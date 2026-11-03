Millenium Associates AG sceglie l'innovativa piattaforma di capitali privati di Ittikar

Venticinque anni di consulenza globale in materia di fusioni e acquisizioni si uniscono alla rete di capitali privati creata per i family office. Ray Soudah, presidente e fondatore di Millenium Associates AG, entra a far parte dello Strategic Advisory Board di Ittikar.

ZURIGO e ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 3 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Millenium Associates AG, società indipendente di consulenza in materia di M&A e finanza aziendale fondata a Zurigo nel 2000, ha scelto Ittikar, la rete di capitali privati per i family office di tutto il mondo, come innovativa piattaforma di riferimento per le operazioni di private capital. Ray Soudah, presidente e fondatore di Millenium Associates AG, entra con effetto immediato nello Strategic Advisory Board di Ittikar.

Nell'ambito della partnership, Millenium Associates AG mette a disposizione dei membri di Ittikar venticinque anni di esperienza nelle operazioni e una delle reti di consulenza più consolidate nei settori europei del private banking, della gestione patrimoniale e dell'asset management: oltre 100 membri fondatori all'interno di una rete di 500 family office in Europa, Svizzera, Medio Oriente, America Latina e Asia. Ittikar offre ai clienti di Millenium Associates un'innovativa piattaforma in cui family office e imprenditori possono analizzare operazioni, investire e raccogliere capitali direttamente tra loro, venendo abbinati in base al Capital DNA™, anziché vedere le operazioni pubblicizzate sul mercato.

Il team di Millenium Associates addetto alle operazioni potrà collaborare con il team di investimento di Ittikar alla revisione delle operazioni prima che siano pubblicate sulla rete. Le due società potranno inoltre presentare l'offerta congiunta a family office e imprenditori in Europa e Medio Oriente. I fondatori si conoscono e collaborano da oltre quindici anni.

L'annuncio giunge in un momento in cui gli strumenti per l'analisi delle operazioni sono ormai ampiamente disponibili. Ciò che non può essere creato rapidamente è una rete di famiglie che concludono operazioni insieme, né l'esperienza, la capacità di giudizio e la competenza di professionisti che chiudono operazioni da venticinque anni. La piattaforma di Ittikar si avvale dell'AI, ma opera sotto la supervisione di un team di investimento. Per ogni operazione, la revisione effettuata dai professionisti contribuisce a perfezionare la piattaforma a vantaggio di tutti i membri. Grazie a Millenium Associates, il team può ora contare su venticinque anni di esperienza nella consulenza in materia di M&A e finanza aziendale.

Ray Soudah, presidente e fondatore di Millenium Associates AG, ha dichiarato: "Quest'anno siamo stati contattati da numerose piattaforme. Abbiamo scelto Ittikar perché le persone che ne sono alla guida frequentano da venticinque anni gli stessi ambienti in cui operiamo noi, perché la piattaforma è stata creata per gli investitori anziché per i venditori e perché ha già concluso diverse operazioni reali. L'analisi sta diventando una commodity, mentre la rete e la capacità di giudizio non lo sono. L'innovazione di Ittikar le riunisce entrambe. I nostri clienti e la nostra rete avranno ora la possibilità di accedere direttamente a famiglie e imprenditori in grado di investire con maggiore consapevolezza e fiducia."

Hussam Otaibi, fondatore di Ittikar e Mondevo Group, ha dichiarato: "Conosco Ray Soudah da oltre quindici anni come veterano del nostro settore e non c'è nessuno del cui giudizio su un'operazione mi fiderei maggiormente al fianco degli agenti della nostra piattaforma. La tecnologia, da sola, non costituisce un vantaggio: presto sarà a disposizione di tutti. Il vero vantaggio è rappresentato da persone che svolgono questo lavoro da venticinque anni e che ora utilizzano quotidianamente questa tecnologia. La nostra ambizione, insieme a Millenium Associates, è diventare leader in Europa e Medio Oriente proprio grazie a questa combinazione di esperienza e tecnologia."

La partnership prende il via con effetto immediato. Nei prossimi mesi, Millenium Associates presenterà progressivamente Ittikar ai propri clienti e alla propria rete, mentre le due società inizieranno a collaborare alle operazioni in Europa e Medio Oriente. I family office, gli imprenditori e i consulenti interessati possono trovare maggiori informazioni sul sito www.ittikar.com.

Informazioni su Ittikar

Ittikar è la rete di capitali privati per i family office di tutto il mondo, creata da un family office e supportata dall'intelligenza artificiale. È il luogo in cui i family office analizzano le operazioni, investono e raccolgono capitali: due diligence di livello istituzionale, coinvestimenti selezionati e raccolta diretta di capitali su un'unica piattaforma buy-side, dove ogni membro vede solo ciò che corrisponde al proprio Capital DNA™. Operativa da marzo 2026. Parte di Mondevo Group. www.ittikar.com

Informazioni su Millenium Associates AG

Millenium Associates AG è una società internazionale indipendente di consulenza in materia di M&A e finanza aziendale, fondata nel 2000 e con sede a Zurigo, in Svizzera. Opera inoltre a Londra tramite Millenium Associates (UK) Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Offre consulenza agli imprenditori e ai proprietari di aziende di tutto il mondo, nonché al settore globale dei servizi finanziari, con particolare attenzione al private banking, alla gestione patrimoniale e all'asset management. Le sue attività sono supportate da un ampio Global Advisory Board composto da professionisti internazionali di alto livello. Millenium Associates AG è membro della Camera di commercio britannico-svizzera.

www.milleniumassociates.com

CONTATTI:

Ittikar: Roberta Callegari, responsabile dei media e delle comunicazioni di Mondevo Group e Ittikar. roberta.callegari@mondevogroup.com, +39 329 005 5724

Millenium Associates AG: Ray Soudah, fondatore e presidente. ray.soudah@milleniumassociates.com | +41 58 710 4700

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Il presente comunicato stampa è pubblicato a solo scopo informativo da Ittikar Holding Limited, società appartenente a Mondevo Group. Non costituisce un'offerta, una sollecitazione, un invito o una raccomandazione ad acquistare titoli, prodotti, servizi o adesioni, né una consulenza finanziaria, legale, fiscale o di altra natura professionale. L'adesione a Ittikar è subordinata al rispetto dei requisiti di idoneità, al completamento della procedura di onboarding e alle condizioni applicabili. Ittikar si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di adesione. La piattaforma Ittikar utilizza l'intelligenza artificiale; i contenuti generati dall'AI possono contenere errori o omissioni e non sostituiscono una due diligence indipendente né una consulenza professionale. I servizi regolamentati eventualmente offerti sono forniti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati, nelle giurisdizioni in cui ciò è consentito e sulla base di accordi separati. Le dichiarazioni relative alle attività e alle partnership future sono di carattere previsionale e non offrono alcuna garanzia. Gli investimenti nei mercati privati comportano rischi, compresa la perdita del capitale.

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