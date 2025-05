Momenti magici a Essen - BRANDmate abbina il potere del marchio agli eventi

NORIMBERGA, Germania, 26 maggio 2025/PRNewswire/ -- Il 25 e 26 giugno, BRANDmate trasformerà la GrandHall dello Zeche Zollverein di Essen in un punto di ritrovo per i professionisti del licensing, i creatori di marchi e le menti creative provenienti da una vasta gamma di settori. Saranno presenti grandi nomi, nuovi ed entusiasmanti espositori ed un vario programma di eventi che pone al centro dell'attenzione lo scambio, il know-how e gli avvenimenti. Uno dei punti salienti del programma di due giorni di BRANDmate è il Retail Day, che si svolge giovedì in collaborazione con l'associazione mondiale di settore Licensing International Germany.

I grandi nomi fanno la differenza

Warner Bros. Discovery è uno dei partecipanti di spicco all'evento e sta pianificando una promozione molto speciale direttamente nell'area di ingresso di BRANDmate. Il programma è ancora top secret, ma una cosa è certa: sarà un vero e proprio colpo d'occhio. Anche RTL Consumer Products promette grandi allestimenti. Oltre ad una lounge di reality TV, progettata da El Cartel Media, e ad un food truck di taco di Chefkoch, i visitatori possono aspettarsi un unicorno a grandezza naturale della "Unicorn Academy" ed un'esclusiva opportunità fotografica incentrata su Gala e Brigitte. Con altri giganti del settore come Hasbro Germany, Mattel, Paramount, The Pokémon Company, The Smiley Company, SevenOne Ad. Factory, Studio 100, Story House Egmont, Universal, Wildbrain CPLG, WDR mediagroup e ZDF Studios, BRANDmate si concentra anche quest'anno sull'impatto sul mercato e su molteplici impulsi.

Nuovi espositori di alto livello

Inoltre l'evento sarà arricchito da noti nuovi arrivati: CNC Cosmetics porta una ventata di novità nel settore della cosmesi e sottolinea la crescente importanza dei prodotti su licenza nel segmento della bellezza. L'affermata azienda francese La Plume Dorée, invece, si concentrerà su valigeria, cancelleria ed accessori. Anche l'agenzia Crexpro parteciperà per la prima volta, con i suoi impressionanti cosplayer che garantiscono presentazioni d'impatto. I personaggi dei giocattoli anime, dei games e della cultura pop sono tra i protagonisti degli eventi in tutta Europa, e fanno anche parte della parata BRANDmate. Circa 20 walkings acts, in collaborazione con Vontz, attireranno la massima attenzione durante l'evento e daranno vivacità alle aree degli avvenimenti. Ci sarà anche di nuovo un incontro con i brand matchmakers: con il loro popolare formato "BLINDmate", riuniranno ancora una volta interesssanti personalità del settore in brevi incontri. Un altro momento saliente è la sessione di autografi con il noto fumettista Ralph Ruthe presso lo stand di Kiddinx Media (25 giugno, ore 14.00). L'amministratore delegato di BRANDmate Christian Ulrich sottolinea: "Il nostro evento offre la cornice perfetta per scambi creativi e collaborazioni sorprendenti. Se un'idea si trasforma in un prodotto o in un progetto reale, siamo già in attesa di un nuovo BRANDbaby".

Speaker Stage con una focalizzazione sulla commercializzazione

Il programma di due giorni di BRANDmate promette anche una visione strategica - con argomenti chiari, impulsi entusiasmanti e visioni pratiche dai settori licensing, brand management, media, commercilizzazione e cultura. Tre blocchi tematici strutturano le presentazioni: "BRANDS for Future" affronta la questione di come i marchi affermati possano rimanere adatti al futuro - con un focus su AI, forza innovativa e strategia. "BRANDS for Mates" fa luce su fandoms, kidults & cultural marketing: come si sviluppano le relazioni reali tra marchi e comunità? L'evento clou di giovedì è "BRANDS for Retail". Il Retail Day, che si svolgerà in collaborazione con Licensing International Germany e BRANDmate parallelamente all'evento, mostrerà la collaborazione di successo tra rivenditori e marchi. Studi esclusivi e best practice offriranno ai rivenditori approcci concreti per la commercializzazione stazionaria e digitale. Il biglietto è valido per entrambi i giorni dell'evento.

Affinchè oltre al know-how non venga meno lo scambio, BRANDmate offre aree per riunioni e networking stimolanti, ideali per discussioni spontanee, nuovi contatti e idee creative. Il catering sarà fornito, tra gli altri, da Freikopf. Il gestore del grande bar nella Grand Hall servirà, per tutto il giorno, bevande analcoliche in un'atmosfera rilassante. "Il nostro obiettivo non è solo quello di rendere visibili i marchi, ma di renderli tangibili. La combinazione di affari, incontri ed esperienze è ciò che rende BRANDmate così speciale", riassume Christian Ulrich.

Informazioni su BRANDmate

BRANDmate è un evento di networking B2B per collaborazioni, partnership e licenze di marchi con l'obiettivo di far incontrare aziende, marchi e potenziali partner di cooperazione in tutti i settori. La prossima edizione di BRANDmate si terrà il 25 e 26 giugno 2025 nella Grand Hall del complesso industriale dismesso della miniera di carbone Zollverein a Essen. BRANDmate GmbH è responsabile dell'evento.

Spielwarenmesse eG

Versatile e orientata a livello internazionale: così la Spielwarenmesse eG rappresenta l'industria del giocattolo e altri mercati di beni di consumo. Nella sua forma giuridica di cooperativa, l'azienda è unica tra le società fieristiche e di grande successo: il team di 60 persone opera dalla "ToyCity" di Norimberga ed è supportato da rappresentanti in oltre 100 Paesi. Il portafoglio comprende due fiere leader a livello mondiale: la Spielwarenmesse di Norimberga, leader internazionale nel settore B2B e la SPIEL di Essen nel settore B2C. A queste si aggiungono la Kids India a Mumbai e il programma fieristico World of Toys by Spielwarenmesse, che consente ai produttori di accedere a nuovi mercati attraverso partecipazioni congiunte a Hong Kong, Tokyo eNew York. Affiliate proprie nei paesi più importanti Cina ed India forniscono le competenze necessarie direttamente in loco. Grazie al loro know-how di competenze e alla loro rete globale, gli organizzatori di fiere stanno diventando, sempre più, generatori di impulsi e precursori di temi e tendenze del settore. L'esempio più recente è la BRANDmate, che presenta a Essen il tema delle licenze e delle partnership in modo non convenzionale e lungimirante. La Spielwarenmesse eG è attiva tutto l'anno, sia con i suoi eventi che con le sue offerte online (www.spielwarenmesse-eg.de).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2695094/BRANDmate.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2695093/BRANDmate_2025_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/momenti-magici-a-essen---brandmate-abbina-il-potere-del-marchio-agli-eventi-302464866.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire