Mintos amplia la sua offerta con gli ETP su criptovalute regolamentati in collaborazione con Upvest

BERLINO, Germania, 17 marzo 2026/PRNewswire/ -- Mintos, piattaforma europea di investimento multi-asset per la crescita del patrimonio a lungo termine, si sta espandendo nel settore delle criptovalute con l'offerta di ETP (exchange-traded products, ossia strumenti finanziari negoziati in borsa) regolamentati che forniscono esposizione alle criptovalute a partire da soli 5 €.

Gli ETP su criptovalute sono emessi da fornitori globali affermati come BlackRock iShares e VanEck. Questi strumenti replicano il prezzo della criptovaluta sottostante e vengono negoziati in modo simile agli ETF.

Questo lancio rafforza ulteriormente la collaborazione tra Mintos e Upvest, già partner per l'offerta di ETF. Attraverso questa partnership, Upvest fornisce l'infrastruttura di investimento scalabile basata su API e le funzionalità di intermediazione alla base del nuovo prodotto.

La nuova offerta consente agli investitori di accedere alle criptovalute insieme ad altre classi di attivi come prestiti, obbligazioni, immobili ed ETF - il tutto all'interno della piattaforma Mintos.

"Le criptovalute continuano ad attirare l'interesse degli investitori, ma la loro complessità e le preoccupazioni di natura normativa continuano a costituire un importante ostacolo", ha dichiarato Martins Sulte, CEO e co-fondatore di Mintos. "Offrendo esposizione alle criptovalute attraverso ETP regolamentati emessi da fornitori affidabili, permettiamo agli investitori di accedere a questa classe di attivi in un modo che va a integrarsi naturalmente alla modalità in cui già investono su Mintos."

"Gli investitori retail desiderano diversificare su una gamma sempre più ampia di classi di attivi all'interno delle piattaforme di cui si fidano", afferma Martin Kassing, CEO e co-fondatore di Upvest. "Siamo lieti di proseguire la collaborazione con Mintos nell'espansione verso gli ETP su criptovalute, rendendo più semplice per gli investitori accedere e gestire portafogli diversificati."

Le criptovalute stanno diventando una parte sempre più importante dei portafogli di investimento europei. Secondo un recente sondaggio BlackRock People & Money condotto da YouGov, il 22% degli investitori europei possiede già criptovalute. Allo stesso tempo, secondo i dati di CoinShares, gli ETP su criptovalute hanno attirato più di 47 miliardi di dollari di afflussi netti a livello globale nel 2025, rimanendo vicini a livelli record, con l'Europa che ha contribuito a questa attività.

Per molti investitori, questo interesse riflette il desiderio di ottenere esposizione senza la complessità operativa della proprietà diretta, come la gestione di wallet, chiavi private o più piattaforme.

Su Mintos, gli ETP su criptovalute sono disponibili con commissioni contenute e un investimento minimo ridotto, consentendo agli investitori di iniziare da soli 5 € e di costruire gradualmente la propria posizione nel tempo.

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