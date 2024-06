Movement Labs annuncia l'hackathon "Battle of Olympus" per accelerare la crescita dell'ecosistema

SAN FRANCISCO, 13 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs, un team di sviluppo blockchain con sede a San Francisco, oggi annuncia il lancio di "Battle of Olympus" (La Battaglia dell'Olimpo), un innovativo hackathon progettato per stimolare la crescita e l'adozione di Movement, la prima rete modulare di blockchain basata su Move. L'hackathon si svolgerà dal 17 luglio al 17 settembre 2024 e segna la prima fase della testnet di Movement Labs, a cui gli sviluppatori possono accedere anticipatamente. È supportato da 280 Capital e da altri partner, che faranno parte della giuria e offriranno tutoring e consulenza ai team.

Battle of Olympus rappresenta un componente chiave della più ampia iniziativa Road to Parthenon di Movement Labs, un programma per la community che punta a promuovere lo sviluppo di un ecosistema solido e fiorente sulla futura mainnet di Movement Labs. L'hackathon riunisce appassionati sviluppatori di talento chiamati a innovare e creare applicazioni rivoluzionarie sulla devnet e sulla testnet di Movement Labs.

L'hackathon ha una struttura ludica: i partecipanti guadagnano punti e premi a mano a mano che salgono di livello. Gli sviluppatori della gilda "Masons" (Muratori), una delle cinque gilde esclusive lanciate per Battle of Olympus, possono creare dApp innovative in varie categorie, tra cui DeFi, giochi, strumenti social, infrastrutture e NFT.

Per partecipare alla gilda Masons, gli sviluppatori dovranno formare squadre di un massimo di 4 persone e registrarsi sul sito ufficiale dell'hackathon. I team di tutto il mondo possono partecipare virtualmente oppure di persona a San Francisco. Nel corso dell'evento, Movement Labs fornirà supporto, tutoring e risorse per aiutare i partecipanti a vincere.

I progetti eccezionali saranno premiati con premi interessanti, con i finalisti selezionati da una giuria di rinomati giudici sulla base di progetto, esecuzione, uso di funzionalità native di Movement, innovazione, eccellenza tecnica, esperienza utente e impatto potenziale.

Oltre alla gilda Masons dedicata agli sviluppatori, altre quattro gilde permettono agli appassionati non ingegneri di partecipare e supportare Battle of Olympus:

"Battle of Olympus offre opportunità di coinvolgimento uniche a tutta la nostra community, in base alle capacità e agli interessi di ciascuno", è il commento di Cooper Scanlon, co-fondatore di Movement Labs. "Forniamo a sviluppatori e appassionati il supporto e gli strumenti necessari per innovare e plasmare il panorama decentralizzato".

I vincitori di Battle of Olympus saranno annunciati a metà settembre. Per ulteriori informazioni e per registrarsi visitare http://olympus.movementlabs.xyz

Per ulteriori informazioni su Movement Labs e per una guida per partecipare alla testnet visitare: movementlabs.xyz e seguire l'azienda su X @movementlabsxyz e su Discord.

Informazioni su Movement Labs:Movement Labs, fondata nel 2022 da Rushi Manche e Cooper Scanlon, è impegnata nella costruzione di una rete blockchain in grado di supportare un Layer 2 sicuro e a performance elevate su Ethereum. Portando MoveVM su Ethereum grazie al suo fiore all'occhiello L2, Movement Labs vuole migliorare sicurezza e scalabilità dei contratti intelligenti.

Questa missione è supportata dal suo round di serie A da 38 milioni di dollari USA dell'aprile 2024, guidato da Polychain Capital. Movement, con il suo "Approccio Integrato", combina elementi modulari come sequenziamento condiviso, verifica formale, disponibilità alternativa dei dati e settlement di Ethereum per migliorare sicurezza e performance. L'imminente framework del layer di esecuzione Move Stack faciliterà la collaborazione con altri attori di Ethereum per la scalabilità dell'esecuzione di contratti intelligenti.

Informazioni su 280 Capital:280 Capital è il ramo venture Web3 di Huang, Liu and Chen Family Office, con asset gestiti per 2,5 miliardi di dollari USA. La famiglia opera nello spazio Web3 dal 2014 e ha realizzato un portafoglio di criptovalute ancorato a un cospicuo accumulo iniziale di BTC. Per ulteriori informazioni visitare https://www.280.xyz/

