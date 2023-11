Nayo Biotechnology presenterà il nuovo prodotto A8 Pro al Medica 2023, potenziando la ricerca e l'aggiornamento dell'efficienza del laboratorio

SHANGHAI, 7 novembre 2023 /PRNewswire/-- Nayo Biotechnology, azienda focalizzata sull'automazione delle scienze naturali, parteciperà all'imminente 2023 MEDICA Fiera Internazionale delle Attrezzature Mediche che si terrà a Düsseldorf, in Germania. Si tratta di un evento speciale per l'azienda, in quanto svelerà con orgoglio un nuovo prodotto in questa fiera: la workstation completamente automatizzata per la gestione dei liquidi A8 Pro.

La workstation per la gestione dei liquidi completamente automatizzata A8 Pro rappresenta l'ultimo progresso delle soluzioni di automazione di laboratorio altamente innovative di Nayo Biotechnology. È un prodotto rivoluzionario progettato appositamente per soddisfare le esigenze della ricerca nel campo delle scienze naturali e della diagnostica clinica, migliorando significativamente l'efficienza e l'affidabilità dei processi di laboratorio.

Le caratteristiche principali di A8 Pro includono:

L'esposizione MEDICA si svolgerà a Düsseldorf, in Germania, dal 13 al 16 novembre 2023. I visitatori della mostra sono invitati a visitare lo stand Nayo Biotechnology, numero 3H14-7, per entrare in contatto col team ed esplorare il potenziale illimitato offerto dall'A8 PRO. Al MEDICA 2023, Nayo Biotechnology presenterà la fusione di tecnologia innovativa e qualità superiore, collaborando con tutti per creare un futuro migliore.

Informazioni su Nayo Biotechnology

Nayo Biotechnology si concentra sull'automazione delle scienze naturali ed è impegnata a fornire ai clienti soluzioni di automazione delle scienze naturali. Combinando in modo organico ricerca e sviluppo con le esigenze dei clienti, otteniamo iterazione e innovazione di prodotti e soluzioni, risolvendo costantemente punti critici per i clienti e contribuendo a migliorare costantemente la ricerca nel campo delle scienze naturali in termini di qualità, efficienza, sicurezza e altre dimensioni. Ci impegniamo a promuovere costantemente l'accessibilità delle apparecchiature per l'automazione delle scienze naturali.

Seguiteci su LinkedIn (Nayo Biotechnology) o visitate il nostro sito web http://en.nayolab.com/

