga durata, riducendo al contempo i tempi di preriscaldamento. Consentono di ottenere croste perfettamente dorate e uniformi per pizze, arrosti e grandi feste in famiglia, trasformando la cucina quotidiana in un'esperienza più veloce e piacevole.

Soluzione di cucina unica, esperienza culinaria semplice

Ogni scomparto funziona in modo indipendente, consentendo la preparazione simultanea di più piatti e rispondendo ai gusti di diverse famiglie. Le zone di induzione flessibili si uniscono per ospitare pentole più grandi, mentre le maniglie tattili a mezza impugnatura e la superficie piatta ed elegante garantiscono un'estetica pulita e moderna della cucina. La gamma Wave trasforma l'efficienza in cucina, consentendo alle famiglie di risparmiare tempo gestendo senza sforzo più pasti.

Migliorare la vita familiare attraverso l'innovazione culinaria

Traendo ispirazione dall'architettura urbana europea, dalla disposizione degli edifici storici e dal design ergonomico, la gamma Wave consente alle famiglie di "trovare un equilibrio per la famiglia e controllare la vita". Offre una soluzione unica ed elegante per i pasti quotidiani, le riunioni di famiglia e le occasioni festive. Combinando capacità di cottura di livello professionale, tecnologia WaveFry all'avanguardia e tubi riscaldanti in grafene in un'unità all-in-one, Midea stabilisce un nuovo punto di riferimento nell'innovazione culinaria domestica.

È possibile scoprire la gamma Midea Wave a IFA 2025, nel padiglione principale 5.1, e sperimentare in che modo Midea continua a ridefinire l'innovazione in cucina integrando prestazioni professionali in una soluzione compatta, salvaspazio e completa.

La data di uscita della gamma Midea Wave è soggetta all'annuncio di Midea.

Per saperne di più sulle innovazioni Midea e sulla gamma completa di prodotti, visitare il sito web ufficiale Midea.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764377/Image_Multi_Functional_3_in_1_Free_Standing_Oven_released_Midea_IFA_exhibition.jpg

