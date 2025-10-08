PARIGI, 8 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Con Frieze London alle porte, seguita da Art Basel Paris, Artprice News® annuncia la pubblicazione del suo 31° Rapporto annuale sul mercato dell'arte contemporanea, in cui Artprice by Artmarket presenta e analizza il mercato dell'arte contemporanea e ultra-contemporanea più denso che il mondo abbia mai visto (si veda la nostra metodologia alla fine di questo comunicato stampa).

Artprice News rivela lo stato attuale del mercato dell'arte contemporanea con un'analisi svolta dal dipartimento di econometria di Artprice.

Mentre gallerie, case d'asta e consulenti d'arte esaminano le cause e le conseguenze del rallentamento del mercato dell'arte globale, il 31° rapporto Artprice by Artmarket fornisce un'analisi dettagliata del mercato delle aste di arte contemporanea.

Il rapporto descrive sia i fattori che l'entità della contrazione, ma evidenzia anche molti segnali positivi: l'ascesa di artiste donna, l'emergere di nuove scene e l'avvento dell'intelligenza artificiale, che rappresenta un vero e proprio mutamento di paradigma. Più che un semplice inventario, questo rapporto delinea le tendenze chiave del mercato di domani.

Nel frattempo, per consentire a tutti di rimanere costantemente focalizzati sulle tendenze del mercato, Artprice ha appena lanciato una nuova agenzia di stampa, Artprice News, con il suo partner di lunga data Cision PR Newswire. Potendo contare su quasi 30 anni di esperienza come leader mondiale nell'informazione sul mercato dell'arte, pubblicheremo ora notizie quotidiane sul mercato dell'arte globale in 122 paesi e 11 lingue.

Con Artprice News®, Artprice integra la pubblicazione settimanale del suo ArtMarket Insight® con un feed di notizie globali quotidiane attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Questa iniziativa consentirà ad Artprice by Artmarket di integrare i suoi famosi report annuali con l'analisi del suo strumento di intelligenza artificiale proprietario, Intuitive ArtMarket®, e la sua partnership con Perplexity AI, offrendo agli utenti l'accesso a un volume incredibile di dati e parametri nella sua applicazione di intelligenza artificiale proprietaria, Blind Spot®.

Artprice, che possiede la più grande collezione al mondo di manoscritti e cataloghi d'asta risalenti al 1700, sta attualmente riversando un volume colossale di informazioni storiche nella sua intelligenza artificiale proprietaria, Intuitive Artmarket®. Questi dati saranno tokenizzati per essere utilizzati nel prossimo Global Art Market Annual Report (la 32a edizione), la cui pubblicazione è prevista per marzo 2026. I lettori fedeli avranno quindi accesso a un mondo completamente nuovo.

Tra l'altro, in risposta a una richiesta del consiglio di revisione di Artmarket.com, la collezione di manoscritti e cataloghi d'asta di Artprice è stata recentemente (gennaio 2025) valutata a 43 milioni di euro e costituisce ovviamente la base principale per gli strumenti di intelligenza artificiale proprietari di Artprice by Artmarket.

I report annuali di Artprice sul mercato dell'arte sono ormai in grado di mettere in luce tendenze artistiche trasversali estremamente complesse, che sfuggono in gran parte alla sfera accademica, istituzionale e commerciale.

Un frattura tra la base e l'apice della piramide?

Un quarto del fatturato delle aste d'arte mondiali potrà essere evaporato in un solo anno, ma il mercato delle aste non è mai stato così attivo: le case d'asta hanno infatti registrato un numero record di transazioni per l'arte contemporanea.

Un segmento premium che sta perdendo slancio, ma con molti più artisti, più lotti in offerta e più traffico che mai.

