NEOM presenta Xaynor, un club privato esclusivo

NEOM, Arabia Saudita, 7 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Il consiglio di amministrazione di NEOM ha presentato Xaynor, un club privato affacciato sul mare e annidato tra i paesaggi rocciosi lungo la costa incontaminata del Golfo di Aqaba. Xaynor è il progetto più recente nell'ambito dello sviluppo immobiliare in costante evoluzione nel nord-ovest dell'Arabia Saudita.

Grazie alla sua posizione appartata, sul mare, Xaynor rappresenta una destinazione riservata in cui i soci del club possono rilassarsi sul magnifico litorale intatto del Golfo di Aqaba. Con il suo design architettonico incredibile e gli interni curati con attenzione, Xaynor porta comfort ed eleganza sofisticata a un livello superiore, creando un ambiente privilegiato per lo svago, il relax, il divertimento e le conversazioni.

All'arrivo a Xaynor, gli ospiti verranno accolti da un ingresso a volta imponente che si fonde con il paesaggio naturale e conduce alla spiaggia attraverso un sentiero incantevole. Questo stile architettonico unico combina armoniosamente ambienti riservati e spazi aperti di ampie dimensioni per consentire agli ospiti di scegliere una privacy ricercata oppure fare vita di società con altri soci del club.

Catturando l'essenza di un'elegantissima dolce vita affacciata sul mare, Xaynor proporrà il massimo livello di lusso contemporaneo, come piscine private, lounge sulla spiaggia, ristoranti gourmet e uno spazio di intrattenimento esclusivo, oltre a una spa e a un centro benessere d'eccellenza.

A completamento di tutte queste proposte, Xaynor offre boutique per lo shopping e una selezione di attività per il tempo libero, a cui si accompagnano esperienze personalizzate, riservate ai soli soci, create in collaborazione con marchi di fama internazionale nel campo della moda, dell'arte e dello stile di vita.

Considerato come la quintessenza del resort marino di lusso ultra-chic, Xaynor punta a creare momenti indimenticabili che rivoluzionano il concetto di esclusività in un ambiente naturale. Grazie alla sapiente combinazione di spazi interni ed esterni, si imporrà come icona di raffinata eleganza sulle rive del Golfo di Aqaba.

In linea con l'impegno di NEOM per la conservazione e l'innovazione, Xaynor è il complemento dell'ambiente litoraneo in cui sorge. Questo nuovo sviluppo fa seguito ai recenti annunci su Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum e Zardun, parte delle destinazioni per il turismo sostenibile di NEOM in questa regione emblematica.

Informazioni su NEOM

NEOM è un acceleratore del progresso umano e uno sguardo su un possibile Nuovo Futuro. È una regione nel nord-est dell'Arabia Saudita, affacciata sul Mar Rosso, costruita da zero come un laboratorio vivente, dove l'imprenditorialità traccerà la rotta di questo Nuovo Futuro. Sarà una destinazione e una casa per le persone che sognano in grande e che vogliono partecipare alla realizzazione di un nuovo modello per una vivibilità eccezionale, creando attività fiorenti e reinventando la conservazione ambientale.

NEOM sarà formata da città iperconnesse e cognitive, da porti e zone d'impresa, centri di ricerca, luoghi per lo sport e l'intrattenimento e destinazioni turistiche. In qualità di hub per l'innovazione richiamerà imprenditori, dirigenti aziendali e società, tutti impegnati nella ricerca, nell'incubazione e nella commercializzazione di nuove tecnologie e attività con metodi totalmente nuovi. I residenti di NEOM incarneranno un ethos internazionale e adotteranno una cultura di esplorazione, assunzione di rischi e diversità.

