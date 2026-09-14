Natura Bissé rinnova il suo ruolo di Official Spa Brand di The World's 50 Best Hotels 2026

Il marchio spagnolo di alta cosmetica rafforza il proprio impegno nel settore hospitality con l'obiettivo di portare il business Hotel & Spa a 102 milioni di euro entro il 2030

BARCELLONA, Spagna, 14 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Natura Bissé, marchio spagnolo di alta cosmetica riconosciuto a livello internazionale per l'efficacia delle sue formule e l'eccellenza delle sue esperienze spa, rinnova per il secondo anno consecutivo il proprio ruolo di Exclusive Official Spa Brand di The World's 50 Best Hotels, l'autorevole riferimento mondiale che celebra l'eccellenza nell'ospitalità di lusso.

Questa collaborazione consolida ulteriormente la presenza del brand all'interno di alcuni degli hotel più prestigiosi al mondo e rafforza il suo impegno strategico nel settore dell'hotellerie di lusso, in un momento di forte crescita del turismo di alta gamma e del wellness travel.

La cerimonia di The World's 50 Best Hotels si svolge questa settimana a Parigi e riunisce, per tre giorni, i principali protagonisti dell'ospitalità internazionale. Per l'occasione, Natura Bissé ha ideato una serie di esperienze esclusive pensate per ispirare gli ospiti e mostrare come il benessere possa diventare uno dei principali elementi distintivi dell'esperienza alberghiera contemporanea.

Nell'ambito di questa strategia, Natura Bissé prevede di raddoppiare il proprio investimento nel canale Hotel & Spa nei prossimi cinque anni, portando il volume d'affari da 47 milioni di euro nel 2024 a 102 milioni entro il 2030. L'obiettivo è rafforzare le partnership con i principali gruppi alberghieri internazionali e continuare ad elevare l'esperienza wellness offerta agli ospiti.

"Oggi il settore alberghiero rappresenta uno dei principali motori del nuovo concetto di lusso, in cui il benessere è passato dall'essere un semplice servizio aggiuntivo a diventare un elemento essenziale dell'esperienza dell'ospite. La collaborazione con The World's 50 Best Hotels riflette la nostra visione di lungo periodo: affiancare i migliori hotel del mondo nella creazione di esperienze capaci di generare connessioni autentiche e valore duraturo." Verónica Fisas, CEO di Natura Bissé Group.

Oggi Natura Bissé è presente in oltre 400 strutture di lusso distribuite in quasi 60 Paesi e collabora con alcune delle più prestigiose catene alberghiere internazionali, tra cui The Ritz-Carlton, Four Seasons, Waldorf Astoria, Rosewood, Belmond, St. Regis, Fairmont, Mandarin Oriental e Grand Hyatt.

All'interno del mondo hospitality, Natura Bissé propone un ecosistema completo dedicato al benessere: dagli esclusivi trattamenti spa, che hanno portato il marchio ad essere nominato World's Best Spa Brand per cinque volte (2018–2021, 2025) e nuovamente candidato nel 2026, fino alle esperienze skincare nella suite e alla linea di hotel amenities solidali, sviluppata insieme a La Bottega a sostegno della Fondazione Ricardo Fisas Natura Bissé.

"Siamo lieti di rinnovare, per il secondo anno consecutivo, la nostra collaborazione con Natura Bissé in qualità di Official Spa Brand di The World's 50 Best Hotels. I migliori hotel del mondo sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per offrire esperienze memorabili ai propri ospiti, e il benessere riveste un ruolo sempre più centrale in questo percorso. L'esperienza di Natura Bissé e le solide collaborazioni costruite nel tempo con alcuni dei più prestigiosi hotel al mondo ne fanno un partner d'eccellenza. Non vediamo l'ora di tornare a lavorare insieme a Parigi." Lorraine Keogh, Managing Director of Commercial di 50 Best.

Laura Muñoz, lauramunoz@naturabisse.com

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