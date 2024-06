NEOM presenta Magna, la sua nuova regione costiera

NEOM, Arabia Saudita, 6 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Il Consiglio di amministrazione di NEOM ha rivelato oggi lo sviluppo di Magna, la sua destinazione costiera per uno stile di vita lussuoso. Parte del portafoglio regionale di turismo sostenibile di NEOM, Magna è situata sulla splendida costa del Golfo di Aqaba e comprende le principali destinazioni recentemente annunciate di Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Xaynor, Elanan, Gidori, Treyam e Jaumur.

Le dodici destinazioni si estenderanno per 120 chilometri e sono pronte a definire un nuovo standard globale nel turismo di lusso sostenibile. In quanto espressione fisica dell'ambizioso programma orientata al futuro Saudi Vision 2030, Magna sarà sviluppato con un focus principale su tecnologia all'avanguardia, architettura del massimo livello e servizi ultramoderni che si fondono facilmente con la natura.

Ogni destinazione è unica nella sua individualità, con una propria offerta distinta per residenti e ospiti, ma si integra perfettamente per formare una destinazione unificata. Saranno legate indissolubimente tra loro dall'obiettivo di conservazione, preservazione e ringiovanimento della flora e della fauna autoctone e del paesaggio naturale mozzafiato. Il progetto comprenderà 15 hotel di lusso, 1.600 camere d'albergo, suite e appartamenti e oltre 2.500 residenze premium tra tutte le destinazioni.

Nadhmi Al-Nasr, amministratore delegato di NEOM, ha dichiarato: "Magna, la principale regione costiera di NEOM è un tesoro per il domani, ricca di bellezze naturali e tecnologia avanzata. In linea con i nostri tre pilastri di ridefinizione di business, conservazione e vivibilità, Magna svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo di un forte ecosistema turistico all'interno di NEOM. È importante sottolineare che Magna contribuirà positivamente agli sforzi di diversificazione economica nazionale e agli obiettivi più ampi del programma Saudi Vision 2030, contribuendo a posizionare il Regno come leader globale nel turismo del lusso".

In linea con il programma trasformativo Saudi Vision 2030, Magna e le sue destinazioni stimoleranno l'economia del Regno creando 15.000 posti di lavoro nei settori del turismo, del tempo libero e dell'ospitalità. Si prevede che lo sviluppo contribuirà con 2,6 miliardi di SAR al PIL del Regno entro il 2030, ospiterà 14.500 residenti e accoglierà più di 300.000 visitatori con pernottamento all'anno. Magna rappresenta un'opportunità senza precedenti per investitori e sviluppatori di far parte di uno dei progetti più pionieristici al mondo, con la sostenibilità integrata in ogni fase, dalla progettazione alla costruzione e alla manutenzione a lungo termine.

Magna è la regione più recente di NEOM all'interno dello sviluppo di giga-progetti in evoluzione nel nord-ovest dell'Arabia Saudita, dopo Sindalah, THE LINE, Trojena e Oxagon.

Informazioni su NEOM

NEOM è un acceleratore del progresso umano e una visione di un possibile Nuovo Futuro. È una regione nel nord-est dell'Arabia Saudita affacciata sul Mar Rosso, realizzata da zero come un laboratorio vivente, dove l'imprenditorialità traccerà la rotta di questo Nuovo Futuro. Sarà una destinazione e una casa per le persone che sognano in grande e che vogliono partecipare alla realizzazione di un nuovo modello per una vivibilità eccezionale, creando attività fiorenti e reinventando la conservazione ambientale.

NEOM sarà formata da città iperconnesse e cognitive, porti e aree di attività imprenditoriali, centri di ricerca, luoghi per lo sport e l'intrattenimento e destinazioni turistiche. In qualità di hub per l'innovazione, richiamerà imprenditori, dirigenti aziendali e imprese, tutti impegnati nella ricerca, nell'incubazione e nella commercializzazione di nuove tecnologie e attività con metodi totalmente nuovi. I residenti di NEOM rispecchieranno un ethos internazionale e adotteranno una cultura di esplorazione, assunzione di rischi e diversità.

