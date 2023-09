Miglioramento della stabilità, controllo più rigoroso e riduzione del consumo energetico con l'imminente implementazione di FactoryTalk® Analytics™ Pavilion8® MPC presso Fluorsid S.p.A.

Il monitoraggio autonomo dei processi in tempo reale presso un importante impianto chimico in Italia prevede un'ampia e significativa efficienza operativa.

MILANO, 14 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale ha annunciato oggi un progetto di collaborazione con Fluorsid S.p.A. che prevede un più stretto monitoraggio e controllo delle variabili di processo essenziali in un forno HF presso lo stabilimento di Cagliari, in Sardegna, Italia, utilizzando la soluzione di controllo predittivo del modello (MPC) FactoryTalk Analytics Pavilion8.

Fondata nel 1969, Fluorsid S.p.A. si occupa della produzione e vendita di prodotti fluorochimici inorganici utilizzati nell'alluminio, negli acciai speciali e nell'edilizia. Nelle sue quattro sedi, copre l'intera catena del valore del fluoro, dall'estrazione, alla produzione e raffinazione, fino al commercio. L'impianto di Cagliari produce una varietà di prodotti finali, utilizzando un mix di reattori e forni, tutti strettamente controllati per garantire la qualità del prodotto, l'efficienza del processo e l'ottimizzazione del consumo energetico.

La soluzione MPC (Model Predictive Control) di Pavilion8 offre un livello di intelligenza che si colloca sopra i sistemi di automazione e valuta continuamente i dati operativi attuali e previsti. Quindi, confronta questi dati coi risultati desiderati e determina nuovi obiettivi di controllo per ridurre la variabilità del processo, migliorare le prestazioni e aumentare l'efficienza, il tutto in modo autonomo e in tempo reale.L'applicazione di controllo del forno è stata formulata da un team di specialisti di Rockwell Automation che comprendeva anche i digital data specialist di Kalypso, una società di consulenza e fornitura di software acquisita da Rockwell Automation nel 2020, specializzata nella trasformazione digitale delle aziende industriali.

Vladimir Obrazcov, direttore digital business EMEA di Kalypso, ha dichiarato: "Le industrie ad alta intensità di energia e materie prime trarranno sempre notevoli vantaggi dall'implementazione di soluzioni di controllo digitalizzate. Anche piccoli guadagni in termini di efficienza operativa si sommano presto, non solo favorendo i miglioramenti degli impianti, ma anche ottimizzando l'uso delle materie prime e riducendo il consumo energetico complessivo ".

Daniele Tocco, direttore dello stabilimento di Cagliari, spiega: "Processi come quelli che mettiamo in atto hanno numerose variabili e tenerle tutte sotto controllo è un processo intensivo. Con la soluzione Pavilion8, avremo una piattaforma autonoma in grado di fare tutto ciò in tempo reale, permettendoci di essere più coerenti in termini di qualità del prodotto e di prestazioni del processo. Siamo sempre alla ricerca di modi per aumentare l'efficienza, soprattutto in alcuni dei nostri processi intensivi, e ci aspettiamo dei miglioramenti reali utilizzando questa soluzione MPC di Rockwell Automation".

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone col potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, nel Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 28.000 problem solver dedicati ai nostri clienti di oltre 100 Paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise in tutte le aziende industriali, visitare il sito web www.rockwellautomation.com.

