Omio annuncia la collaborazione con Transcor Data Services, portando la copertura degli autobus interurbani e la multimodalità negli Stati Uniti a un livello superiore

La nuova partnership porta centinaia di nuove tratte e accesso a importanti operatori di autobus, segnando la continua espansione dell'inventario multimodale di Omio negli Stati Uniti

BERLINO, 15 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Omio, la piattaforma globale leader per la prenotazione di viaggi multimodali, ha annunciato oggi una partnership strategica con Transcor Data Services (TDS), uno dei principali fornitori statunitensi di tecnologie per la mobilità back-end. Questa nuova alleanza amplia significativamente l'inventario di autobus interurbani di Omio, rafforzando il suo impareggiabile inventario globale e la sua posizione di piattaforma leader per viaggi multimodali senza soluzione di continuità.

La partnership consentirà a Omio di integrare oltre 20 nuovi fornitori di servizi di viaggio, tra cui 40 compagnie di autobus con copertura a livello nazionale. Tra queste spicca Peter Pan, una delle maggiori compagnie di autobus private degli Stati Uniti e player fondamentale nei viaggi interurbani. Altri operatori includono Baron Bus, Adirondack Trailways, C&J Bus Lines, Coach USA, Fullington, Indian Trails, Express Arrow, Jefferson Lines, New York Trailways e Northwestern Stage Lines, tra gli altri.

L'accordo, firmato a giugno 2025, entrerà in vigore nel terzo trimestre del 2025, sbloccando centinaia di nuove tratte sulla piattaforma Omio e migliorando la connettività per milioni di viaggiatori, sia nelle grandi aree metropolitane, sia nelle zone rurali. Negli Stati Uniti, il trasporto in autobus interurbano rimane una modalità di trasporto fondamentale, adatta a viaggi a breve e lunga distanza. L'integrazione della rete MMC di TDS offre ai viaggiatori alternative economiche, affidabili e sostenibili per gli spostamenti nazionali.

La partnership con Transcor Data Services rappresenta un'altra pietra miliare nella traiettoria di crescita globale di Omio e nella sua continua espansione negli Stati Uniti – un mercato in cui l'azienda opera dal 2020. Solo quest'anno, Omio ha integrato oltre 50 compagnie aeree e centinaia di partner per il trasporto terrestre, rafforzando il suo impegno nell'offrire un inventario senza pari e una vasta scelta per i clienti.

Nel 2025, Omio collega i viaggiatori a oltre 2.300 fornitori di trasporto in 45 paesi, tra Europa, Nord America e Sud-est asiatico. Con questa integrazione, Omio continua a promuovere la propria missione globale di semplificare radicalmente il modo in cui le persone si spostano, riunendo treni, voli, autobus e traghetti in un'unica piattaforma intuitiva.

"La nostra missione è rendere semplici le scelte di trasporto e dare a tutti i viaggiatori la possibilità di avere il controllo e prendere decisioni di viaggio consapevoli. Siamo entusiasti di collaborare con Transcor Data Services, attraverso cui espanderemo in modo significativo la nostra copertura degli autobus interurbani, a supporto del nostro crescente inventario multimodale negli Stati Uniti", ha commentato Veronica Diquattro, Presidente B2C e Supply di Omio.

"In TDS crediamo che le partnership più solide siano costruite su uno scopo condiviso e sulla creazione reciproca di valore", ha dichiarato Terry Cordell, CEO di Transcor Data Services. "Collaborare con Omio ci permette di ampliare il nostro impatto negli Stati Uniti, connettendo più operatori a più viaggiatori in modo fluido, efficiente e su larga scala. Insieme, stiamo modernizzando il modo in cui l'industria si connette con le persone e le persone con le opportunità. Questa partnership è una testimonianza della forza della collaborazione nel plasmare il futuro della mobilità".

Informazioni su Omio

Fin dalla sua fondazione nel 2013, il Gruppo Omio aiuta i propri clienti a scoprire nuovi modi di viaggiare. Grazie all'interconnessione di Omio e Rome2Rio, Omio è la piattaforma di ricerca, comparazione e prenotazione di viaggi leader a livello globale. Omio B2B Partnership offre soluzioni su misura ad agenzie di viaggi online (OTA) e fornitori di servizi di trasporto. Omio supporta i propri clienti nel desiderio di esplorare l'Europa, gli Stati Uniti, il Canada e il Sud Est Asiatico in treno, autobus, aereo e traghetto. Omio vende oltre 80.000 biglietti al giorno e vanta un team di oltre 430 persone provenienti da più di 50 Paesi e con uffici a Berlino, Praga, Melbourne, Londra e Bangalore. Il Gruppo Omio offre ai propri clienti viaggi capaci di ispirare. omio.it

Informazioni su Transcor Data Services

Transcor Data Services ("TDS") offre tecnologie di mobilità multimodale di nuova generazione al settore del trasporto terrestre, promuovendo efficienza, crescita dei ricavi ed esperienze clienti senza interruzioni. Come fornitore di soluzioni completamente integrate, TDS propone applicazioni avanzate e servizi di consulenza che abilitano percorsi dinamici, prezzi intelligenti, gestione della capacità e dei ricavi, e integrazioni multi-operatore. Attualmente, TDS gestisce oltre 10 milioni di opzioni di percorso in quattro paesi. Scopri di più su tds.ai