Nell'ultimo anno, opere di decine di migliaia di artisti contemporanei sono state vendute all'asta in tutto il mondo e la portata delle possibilità di acquisizione non è mai stata così ampia. Di questi artisti, uno su cinque era nuovo sul mercato delle aste e molti di loro avevano meno di quarant'anni. Sta quindi emergendo una nuova generazione che sta tracciando i contorni del mercato di domani.

Il segmento accessibile del mercato dell'arte (sotto i 5.000 dollari o addirittura sotto i 1.000 dollari) continua a crescere, alimentato dalle vendite online. Economico e di facile accesso, questo segmento sta attraendo una clientela giovane e connessa, affamata di opere in sintonia con i propri tempi e le proprie preoccupazioni, in linea con la propria visione di un nuovo mondo multipolare, sia dal punto di vista geopolitico, filosofico e digitale con l'intelligenza artificiale.

Secondo Thierry Ehrmann, CEO di Artmarket.com e fondatore di Artprice:

"Le opere d'arte a prezzi accessibili stanno vivendo uno tsunami di interesse. Un interesse che ci ha spinto a incontrare i dirigenti delle principali case d'asta mondiali a New York e Pechino per discutere di come promuovere opere d'arte con un prezzo compreso tra 5.000 e 15.000 dollari e aprirci alle vendite in criptovalute, ora condotte principalmente tramite ETF dal 2024, dopo che gli Stati Uniti hanno approvato l'ETF spot su Bitcoin e l'ETF spot su Ethereum.

Giganti come BlackRock (iShares Bitcoin Trust) e Fidelity ora offrono questi prodotti che replicano direttamente il prezzo di Bitcoin/Ethereum. Si tratta di prodotti negoziabili come le azioni tradizionali che eliminano tutti i rischi tecnici legati alla proprietà.

Quasi tre anni fa, Artprice by Artmarket ha iniziato a quotare tutti i suoi database di cataloghi d'arte in Bitcoin ed Ethereum, comprese le fluttuazioni dei prezzi da marzo 2010 (nascita di Bitcoin), oltre alle 8 valute internazionali già presenti nei nostri database. Questa iniziativa ha fatto salire le nostre consultazioni di database in criptovalute dal 2% al 36%.

Oggi, ciò significa che i 300 nuovi collezionisti d'arte milionari sono per lo più giovani informatici tra i 25 e i 40 anni che possiedono Bitcoin ed Ethereum. Questi nuovi acquirenti d'arte cercano una forma di riconoscimento sociale che trovano nell'acquisto di opere d'arte, e in particolare di opere d'arte digitali con l'avvento dell'intelligenza artificiale, che rappresenta un vero e proprio mutamento di paradigma nell'arte.

Sulla base della sua pluriennale esperienza nell'intelligenza artificiale (dal 1987 con Groupe Serveur, la sua società madre, la sua intelligenza artificiale proprietaria Intuitive Artmarket® e la sua recente collaborazione con Perplexity), Artprice prevede che, rispetto alle diverse centinaia di creatori di intelligenza artificiale generativa di oggi, il futuro vedrà emergere miliardi di creatori di tutte le età e professioni, diversi milioni dei quali emergeranno per espandere radicalmente il volume del mercato dell'arte come mai prima nella sua storia.

Nella fascia alta dello spettro, i colossi del mercato stanno segnando il passo: i risultati a sei cifre sono diminuiti drasticamente. Il fatturato delle aste d'arte di Hong Kong è pari alla metà della media degli ultimi dieci anni e la situazione non è molto migliore a Londra e New York.

I mercati più potenti (Stati Uniti, Cina e Regno Unito) rappresentano attualmente oltre tre quarti del fatturato delle aste d'arte a livello mondiale. Nel frattempo, Parigi si distingue come la capitale più dinamica del mondo in termini di volumi di transazioni, davanti a Londra e New York.

Nuove scene e nuovi volti

I nostri dati d'asta riflettono anche l'emergere di nuove scene e di nuovi volti. La scena giapponese conferma la sua influenza al di là di Takashi Murakami e Yoshitomo Nara. Le artiste donne stanno raggiungendo nuovi importanti traguardi, battendo record e sfidando le gerarchie consolidate.

