Mintos lancia i portafogli ETF personalizzati per gli investitori al dettaglio

RIGA, Lettonia, 19 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Mintos, la piattaforma multi-asset che offre una combinazione unica di opzioni di investimento alternative e tradizionali, è lieta di annunciare l'aggiunta degli ETF alla sua offerta, a poche settimane dal lancio di Fractional Bonds.

L'introduzione dei portafogli di ETF personalizzati per investimenti a lungo termine, diversificati e senza commissioni, rappresenta una pietra miliare per l'azienda, in quanto gli investitori possono ora adattare le loro strategie di investimento in base ai propri obiettivi finanziari e propensione al rischio.

Secondo un sondaggio condotto da Mintos su un campione di 1100 clienti, un notevole 80% dei partecipanti che non investono ancora in ETF ha espresso l'intenzione di farlo in un prossimo futuro, rivelando un forte interesse in questa categoria.

Le difficoltà principali individuate tra i potenziali investitori in ETF sono state la mancanza di competenze, con molte persone che si sentivano sopraffatte dalla vasta gamma di opzioni di investimento, dalle implicazioni fiscali dell'investire e dalla complessità del processo stesso. Inoltre, le strutture tariffarie poco trasparenti hanno creato un dilemma per gli investitori alla ricerca di una piattaforma di investimento affidabile.

"Noi di Mintos, miriamo a rendere gli investimenti passivi a lungo termine un'esperienza priva di problemi e riconosciamo che gli investitori di oggi spesso si trovano sopraffatti dalla vasta gamma di ETF disponibili e dalle complesse strutture tariffarie ancora imposte da molte piattaforme di investimento, quando si aspettano invece zero commissioni. Ecco perché siamo lieti di presentare portafogli di ETF personalizzati che si adattano alle diverse propensioni al rischio, semplificando la creazione di un portafoglio ben bilanciato in linea con gli obiettivi degli investitori," commenta Martins Sulte, CEO e Co-Fondatore di Mintos.

L'offerta di ETF di Mintos comprende una serie di caratteristiche chiave pensate per semplificare l'esperienza di investimento degli utenti. I portafogli di ETF personalizzati, con provider rinomati come Amundi, iShares, JP Morgan e Vanguard, sono progettati per soddisfare diverse propensioni al rischio, regolando automaticamente il bilanciamento tra ETF obbligazionari e azionari all'interno di ciascun portafoglio per raggiungere obiettivi di investimento specifici.

L'accessibilità dell'offerta si riconosce dalla possibilità di iniziare a investire con un minimo di soli 50 EURO e la totale assenza di commissioni, che consente agli investitori, indipendentemente dalla loro disponibilità di fondi, di creare una strategia di investimento flessibile e diversificata. Mintos inoltre sceglie automaticamente ETF ottimizzati dal punto di vista fiscale e adegua le allocazioni del portafoglio man mano che gli investimenti crescono.

Per ulteriori informazioni sull'offerta di ETF di Mintos, visitare www.mintos.com/en/investing-in-etfs.

