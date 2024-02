nubia annuncia ufficialmente la sua vasta espansione globale al MWC24

BARCELLONA, Spagna, 29 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, ha annunciato durante il primo giorno del MWC Barcelona 2024 la vasta espansione globale di nubia, il marchio noto a livello mondiale per le sue capacità professionali di fotografia mobile. Per soddisfare le richieste eterogenee dei consumatori relativamente agli smartphone, nubia ha lanciato una serie di nuovi prodotti durante l'evento. Tra questi vi sono il primo smartphone flip di ZTE, nubia Flip 5G, la serie nubia Focus 5G, progettata per fornire agli utenti un'esperienza fotografica professionale, nubia Music, che offre un'esperienza musicale onnicomprensiva, e nubia Neo 2 5G, con un'esperienza di gioco avanzata per tutti. Questi prodotti saranno distribuiti in tutta Europa, America Latina, Sud-Est asiatico, Medio Oriente e Africa, per soddisfare le diverse esigenze e aspettative dei consumatori globali.

nubia Z60Ultra: l'esclusiva ammiraglia per fotografia UDC

nubia Z60 Ultra offre una visione inarrestabile, grazie allo schermo intero nubia UDC e alla tecnologia flessibile UDC di quinta generazione. Applicata al sistema fotografico Neovision, nubia Z60 Ultra può fornire immagini ad alta definizione attraverso il modulo a tripla fotocamera più potente e completamente personalizzato, dotato di stabilizzazione OIS completa. Le lunghezze focali dorate ben bilanciate e il sistema ottico gli consentono di soddisfare le esigenze dei consumatori in vari scenari. Inoltre, nubia Z60 Ultra è alimentato dal chipset Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 3, dotato di una batteria da 6.000 mAh e resistenza alla polvere e all'acqua con grado di protezione IP68, che contribuiscono alle sue prestazioni solide e complete. Finora nubia Z60 Ultra ha ottenuto recensioni favorevoli dal momento del suo lancio attraverso le piattaforme di e-commerce globali. Andando avanti, questo prodotto verrà gradualmente introdotto in altri mercati globali.

nubia Flip 5G: il primo smartphone flip di ZTE

nubia Flip 5G, il primo prodotto di questo tipo di ZTE, è progettato come il primo smartphone pieghevole rivolto ai giovani. I consumatori rimarranno piacevolmente sorpresi dai prezzi e dalle sue numerose applicazioni che sono state adattate per il display esterno, inclusa l'applicazione della fotocamera che può offrire un'esperienza fotografica e selfie unica con i suoi doppi schermi interni ed esterni.

Dotato di uno schermo flessibile e pieghevole e di una cerniera altamente resistente, nubia Flip 5G si piega senza problemi e si apre senza creare pieghe. Il dispositivo vanta uno schermo interno flessibile ultra-trasparente da 6,9 pollici a 120 Hz e uno schermo esterno multifunzionale, che consente un rapido accesso a varie applicazioni senza dover aprire il telefono. Le immagini scattate dalla doppia fotocamera posteriore da 50 MP possono essere visualizzate in anteprima contemporaneamente su entrambi gli schermi, offrendo un'esperienza fotografica unica grazie al passaggio multi-angolo per selfie a mani libere. Alimentato dal chipset Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1, abbinato a una batteria da 4310 mAh, offre prestazioni affidabili ed eccezionali. Il prezzo del nubia Flip 5G parte da 599 USD. (Il prezzo al dettaglio può variare nei diversi mercati in base alle specifiche.)

Serie nubia Focus 5G: Tecnologia fotografica innovativa da 108 MP

Per offrire a un gruppo più vasto di utenti globali l'opportunità di sperimentare la tecnologia fotografica all'avanguardia di nubia, nubia presenta la serie Focus 5G. Questa nuova serie eredita il DNA della fotografia mobile professionale dalla serie Z di punta di nubia, rinomata per le sue straordinarie capacità fotografiche, il tutto mantenendo prezzi accessibili. Ispirato al design classico delle fotocamere, nubia Focus Pro 5G è l'unico dispositivo al mondo dotato di doppi pulsanti fotografici. Il pulsante di scelta rapida scorrevole consente l'attivazione con un solo tocco della fotocamera, mentre il pulsante Capture offre un'esperienza simile a quella di una fotocamera reale durante lo scatto di foto.

