NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS SVELA L'ELENCO INAUGURALE DEI BAR CLASSIFICATI DAL POSTO 51 AL 100 PER IL 2025

LONDRA, 15 aprile 2025 /PRNewswire/ -- North America's 50 Best Bars 2025, sponsorizzato da Perrier, ha pubblicato la classifica inaugurale delle posizioni 51-100. Questa lista estesa è il risultato dei voti espressi dalla Voting Academy, composta da oltre 300 esperti indipendenti di cocktail, rinomati baristi, docenti e giornalisti specializzati in mixologia provenienti da tutta la regione.

L'elenco delle 51-100 in cifre

La classifica 51-100 celebra la ricca e diversificata cultura dei cocktail nella regione in vista della presentazione della lista 1-50 in programma il 29 aprile a Vancouver, Canada.

Emma Sleight, Responsabile dei contenuti di North America's 50 Best Bars, afferma: "Condividendo la lista 51-100 riconosciamo il forte impegno e la dedizione di un numero ancora maggiore di operatori della comunità dei bar dell'ospitalità e puntiamo i riflettori sullo sviluppo di un'eccezionale cultura del cocktail in tutta la regione".

In cima alla lista 51-100 c'è il Library Bar di Toronto, al No.51. Tra gli altri bar canadesi vi sono Missy's al No.52 di Calgary e il Bar Bisou Bisou di Montreal, al No.75.

I bar degli Stati Uniti includono destinazioni come Nickel City di Austin al No.70, Happy Accidents di Albuquerque al No.88, Bar Leather Apron di Honolulu al No.73, Bandista di Houston al No.59 ed Equal Measure di Boston al No.81. I bar di Seattle presenti nell'elenco includono Roquette al No.72, The Doctor's Office al No.76 e Canon al No.79.

Sono presenti cinque bar del Messico: Sabina Sabe (No.54), Brujas (No.65), Zapote Bar (No.74), Ticuchi (No.82) e Casa Prunes (No.94).

È possibile visualizzare l'elenco completo a questo link.

La lista 1-50 di North America's 50 Best Bars 2025, sponsorizzato da Perrier, sarà svelata nel corso di una cerimonia di premiazione dal vivo a Vancouver il 29 aprile, in collaborazione con il partner ospitante, Destination Vancouver. Il conto alla rovescia verrà trasmesso in diretta globale sul canale televisivo 50 Best Bars su YouTube.