Poiché gli schermi di tutte le dimensioni sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana, il mercato dell'arte contemporanea ha tutte le opportunità di esplodere. Le immagini digitali, promosse da una moltitudine di canali dedicati alle opere d'arte digitali, hanno ora una qualità di definizione che va oltre ciò che l'occhio umano (il sensore) e il cervello (il vero e proprio generatore dell'immagine) possono osservare. Gli schermi offrono oggi una risoluzione eccezionale a un costo che nel giro di pochi anni è stato dimezzato.

Inoltre, la creazione di opere d'arte digitali, basate su prompt di intelligenza artificiale, offre agli artisti infinite possibilità senza dover essere in grado di fare programmazione (aspetto che costituiva un vero ostacolo alla creazione artistica).

Il miglior risultato d'asta finora per un'opera d'arte basata sull'intelligenza artificiale è stato ottenuto da A.I. God di Ai-Da Robot. Ritratto di Alan Turing (2024) dell'11 luglio 2024, venduto per 1,1 milioni di dollari da Sotheby's New York.

Questa sontuosa opera è un omaggio ad Alan Turing, un vero pioniere dell'intelligenza artificiale che, grazie alla crittoanalisi, decifrò il codice nazista Enigma, consentendo agli Alleati di vincere la Seconda Guerra Mondiale. Processato nel 1952 per la sua omosessualità, Alan Turing fu condannato alla castrazione chimica e decise di porre fine alla sua vita assumendo cianuro l'8 giugno 1954. La regina Elisabetta II lo ha riconosciuto come un eroe di guerra e gli ha concesso la grazia reale postuma nel 2013.

Di fronte a questo cambiamento di paradigma, le case d'asta stanno ripensando le loro strategie come mai prima d'ora e, con rara audacia, i collezionisti stanno ridefinendo le loro priorità e i giovani acquirenti stanno imponendo nuovi codici.

L'arte contemporanea non è quindi ferma: sta cambiando rotta e aprendo la strada a un ecosistema più inclusivo, più fluido e più diversificato.

Artprice News® si concentra sul destino dei blue chip.

Dal destino di artisti blue chip come Jean-Michel Basquiat, Banksy e Marlene Dumas, all'inaspettata svolta di nuovi artisti attraverso uno spettro sempre più ampio di mercati, fino alla rivoluzione digitale, il Contemporary Art Market Report 2025 di Artprice è un'immersione nelle dinamiche di base di un mercato in rapida evoluzione.

Un mercato in cui ogni set di dati racconta una storia e in cui ogni tendenza delinea già i contorni del mercato di domani.

Più che un semplice inventario statistico, questo 31° rapporto globale suggerisce come potrebbe essere il futuro. Si concentra inoltre sulle opportunità che si possono cogliere in un mercato frammentato, sugli artisti in ascesa nonostante la cautela prevalente e sulle scene che stanno emergendo rispetto ad altre che rallentano.

Il rapporto sul mercato dell'arte contemporanea 2025 è disponibile gratuitamente in formato PDF, in francese e in inglese:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Basato sull'analisi delle vendite all'asta di opere di oltre 47.000 artisti contemporanei in tutto il mondo (da luglio 2024 a giugno 2025), questo rapporto si è da tempo affermato come la Bibbia del settore. Che tu sia un professionista, un collezionista esperto, un giornalista, un appassionato o uno studente, questo rapporto rivela le tendenze, i cambiamenti strutturali e le dinamiche che stanno rimodellando completamente il mercato dell'arte.

