[MWC 2026] GSMA diffonde le specifiche dell'esperienza per le applicazioni native di chiamata con IA

BARCELLONA, Spagna, 13 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del 5G Futures Summit organizzato da GSMA durante il MWC di Barcellona 2026, GSMA ha diffuso il white paper Gigauplink, latenza deterministica ed evoluzione della rete per l'era dell'IA mobile. Il white paper delinea le tendenze di sviluppo ed evoluzione, gli scenari applicativi e i modelli di business per i servizi vocali nativi degli operatori nell'era dell'IA mobile. Descrive, inoltre, le specifiche per la valutazione delle esperienze di chiamata basate sull'IA, supportando gli operatori nel creare reti incentrate sull'esperienza vocale e nel migliorare notevolmente le esperienze utente a livello di servizi vocali.

Il white paper evidenzia che, grazie alla sinergia tra 5G-A e IA, le comunicazioni mobili sono entrate nell'era dell'IA mobile. Gli operatori stanno trasformando i servizi vocali nativi dalle chiamate vocali convenzionali alle chiamate vocali basate sull'IA. Grazie all'integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale e potenza di calcolo nella rete vocale nativa IMS, le chiamate vocali convenzionali stanno diventando servizi avanzati e applicazioni innovative. Questo cambiamento offrirà agli utenti esperienze di chiamata di nuova generazione stabili, HD, visive, intelligenti ed efficienti. I servizi di chiamata emergenti basati sull'IA, come le chiamate immersive e le chiamate interattive, pongono nuove esigenze rispetto alla connettività di rete e capacità IA.

Secondo il white paper, la riduzione del rumore basata sull'IA è un'applicazione tipica delle chiamate immersive basate sull'IA. Sfruttando gli algoritmi di IA per eliminare i rumori ambientali in vari scenari, gli operatori possono fornire chiamate native più chiare e offrire agli utenti esperienze più coinvolgenti. Gli algoritmi di riduzione del rumore basati sull'IA possono essere utilizzati in vari ambienti, quali uffici (livello di rumore > 40 dB), strade (livello di rumore > 60 dB) e cantieri edili (livello di rumore > 80 dB), in modo da consentire agli utenti di usufruire di servizi vocali di alta qualità senza dover utilizzare terminali. La traduzione in tempo reale basata sull'IA è una tipica applicazione delle chiamate interattive basate sull'IA. Il potenziamento delle capacità della rete vocale sta contribuendo ad abbattere barriere linguistiche esistenti da tempo. AI Calling è in grado di fornire una trascrizione o traduzione vocale accurata e in tempo reale durante le videochiamate, supportando in modo efficace gli uomini d'affari che partecipano a conferenze internazionali online, i turisti che viaggiano all'estero e le persone con problemi di udito.

Come evidenziato nel white paper, gli operatori possono integrare le funzionalità di IA nei servizi vocali nativi per aggiornare il modello di business, rendendo le chiamate quotidiane più vivaci. Dopo il pagamento dell'abbonamento, gli utenti possono usufruire di funzioni avanzate basate sull'IA durante le chiamate tradizionali, consentendo agli operatori di convertire la monetizzazione del traffico unidimensionale in una monetizzazione dell'esperienza multidimensionale.

Negli scenari di chiamata IA, per gli operatori misurare le esperienze utente rappresenta una nuova sfida. Il white paper stabilisce sistematicamente le specifiche del modello di valutazione dell'esperienza di AI Calling. Oltre ai tre indicatori di esperienza (QoE, QoS e copertura) dei servizi vocali HD convenzionali, altri tre indicatori (esperienze immersive IA, esperienze interattive IA e QoI) vengono aggiunti alle specifiche del modello di valutazione dell'esperienza di AI Calling. Le chiamate immersive possono migliorare molto l'esperienza utente delle chiamate vocali di base. Ad esempio, MOS e SNR aumentano notevolmente. Le chiamate interattive richiedono che la rete sia dotata di nuovi canali e funzionalità di interazione, tra cui il canale dati (DC) e il canale video (VC), offrendo esperienze migliorate, come la condivisione dello schermo, la traduzione in tempo reale e l'interazione con gli agenti. La qualità dell'informazione è un indicatore fondamentale per misurare l'intelligenza della rete vocale. La misurazione include modelli di IA di alta qualità, gestione flessibile dell'IA, consapevolezza e processo decisionale dello stato di rete/utente basati sull'IA e capacità di servizi di IA inclusivi. Possono offrire una garanzia di rete di base per gli aggiornamenti dell'esperienza vocale.

L'ITU ha avviato un progetto di lavoro denominato P.AI-MOS per valutare le esperienze utente delle applicazioni di IA multimodale, mentre sono in fase di ricerca le proposte per gli standard dell'esperienza vocale di AI Calling. Per accelerare lo sviluppo del modello di valutazione dell'esperienza, GSMA e i partner del settore chiedono sforzi collettivi per stabilire regole che colleghino gli indicatori chiave di qualità (KQI) delle applicazioni di IA agli indicatori chiave di prestazione (KPI) delle reti. Questi sforzi hanno l'obiettivo di accelerare la formulazione di standard per l'esperienza dei servizi di IA mobile, offrendo un sostegno più solido allo sviluppo del settore.

