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Opella: un nuovo studio dimostra che il trattamento efficace della tosse va oltre il sollievo sintomatico

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15 ottobre 2026 | 19.37
LETTURA: 2 minuti

PARIGI, 15 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Un nuovo studio realizzato da Opella, produttore di Mucosolvan e Bisolvon, fornisce ai farmacisti prove convincenti del fatto che il successo di un trattamento per la tosse deve essere misurato in base al suo impatto sul benessere generale del paziente, oltre che in base al tradizionale sollievo sintomatico.

Poiché la maggior parte dei consumatori1 decide quale trattamento assumere in farmacia, il consiglio del farmacista svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare i pazienti a tornare alle loro normali abitudini e a riappropriarsi della loro quotidianità.

Principali conclusioni:

2

Milena Leone, Global Brand General Manager, Opella:

"Quando una tosse interrompe le routine quotidiane, è essenziale una cura efficace e tempestiva. Questo studio fornisce preziose prove reali del fatto che Mucosolvan e Bisolvon vanno oltre il trattamento del sintomo fisico: offrendo un sollievo rapido fin dalla prima dose, aiutano le persone a superare i disagi della tosse e a riprendere più rapidamente le proprie attività quotidiane."

Informazioni sullo studio

Il RWE Cough Study, uno studio prospettico e osservazionale, è stato condotto in Italia su consumatori adulti che avevano acquistato Mucosolvan (ambroxolo) o Bisolvon (bromexina) per curare una tosse produttiva acuta. Lo studio ha valutato l'efficacia quotidiana e l'impatto sulla qualità della vita dei pazienti su un periodo di sette giorni utilizzando strumenti convalidati, tra cui il Cough Severity Diary (CSD) e il Leicester Cough Questionnaire (LCQ).

Per ulteriori informazioni o per esaminare integralmente i risultati, consultare la pagina 79 qui.

MAT-GLB-2605783-v1.0-10/2026

1. In Germania, il 58% dei consumatori prende le decisioni relative al trattamento di tosse e raffreddore in negozio.

2. Dopo la prima assunzione, il 53% (41%) degli utilizzatori di bromexina (rispettivamente di ambroxolo) si è dichiarato d'accordo o pienamente d'accordo con l'affermazione di aver provato un sollievo immediato, mentre rispettivamente il 57% e il 44% hanno riferito un sollievo dallo stimolo a tossire. 

Fonte: I&P Tracker 2025, Dive SO Units WWP MAT Dec'25, "Understand the Shopper Journey on the C&C Category to Drive an Omnichannel Strategy", Germania, maggio 2023.

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