Nongshim Shin Ramyun entra a far parte dell'ondata di K-Culture con "K-Pop Demon Hunters" di Netflix

20 agosto 2025 | 08.32
– 'Shin Ramyun' e 'Shrimp Crackers(SaewooKkang)' con i personaggi più amati –

SEOUL, Corea del Sud, 20 agosto 2025 /PRNewswire/ -- "Aspetta, K-Pop Demon Hunters Ramyun sta diventando realtà?"

Nongshim, l'azienda leader nella produzione di noodle istantanei in Corea, nota per prodotti di punta come Shin Ramyun, sta lanciando prodotti ufficiali ispirati al film d'animazione di Netflix e Sony Pictures Animation "K-Pop Demon Hunters". Ora i fan potranno godersi nella vita reale ciò che i membri di "HUNTR/X" hanno apprezzato nello show.

Nongshim lancerà un'edizione limitata di Shin Ramyun, Shrimp Crackers e l'imminente 'Shin Toomba Sauce', con gli adorati personaggi 'Rumi', 'Mira' e 'Zoey' di 'HUNTR/X', i 'Saja Boys' e 'Derpy', la mascotte della tigre. Questi articoli in co-branding saranno lanciati in tutto il mondo a partire da fine agosto con destinazione Corea, Nord America, Europa, Oceania, Sud-est asiatico e Messico.

Inoltre sarà disponibile, esclusivamente in Corea, un'edizione speciale di Shin Ramyun, progettata per essere identica a quelle presenti nel film di Rumi, Mira e Zoey. Oltre alla gamma di prodotti, Nongshim entrerà in contatto con i fan di tutto il mondo attraverso campagne di marketing attive sui social, contenuti digitali e negozi pop-up offline.

"K-Pop Demon Hunters", uscito su Netflix a giugno, ha rapidamente conquistato una fanbase mondiale grazie alla sua vivida rappresentazione della cultura coreana – musica K-pop, K-food e street fashion. I fan hanno identificato i noodle e gli snack nel film come prodotti Nongshim, citando l'uso di un carattere cinese diverso (神) in 'Shin Ramyun' che suona uguale a 'Shin' (辛) di Nongshim, il nome 'Dongshim' che assomiglia a 'Nongshim' e la somiglianza dello snack con i cracker ai gamberetti. Questo fermento tra i fan ha gettato le basi per la collaborazione.

Un portavoce di Nongshim ha dichiarato: "Questa partnership è stata possibile grazie ai fan che hanno identificato spontaneamente i nostri prodotti e hanno condiviso il loro entusiasmo. Mentre K-Pop Demon Hunters introduce la cultura coreana nel mondo, speriamo di condividere il gusto autentico del ramyun e degli snack coreani attraverso questa collaborazione unica".

A luglio, Nongshim ha svelato il suo nuovo slogan globale per Shin Ramyun: "Felicità piccante nei noodle". Lo slogan, che utilizza l'acronimo inglese del marchio "SHIN", ne riflette la mission: offrire gioia piccante e valore culturale alle persone ovunque nel mondo. 

