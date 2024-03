Mintos si espande e debutta ufficialmente in Francia e nei Paesi Bassi

BERLINO, 19 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Dopo il successo ottenuto in Germania, Italia e Spagna, Mintos, la piattaforma multi-asset che offre un mix unico di opzioni di investimento alternative e tradizionali, continua ad espandersi in Europa debuttando ufficialmente nei mercati francese e olandese. Dalla sua fondazione nel 2015, la piattaforma ha attirato oltre 500.000 utenti in tutta Europa. Autorizzata dalla MiFID, la società gestisce attualmente oltre 600 milioni di euro di patrimonio amministrato.

Tendenze d'investimento in Francia e nei Paesi Bassi

Secondo un recente sondaggio condotto dall'AMF in Francia in collaborazione con l'Unione Europea attraverso l'OCSE*, quasi 1 francese su 4 dichiara di possedere investimenti in strumenti finanziari o cripto-asset. Approfondendo le motivazioni alla base di questi investimenti, l'indagine rivela che i nuovi investitori sono spinti principalmente dal desiderio di diversificare i propri risparmi, con il 35% che lo cita come motivo principale per investire, oltre che per aumentare il rendimento degli investimenti (28%). Il 90% degli investitori ritiene che mantenere i propri investimenti nel lungo periodo produrrà rendimenti redditizi.

"Nel panorama in continua evoluzione degli investimenti, vogliamo emergere come la piattaforma di riferimento per gli investitori che cercano una crescita costante del portafoglio nel tempo, dando priorità alla stabilità rispetto ai guadagni speculativi", commenta Martins Sulte, CEO e co-fondatore di Mintos.

Allo stesso modo, Statistics Netherlands (CBS) e l'Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM)** riferiscono che tra i circa 8,3 milioni di famiglie nei Paesi Bassi, circa un quarto (per un totale di circa 1,9 milioni), investe attivamente.

"Questi risultati sottolineano il diffuso interesse per le opportunità di investimento da parte delle famiglie olandesi, indice di una crescente consapevolezza dell'importanza della pianificazione finanziaria e della gestione patrimoniale" aggiunge Martins Sulte.

L'offerta di Mintos: prestiti, Fractional Bond ed ETF.

Mintos occupa già una posizione di rilievo come piattaforma leader in Europa per gli investimenti in prestiti, offrendo agli investitori l'opportunità di investire nel credito al consumo e alle piccole imprese con interessanti rendimenti a lungo termine.

Di recente sono stati aggiunti all'offerta di Mintos i Fractional Bond che consentono ai clienti di investire in obbligazioni ad alto rendimento a partire da soli €50 con zero commissioni, e di godere di rendimenti fissi e regolari.

Mintos si distingue per l'offerta di portafogli ETF gestiti in modo completamente gratuito, un vantaggio significativo rispetto agli altri attori del mercato. Questi includono ETF obbligazionari e azionari di fornitori rinomati come Amundi, iShares, JP Morgan, Vanguard e altri. L'investimento minimo è di €50, con zero commissioni.

Gli investimenti in strumenti finanziari sono associati a dei rischi.

* Fonte: AMF France

** Fonte dnb Netherland

Contatto con i media: giulia.meloni@mintos.com, +49 1627383049

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2244368/mintos_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/mintos-si-espande-e-debutta-ufficialmente-in-francia-e-nei-paesi-bassi-302091835.html