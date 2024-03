Mintos lancia una campagna di crowdfunding, consentendo agli investitori europei di prendere parte al suo percorso di crescita

RIGA, Lettonia, 26 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Mintos, la piattaforma multi-asset che offre un mix unico di opzioni di investimento alternative e tradizionali, ha annunciato oggi l'intenzione di lanciare una campagna di crowdfunding su Crowdcube, la più grande piattaforma di investimento sul mercato privato in Europa.

Mintos, regolamentata ai sensi della MiFID nell'Unione europea, conta oltre 500.000 investitori con un patrimonio amministrato superiore a 600 milioni di euro. Con questa campagna, l'azienda invita sia i suoi clienti che il pubblico più ampio a diventare azionisti, offrendo loro una rara possibilità di unirsi al suo percorso per diventare la scelta principale per gli investitori retail in Europa per la costruzione del patrimonio a lungo termine.

Mintos ha stretto una partnership con Crowdcube, la principale piattaforma europea di crowdfunding per gli investimenti in aziende private, che ha collaborato con alcune delle maggiori fintech europee, tra cui Revolut, Qonto e Monzo.

Martins Sulte, CEO e co-fondatore di Mintos: "Noi di Mintos siamo lieti di colmare la significativa lacuna nel panorama degli investimenti dell'UE, soddisfacendo la crescente domanda di investimenti alternativi e tradizionali. Offrendo strumenti di investimento facili da usare, miriamo ad aumentare la partecipazione degli investitori al dettaglio e a costruire ricchezza a lungo termine in tutta Europa. Siamo fermamente convinti che la nostra crescita futura consista nell'espandere la nostra presenza in tutto il continente. Dopo aver debuttato con successo in Germania, Italia, Spagna, Francia e Paesi Bassi, puntiamo ad altri mercati chiave nel prossimo futuro e vogliamo dare ai nostri clienti la possibilità di far parte di questo percorso di crescita"

Matt Cooper, Co-CEO di Crowdcube: "Siamo entusiasti di dare il bentornato a Mintos su Crowdcube, nell'utilizzare la nostra piattaforma per rafforzare e approfondire le relazioni con i nuovi e i già esistenti clienti in tutta Europa. Mintos riconosce il valore strategico di coinvolgere la sua community, di trasformare i clienti in azionisti e di integrare questo approccio nelle sue operazioni commerciali".

L'obiettivo principale di Mintos con questa campagna è quello di alimentare la crescita dell'azienda e di espandere la sua base di investitori. Ciò include il lancio della piattaforma in nuovi Paesi e il rafforzamento della sua presenza in quelli in cui è già stabilita. Il piano prevede anche l'introduzione di nuovi prodotti, offrendo agli investitori di tutta Europa maggiori opzioni di diversificazione e crescita a lungo termine.

Gli investitori interessati a partecipare alla campagna di crowdfunding di Mintos possono pre-registrarsi per assicurarsi un accesso anticipato, mentre la campagna sarà aperta al pubblico il 10 aprile.

Per maggiori informazioni e per investire, visita la pagina della campagna di crowdfunding su Mintos https://www.mintos.com/en/crowdfunding / .

Importante: l'investimento in aziende non quotate comporta il rischio di perdita parziale o totale dei fondi investiti e il rischio di illiquidità.

* su Crowdcube grazie alla nuova normativa sul crowdfunding (Regolamento (UE) 2020/1503).

Per maggiori informazioni contattare:Giulia Meloni - Responsabile comunicazioni globaliEmail: giulia.meloni@mintos.com+491627383049

