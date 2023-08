Mini Rodini e Wrangler® lanciano una capsule collection ispirata a semplicità, qualità e libertà

L'obiettivo della collezione è quello di offrire ai più piccoli capi di qualità superiore per imparare, giocare e crescere che durino per generazioni

STOCKHOLM and GREENSBORO, N.C., 2 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Il marchio svedese di abbigliamento per bambini Mini Rodini ha collaborato con l'iconico marchio di denim Wrangler® per creare una capsule collection di capi di abbigliamento per bambini alla moda e di lunga durata.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su:https://www.multivu.com/players/English/9184651-mini-rodini-and-wrangler-launch-capsule-collection/

"Quando ho disegnato questa collezione, avevo voglia di stili classici e resistenti. Volevamo assolutamente utilizzare le forme tradizionali di Wrangler", ha dichiarato Cassandra Rhodin, fondatrice di Mini Rodini. "Quando avevo 14 anni e andavo a caccia di tesori nei negozi vintage di Stoccolma, la chimera era scovare un paio di jeans Wrangler mega svasati e non lavati! Ecco perché ora sono entusiasta che Mini Rodini sia parte del patrimonio e della storia futura di Wrangler".

La collezione Mini Rodini x Wrangler in edizione limitata è composta da modelli in stile denim e jersey realizzati in cotone 100% certificato GOTS. Gli stili in denim comprendono giacche, gilet e jeans in modelli regular e flare, mentre quelli in jersey comprendono completini, magliette, abiti, body e biancheria intima con l'iconica cucitura a "W" di Wrangler. Tutti i capi della collezione presentano la Colomba della Pace di Mini Rodini, creata per la prima volta da Rhodin nel 2008.

"È stata un'esperienza incredibile re-immaginare le classiche formeWrangler per i nostri fan più giovani insieme al team di Mini Rodini", ha dichiarato Vivian Rivetti, vicepresidente del design globale. "Ogni capo è creato per resistere alla prova del tempo e alle tante avventure dei bambini, articoli senza tempo che possono essere tramandati di fratello in fratello. E nonostante il nostro reale entusiasmo per il design, era molto importante sia per Wrangler sia per Mini Rodini che la collezione incarnasse l'impegno dei nostri marchi per la sostenibilità e la produzione dei migliori prodotti per un pianeta migliore, più sano e più felice".

Da vero fan di Wrangler, Rhodin ha influenzato la collezione creando la stampa della colomba, disegnando la collezione, scattando le immagini del lookbook e della campagna e dirigendo i videoclip della campagna.

Mini Rodini x Wrangler sarà disponibile nei negozi Mini Rodini di Londra e Stoccolma, negli shop-in-shop di Seoul e Stoccolma (Ahlens & NK), su minirodini.com e Wrangler .com. Segui @mini_rodinie @ wrangler per saperne di più.

Chi è Wrangler

Wrangler®, di Kontoor Brands (NYSE: KTB) da 75 anni è un'icona dell'autentico stile americano. Con un ricco retaggio radicato nello stile di vita western, Wrangler si impegna a offrire una qualità superiore e un design intramontabile. Le sue collezioni per uomo, donna e bambino vantano un look e un tocco fantastici che ispirano tutti coloro che le indossano a essere forti e pronti per la vita di tutti i giorni. Wrangler è disponibile nei negozi al dettaglio di tutto il mondo, compresi i flagship store di Fort Worth e Greensboro, nei grandi magazzini, nei grandi rivenditori, nei negozi specializzati, nonché nei migliori negozi di abbigliamento western e online. Per ulteriori informazioni, visitare Wrangler.com.

Chi è MINI RODINI

Mini Rodini è stata creata ed è gestita da una fondatrice donna. Fondata da Cassandra Rhodin nel 2006, il marchio è nato e cresciuto con la visione di realizzare capi che i bambini adorino indossare senza compromettere gli aspetti ambientali e sociali della produzione. Fin dall'inizio Mini Rodini ha contribuito a creare un nuovo modo di vestire per bambini, comodo, inclusivo, creativo, unisex e sostenibile, sempre con stile e personalità. Oggi Cassandra è il Direttore Creativo di Mini Rodini e si occupa dell'intera prospettiva artistica del marchio, oltre a garantire che l'azienda cresca secondo la sua visione. Progetta le collezioni, realizza la maggior parte delle immagini, scrive e dirige il materiale audiovisivo.

