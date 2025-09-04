Narwal presenta FLOW: una nuova era della pulizia autonoma senza compromessi

Scorrendo senza interruzioni da una stanza all'altra, Narwal FLOW racchiude potente aspirazione, lavaggio adattivo e manutenzione automatica in un unico robot per la pulizia tutto–in–uno.

BERLINO, 4 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Narwal, uno dei cinque principali brand di aspirapolvere al mondo, annuncia oggi il lancio di Narwal FLOW, il suo robot per la pulizia tutto–in–uno più avanzato di sempre. Al cuore di FLOW debutta l'innovativa tecnologia Track Mop di Narwal – il primo sistema di lavaggio a rullo del settore con circolazione continua di acqua pulita, presentato per la prima volta al CES 2025. Come pioniere di questa nuova categoria, Narwal consolida la propria leadership nel lavaggio a rullo, restando fedele alla sua filosofia di pulizia profonda. La tecnologia Track Mop combina lavaggio ad acqua calda a 45 °C, un sistema di distribuzione dell'acqua a 16 ugelli anti–intasamento e l'estensione del mocio EdgeReach, fissando un nuovo standard nella cura dei pavimenti robotizzata grazie a precisione, igiene e copertura totale senza precedenti.

Guidato dal sistema autonomo NarMind™ Pro, che integra doppie fotocamere RGB, mappatura 3D di profondità e una potenza di elaborazione di 10 TOPS, FLOW si muove con intelligenza grazie al suo corpo ultra–sottile da 95 mm, scivolando facilmente sotto i mobili bassi e superando ostacoli fino a 4 cm. Con una potenza di aspirazione di 22.000 Pa e una stazione multifunzionale autonoma, Narwal FLOW unisce aspirazione, lavaggio, estensione del mocio e navigazione intelligente in un unico ecosistema di pulizia completamente autonomo, progettato per le case moderne.

"Ogni aspetto di Narwal FLOW riflette il nostro impegno nel creare prodotti che rendono la vita più semplice e pulita", ha dichiarato Junbin Zhang, fondatore di Narwal. "Con FLOW abbiamo unito hardware potente, intelligenza artificiale adattiva e un'architettura autosufficiente per dare vita a un robot che non si limita a pulire, ma offre la più profonda e semplice esperienza di cura della casa possibile."

Progettato per una Pulizia Profonda Senza Interruzioni

Lavaggio: Sistema di lavaggio FlowWash con tecnologia Track Mop

Narwal FLOW inizia ogni sessione di pulizia con un mocio sempre pulito e igienico, grazie al sistema di lavaggio FlowWash con l'innovativa tecnologia Track Mop. Utilizzando acqua calda a 45 °C distribuita attraverso sedici ugelli di precisione, il mocio viene costantemente lavato e rinfrescato durante l'intera pulizia, così che solo acqua pulita tocchi i tuoi pavimenti. Con una pressione costante di 12 N verso il basso, il sistema rimuove lo sporco ostinato e le macchie con forza uniforme.

Un raschiatore integrato elimina l'acqua sporca e i residui dalla superficie del panno, convogliandoli nel serbatoio dell'acqua sporca dedicato all'interno del robot, dove vengono contenuti in totale sicurezza. Questo sistema a circuito chiuso elimina aloni, striature e rischi di contaminazione incrociata — problemi tipici dei sistemi di lavaggio tradizionali — lasciando i pavimenti lucidi e perfettamente igienizzati.

Ogni fase del processo scorre in modo armonioso, dando vita a un ciclo di pulizia silenzioso e completamente autonomo che si occupa di ogni dettaglio, per una pulizia profonda davvero senza sforzo.

Aspirazione: Sistema DualFlow e CarpetFocus

Per briciole, polvere e peli di animali, Narwal FLOW è dotato del sistema DualFlow anti-groviglio, progettato per garantire una pulizia potente ma a bassa manutenzione. Questo sistema combina una spazzola a rullo flottante anti-groviglio con struttura a estremità libera, un condotto di aspirazione laterale e spazzole laterali a rotazione inversa che espellono peli e detriti intrappolati, prevenendo blocchi e grovigli. Al centro, una potenza di aspirazione di 22.000 Pa assicura una pulizia profonda sia su pavimenti duri che su tappeti.

Dove FLOW eccelle davvero è nella cura dei tappeti. La tecnologia CarpetFocus, potenziata da una piastra pressurizzante adattiva, crea una sigillatura quasi ermetica tra l'aspirapolvere e le fibre del tappeto, convogliando il flusso d'aria in profondità nel tessuto. Questo permette all'aspirazione di raggiungere polvere e particelle annidate in profondità, offrendo una potenza di pulizia doppia rispetto ai robot aspirapolvere tradizionali. Il risultato è una cura del tappeto paragonabile ai migliori aspirapolvere domestici, rendendo FLOW una vera soluzione all-in-one per pavimenti misti.