Dotata di un sistema a doppia fotocamera di massimo livello da 108 MP, alimentato dal sistema fotografico Neovision, la serie nubia Focus 5G offre prestazioni elevate ed efficienza dei costi. nubia Focus Pro 5G è dotato di 5 lunghezze focali mentre nubia Focus 5G ne vanta 4. La serie offre un'impressionante gamma di funzionalità integrate con l'algoritmo di zoom in-sensor, la modalità notturna potenziata RAW, RAW HDR e video 4K, consentendo agli utenti di scattare foto straordinarie senza sforzo. Progettato con un rivestimento posteriore in vetro, presenta un aspetto raffinato ed elegante che ricorda i classici obiettivi delle fotocamere professionali.

nubia Focus Pro 5G e nubia Focus 5G sono dotati rispettivamente di display da 6,72 pollici e 6,6 pollici. Entrambi sono dotati di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per effetti visivi eccezionali, una grande batteria da 5000 mAh con tecnologia IA per risparmio energetico e adottano audio DTS di alta qualità, offrendo esperienze audiovisive e di gioco fluide. La nuovissima funzione Live Island mostra vari suggerimenti e notifiche, migliorando l'esperienza interattiva. Alimentato da un chip octa-core 5G da 6 nm, con una frequenza massima di 2,2 GHz, nubia Focus 5G offre prestazioni superiori. Inoltre, la sua memoria UFS3.1 vanta una velocità di lettura/scrittura doppia rispetto a UFS2.2, garantendo un funzionamento senza interruzioni del telefono.Il prezzo della serie nubia Focus 5G parte da 199 USD. (Il prezzo al dettaglio può variare nei diversi mercati in base alle specifiche.)

nubia Neo2 5G: un telefono per gaming migliore adatto a tutti

La serie nubia Neo è posizionata come telefono da gaming migliore adatto a tutti. Nel 2023, la prima generazione di nubia Neo è stata lanciata nel sud-est asiatico, in Medio Oriente e in Europa ed è stato accolto con grande apprezzamento dagli appassionati di gaming.

Basato sulla prima generazione di dispositivi, nubia Neo 2 5G è dotato di doppi trigger da gioco sulla spalla, offrendo ai gamer su dispositivi mobili un'esperienza piacevole e senza precedenti. I pulsanti consentono inoltre ai giocatori mobili di personalizzare le funzioni in base alle proprie preferenze, migliorando sensibilmente l'esperienza di controllo del gioco. Eredita i geni del design del suo predecessore, creando costantemente un design mecha bionico unico e visivamente sorprendente, che è integrato dal modulo fotocamera posteriore a forma ottagonale, che riporta gli attributi della tecnologia futuristica e dell'estetica mecha. Nella parte anteriore presenta un display da 6,72 pollici a 120 Hz per un'esperienza visiva più fluida e chiara. Con una notevole batteria da 6000 mAh e una ricarica rapida da 33 W, nubia Neo 2 5G consente a tutti gli utenti di giocare ininterrottamente per tutto il giorno. Il Gaming Space recentemente aggiornato offre funzionalità più potenti e pratiche, offrendo ai giocatori esperienze di gioco più comode. Inoltre, nubia Neo 2 5G è dotato di doppi altoparlanti e audio DTS:X Ultra per un ambiente audio di gioco immersivo e realistico. Il prezzo del nubia Neo 2 5G parte da 199 USD. (Il prezzo al dettaglio può variare nei diversi mercati in base alle specifiche.)

Serie nubia Music: Un'esperienza musicale immersiva

La serie nubia Music presenta un volume superiore del 600% rispetto ai modelli medi, appositamente progettato per consentire a più persone di ascoltare la musica grazie agli altoparlanti di alta qualità e all'algoritmo del volume estremo basato sull'intelligenza artificiale. I due jack per cuffie da 3,5 mm offrono agli utenti un'esperienza audio immersiva e facilitano la condivisione della musica. Il prezzo della serie nubia Music parte da 149 USD. (Il prezzo al dettaglio può variare nei diversi mercati in base alle specifiche.)

Ispirandosi al suo slogan "Be Yourself", nubia si impegna a fornire ai giovani un'ampia gamma di scelte con design, caratteristiche ed esperienze differenziati. Inoltre, il marchio si sta preparando a un'importante espansione sul mercato globale e prevede di presentare nuovi prodotti a partire da marzo 2024.

Per ulteriori informazioni, visitare lo stand ZTE (3F30, Padiglione 3, Fira Gran Via) al MWC Barcelona 2024, oppure visitare: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc24.html

