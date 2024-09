Nuova architettura multi-nodo raffreddata a liquido di Supermicro con massima densità di prestazioni, progettata appositamente per HPC su larga scala

I nuovi sistemi FlexTwin™ Rack-Scale Ready offrono una densità di elaborazione senza precedenti in un fattore di forma multi-nodo, con doppie CPU DLC doppie fino a 500 W ciascuna per nodo, accesso al nodo frontale e rete ottimizzata

SAN JOSE, California, 20 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , fornitore di soluzioni IT complete per IA/ML, HPC, cloud, storage e 5G/Edge, annuncia la nuovissima famiglia di sistemi FlexTwin, progettata per soddisfare le esigenze di scienziati, ricercatori, governi e aziende che affrontano le attività di elaborazione più complesse e impegnative al mondo. Grazie al supporto flessibile per le più recenti tecnologie di CPU, memoria, storage, alimentazione e raffreddamento, FlexTwin è progettata appositamente per supportare carichi di lavoro HPC impegnativi, tra cui servizi finanziari, ricerca scientifica e modellazione complessa. Questi sistemi sono ottimizzati in termini di costi in base alle prestazioni per dollaro e possono essere personalizzati per soddisfare specifiche applicazioni HPC e requisiti del cliente grazie al design modulare Building Block Solutions® di Supermicro.

"I server FlexTwin di Supermicro definiscono un nuovo standard di densità delle prestazioni per le distribuzioni rack-scale con un massimo di 96 nodi di elaborazione a doppio processore in un rack standard da 48U", ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "In Supermicro siamo in grado di offrire una soluzione completa che comprende server, rack, reti, componenti di raffreddamento a liquido e torri di raffreddamento a liquido, accelerando i tempi di distribuzione e ottenendo una maggiore qualità e affidabilità nell'intera infrastruttura, consentendo ai clienti di ottenere risultati più rapidamente. Fino al 90% del calore generato dal server viene eliminato grazie alla soluzione di raffreddamento a liquido, con un notevole risparmio di energia e prestazioni di elaborazione più elevate."

Per maggiori informazioni sui sistemi FlexTwin, fare clic qui.

Questo nuovo design multi-nodo integra l'architettura modulare di risparmio delle risorse di Supermicro, che utilizza alimentatori condivisi e DLC di componenti critici per ridurre l'utilizzo di materie prime, ottimizzare l'efficienza energetica e ridurre il valore PUE (Power Usage Effectiveness) del data center. La nuova architettura FlexTwin comprende una gamma di tecnologie nuove e standard del settore che non solo migliorano le prestazioni, ma ottimizzano anche la flessibilità del carico di lavoro e la facilità di manutenzione per i data center di grandi dimensioni.

Per supportare l'implementazione dell'architettura FlexTwin su larga scala, Supermicro offre servizi di integrazione su rack per progettare, costruire, convalidare e fornire soluzioni complete di qualsiasi dimensione grazie a una capacità produttiva globale leader del settore fino a 5.000 rack al mese (inclusi 1.350 rack raffreddati a liquido), ampie strutture di integrazione e collaudo su rack e una suite completa di soluzioni software di gestione.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a fornire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'IA e per il 5G telco/edge IT. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nel campo della progettazione di schede madri, alimentazione e chassis favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione dell'azienda, e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri 'blocchi costruttivi' flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

