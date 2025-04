Nasce la Prima Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto, 15 aprile 2025

Arte, visione e innovazione si incontrano a Palazzo Borghese con l'opera "LOVE YOUR EYES"

ROMA, 15 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Si è tenuta oggi, nella splendida cornice della Galleria del Cembalo a Palazzo Borghese, la Prima Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto, promossa da Assottica - Gruppo Contattologia per celebrare uno strumento che ha rivoluzionato la visione e il benessere di milioni di persone in tutto il mondo.

La data scelta non è casuale: il 15 aprile ricorre infatti il compleanno di Leonardo da Vinci, che nel 1508 fu il primo a intuire il principio ottico alla base delle moderne lenti a contatto. Un tributo simbolico alla genialità e alla visione – in ogni senso del termine.

All'evento hanno preso parte giornalisti, stakeholder, rappresentanti del mondo scientifico e professionale, tutti riuniti per raccontare e valorizzare il ruolo delle lenti a contatto nella salute visiva, nella libertà di espressione e nello stile di vita contemporaneo. Ospiti d'eccezione la giornalista del TG1 Valentina Bisti, l'attrice Nicoletta Romanoff e l'artista internazionale Finley, che ha presentato in anteprima la sua opera "LOVE YOUR EYES", dedicata al potere dello sguardo e alla cura di sé.

Ad aprire ufficialmente la giornata è stato Filippo Pau, presidente di Assottica, che ha ringraziato i 1.500 centri ottici italiani aderenti alla campagna, sottolineando il ruolo fondamentale dei professionisti della visione. "Oggi celebriamo non solo un'innovazione tecnologica, ma una vera missione: vedere meglio per vivere meglio", ha dichiarato Pau, ricordando anche che il 90% di chi non ha mai provato le lenti a contatto è disposto a farlo, se correttamente informato.

Secondo la ricerca "Voice of the customer", condotta nel 2024 da Jarach&Associati per Assottica, il 60% degli utenti sono donne, ma cresce anche l'interesse tra gli uomini. Le motivazioni principali per l'uso delle lenti a contatto? La libertà nei movimenti (74%), la valorizzazione dell'aspetto naturale (67,3%) e un maggiore senso di fiducia in sé stessi (51,3%).

A rappresentare le istituzioni scientifiche sono intervenuti Teresio Avitabile, presidente della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, e Andrea Afragoli, presidente di Federottica. Entrambi hanno riconosciuto nella Giornata Mondiale un'opportunità concreta per sensibilizzare e promuovere l'importanza della visione corretta.

Un momento toccante è stato l'intervento dell'attrice Nicoletta Romanoff, che ha raccontato il proprio rapporto quotidiano con le lenti a contatto: "Sono un piccolo gesto d'amore verso me stessa, mi fanno sentire più libera, più vera".

A seguire, un breve talk scientifico con il medico oculista Antonio Di Zazzo e l'ottico optometrista Andrea Cappellini, che hanno approfondito con un linguaggio accessibile i temi legati al comfort, alla personalizzazione e al corretto utilizzo delle lenti nella vita quotidiana.

Il momento clou della mattinata è stato la scopertura dell'opera "LOVE YOUR EYES" firmata da Finley, artista e attivista urbana. Il lavoro sarà prossimamente installato nel Street Art District di Roma, per trasformare un muro cittadino in un invito aperto a prendersi cura della propria vista e dello sguardo.