Un'intelligenza che si muove in modo unico

Al cuore di FLOW c'è il sistema autonomo NarMind™ Pro — una piattaforma AI avanzata alimentata da doppie fotocamere RGB, un chip di elaborazione dedicato e mappatura 3D della profondità. Queste tecnologie lavorano insieme per offrire una navigazione intelligente, un riconoscimento preciso degli ostacoli e prestazioni di pulizia senza paragoni. Grazie al design più sottile e rinnovato, FLOW può scivolare sotto i mobili alti appena 95 millimetri, superare ostacoli fino a quattro centimetri e seguire con estrema precisione angoli e bordi. Le estensioni adattive del panno e le regolazioni dinamiche delle spazzole garantiscono la copertura di ogni centimetro della casa, mentre tutti i dati vengono elaborati localmente per proteggere la tua privacy.

Manutenzione Senza Pensieri

Oltre a pulire, FLOW è progettato per prendersi cura di sé stesso. Al centro di questa esperienza c'è la base multifunzionale autonoma di Narwal, un vero e proprio hub di manutenzione completo, costruito attorno a due tecnologie chiave: AI Adaptive Hot Water Mop Washing, che lava il panno con acqua calda regolando il ciclo in base al livello di sporco, e Full–Cycle Hot Water Self–Cleaning, che sterilizza e risciacqua i serbatoi per mantenere il sistema sempre impeccabile.

All'inizio di ogni sessione, la base eroga automaticamente il detergente, garantendo che ogni pulizia inizi nel modo più fresco e igienico possibile. Al termine, lava e asciuga il panno con aria calda, svuota la polvere in un sacchetto da 2,5 litri per fino a 120 giorni di utilizzo senza interventi manuali, e mantiene l'intero sistema igienizzato senza richiedere manutenzione quotidiana.

Per la prima volta, Narwal introduce anche una versione compatta della base, alta solo 28 cm. Progettata per chi ha poco spazio o preferisce un ingombro ridotto, questa versione offre scarico automatico e dosaggio del detergente in un formato più sottile, pur garantendo la comodità che ha reso Narwal un punto di riferimento.

Comfort Connesso E Su Misura

Narwal FLOW si integra perfettamente nelle case intelligenti moderne, offrendo molteplici modalità di interazione e personalizzazione della pulizia. L'attivazione vocale tramite "Hey Nawa", insieme alla piena compatibilità con Alexa, Google Home e Siri, consente il controllo senza mani, mentre l'app Narwal offre opzioni avanzate di personalizzazione. Gli utenti possono salvare i livelli di aspirazione e umidità preferiti, usufruire di aumenti automatici di potenza nelle zone con animali domestici e contare su strategie di pulizia adattative che si regolano in tempo reale nelle aree più sporche.

Estendendo ulteriormente l'integrazione con la smart home, entro fine anno FLOW supporterà anche gli standard Matter Smart Living, garantendo un controllo unificato e una coordinazione più semplice con un numero sempre maggiore di dispositivi connessi.

Un Nuovo Standard Per La Robotica Domestica

La robotica domestica intelligente ha fatto grandi passi avanti, ma molti robot aspirapolvere richiedono ancora compromessi, come dover passare da un dispositivo all'altro, districare le spazzole incastrate o pulire manualmente i serbatoi sporchi. Narwal FLOW è progettato per eliminare questi compromessi. FLOW non è solo un aspirapolvere o un mocio, è un ecosistema tutto-in-uno che garantisce una pulizia profonda, senza interruzioni e senza sforzo. Un solo dispositivo. Cura totale della casa.

Combinando un'ingegneria robusta, intelligenza artificiale avanzata e una vera manutenzione autonoma, Narwal FLOW stabilisce un nuovo standard su ciò che la tecnologia per la pulizia domestica può offrire. Non si limita a garantire pavimenti impeccabili, ma restituisce anche il tempo e la libertà di vivere in una casa che sembra curata senza fatica.

Prezzo e Disponibilità

Narwal FLOW sarà disponibile a partire dal 4 settembre alle ore 15:00 su Amazon e sul sito ufficiale Narwal.

Per celebrare il lancio, dal 4 al 28 settembre sarà attiva una promozione speciale: il FLOW con stazione standard sarà disponibile a soli 899 € invece di 1.299 €. Anche il FLOW con stazione compatta, dal design salvaspazio ma con le stesse prestazioni potenti, sarà in offerta a 1.099 € invece di 1.499 €.

Chi è Narwal

Narwal è dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi che trasformano la vita quotidiana. La nostra gamma di soluzioni affronta sfide comuni, ponendo particolare attenzione alla comprensione e soddisfazione delle esigenze degli utenti grazie a un'intensa attività di ricerca e sviluppo. Questo impegno ha portato a innovazioni uniche nel settore, come il mocio auto-lavante, la tecnologia AI DirtSense e il sistema Zero-Tangle.

Curiamo ogni dettaglio per garantire che i nostri prodotti siano funzionali ed esteticamente gradevoli, puntando a un perfetto equilibrio tra design e performance per migliorare la vita di tutti i giorni.

Come uno dei primi cinque brand globali nel settore degli aspirapolvere, Narwal serve oltre 4 milioni di famiglie in 30 paesi, tra cui Europa, Nord America, Corea del Sud e Australia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762347/Narwal_Flow___All_in_One_Robot_Vacuum___Mop_Cleaner_Standard.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.