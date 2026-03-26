Non ti sentirai mai più impreparato: Even Realities G2 introduce le note di preparazione per il supporto alla conversazione negli occhiali intelligenti

SHENZHEN, Cina, 26 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Even Realities annuncia oggi Prep Notes, un'esperienza di conversazione su schermo completamente riprogettata, e Even Hub: rendere gli occhiali smart Even G2 l'oggetto più utile che tu abbia mai indossato. "È tempo di mettere la tecnologia al servizio dell'umanità, e non viceversa. Abbiamo creato qualcosa che ti accompagna nei momenti che contano, a partire dalle conversazioni di tutti i giorni." Lo dichiara il fondatore e CEO Will Wang.

Dal seguire le conversazioni al gestirle

Even Realities ha lanciato Even G2 nel novembre 2025, presentando Conversate, un agente IA, che aiuta gli utenti a riassumere le conversazioni, ricevere suggerimenti utili e rispondere in tempo reale. Il riscontro è stato chiaro: le persone non volevano soltanto seguire meglio le conversazioni, desideravano partecipare attivamente.

Grazie a Prep Notes, tutto ciò è ora possibile. Prima di qualsiasi riunione, telefonata o conversazione, gli utenti possono caricare qualsiasi file che possa essere utile. Una volta attivati, gli occhiali mostrano informazioni rilevanti in tempo reale (note preparatorie, risposte suggerite, parole chiave, verifica dei fatti), senza dover ricorrere al telefono o al PC. Un semplice tocco sugli occhiali o sull'anello Even R1 consente agli utenti di passare dai sottotitoli in tempo reale ai suggerimenti in tempo reale e alle note preparatorie caricate prima di entrare nella conversazione. Il video del lancio.

Verso una seconda memoria umana

Even Realities non pensa di fermarsi qui. Col tempo, Even G2 offrirà suggerimenti sempre più pertinenti e migliorerà in modo significativo il rapporto con l'utente durante la giornata, come un compagno che scopre qualcosa in più su di te a ogni conversazione. Il principio è semplice: più contesto fornisci a Even G2, più si rivela utile. Wang spiega che gli utenti non dovranno attendere molto: una prima versione sarà disponibile già nei prossimi mesi.

Un mondo di possibilità, nel tuo campo visivo

Inoltre, è stata annunciata oggi Even Hub, una piattaforma aperta che consente agli sviluppatori di creare applicazioni direttamente per Even G2. Gli utenti possono installare le app direttamente sui propri occhiali, trasformando Even G2 da un semplice dispositivo in qualcosa di molto più personale e adattabile.

Dagli e-book agli esercizi di respirazione, dalla gestione dell'auto al gioco degli scacchi, la varietà di contenuti già disponibili dimostra l'eccezionale creatività della community. "Quando abbiamo sottoposto questa idea agli sviluppatori, abbiamo visto persone immaginare cose a cui noi stessi non avevamo pensato: ed è proprio quello che volevamo", dichiara Wang. "L'obiettivo di Even Hub è fare in modo che le migliori idee su ciò che Even G2 può fare non vengano solo da noi."

Le Prep Notes saranno disponibili nell'app Even Realities a partire dal 26 marzo. L'Even Hub sarà disponibile già dalla prossima settimana.

Informazioni su Even Realities

Con sede a Shenzhen, Even Realities è un'azienda tecnologica che crea occhiali intelligenti basati sull'IA. Il suo prodotto di punta, Even G2, è concepito secondo un principio semplice: la tecnologia migliore non pretende la tua attenzione, se la guadagna. L'approccio di Even all'IA mette al primo posto l'essere umano e la sua privacy, ed è pensato per il mondo di oggi, non per quello promesso in futuro.

Contatto: pr@evenrealities.com

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