Scarica subito il rapporto per scoprire le principali trasformazioni in corso (con i dati a supporto) e la classifica degli artisti contemporanei più quotati al mondo.https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Metodologia

Questo rapporto analizza tutte le vendite all'asta pubblica di opere d'arte (pittura, disegno, scultura, fotografia, stampa, video, installazioni, arazzi) e NFT. Non copre le vendite di oggetti d'antiquariato, beni culturali anonimi o mobili. Copre i risultati delle aste globali registrati da Artprice by Artmarket per gli artisti nati dopo il 1945 (arte contemporanea), con particolare attenzione agli artisti di età inferiore ai 40 anni (arte ultracontemporanea), tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024.

Tutti i prezzi indicati nel presente rapporto si riferiscono ai risultati delle aste pubbliche, comprese le commissioni per gli acquirenti. Tutti i simboli "$" si riferiscono ai dollari statunitensi.

Copyright 1987-2025 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Il dipartimento di econometria di Artprice può rispondere a tutte le domande relative a statistiche e analisi personalizzate: econometrics@artprice.com

Informazioni su Artmarket.com:

Artmarket.com è quotata all'Eurolist di Euronext Paris. L'ultima analisi TPI include oltre 18.000 singoli azionisti, escludendo gli azionisti esteri, le società, le banche, i fondi comuni di investimento alternativi e gli OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Link al video su Artmarket.com e sull'ufficio Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket e il suo ufficio Artprice sono stati fondati nel 1997 da thierry Ehrmann, CEO dell'azienda. Sono controllati dal Groupe Serveur (creato nel 1987). cfr. la biografia certificata di Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/02/2025-Biographie_de_Thierry_Ehrmann-Who-s-Who-In-France.pdf

Artmarket è un attore globale nel mercato dell'arte con, tra le altre strutture, il suo dipartimento Artprice, leader mondiale nell'accumulo, gestione e sfruttamento di informazioni storiche e attuali sul mercato dell'arte (archivi documentari originali, codici manoscritti, libri annotati e cataloghi d'asta acquisiti nel corso degli anni) in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d'asta su più di 879.900 artisti.

Artprice Images® consente un accesso illimitato al maggior database mondiale di immagini del mercato dell'arte, con almeno 181 milioni di immagini digitali di fotografie o incisioni che riproducono capolavori dal 1700 a oggi, commentate dai nostri storici dell'arte.

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, arricchisce costantemente i propri database provenienti da 7.200 case d'asta e pubblica costantemente le tendenze del mercato dell'arte per le principali agenzie e testate giornalistiche del mondo in 121 paesi e 11 lingue.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com mette a disposizione dei suoi 9,3 milioni di associati (che effettuano l'accesso) gli annunci pubblicati dai suoi associati, che ora costituiscono il primo Standardized Marketplace® globale per la compravendita di opere d'arte a prezzi fissi.

Grazie all'Intuitive Artmarket® AI di Artprice, il mercato dell'arte ora ha un futuro.

Per ben due volte Artmarket, insieme ad Artprice, ha ottenuto il riconoscimento statale "Impresa innovativa" dalla Banca pubblica d'investimento (BPI) francese, che ha supportato l'azienda nel corso del progetto di consolidamento della propria posizione di player globale nel mercato dell'arte.

Link al rapporto sul mercato dell'arte contemporanea del 2025 pubblicato da Artprice by Artmarket:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Link per la consultazione del nostro rapporto annuale 2024 sul mercato globale dell'arte, pubblicato a marzo 2025 a cura di Artprice by Artmarket: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024

la cui sede principale è il famoso Museo d'Arte Contemporanea Abode of Chaos "La Dimora del Caos" (come afferma il The New York Times) / La Demeure of Chaos:

Madame Rachida Dati, Ministro della Cultura francese, ha concesso il riconoscimento ufficiale alla Dimora del Caos di Thierry Ehrmann come "opera d'arte totale", sede centrale mondiale di Artprice by Artmarket.

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Un'opera d'arte totale dall'architettura unica.

Per contattare Artmarket.com e il dipartimento Artprice: ir@artmarket.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2790403/Artprice_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2790404/Artprice_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg

