PANASONIC TOUGHBOOK FESTEGGIA 30 ANNI DI INNOVAZIONE A SUPPORTO DEI TEAM MOBILI IN PRIMA LINEA

Gli operatori sul campo si affidano a Panasonic TOUGHBOOK come alla spina dorsale tecnologica che contribuisce a mantenere la società in funzione.

WIESBADEN, Germania, 26 agosto 2026/PRNewswire/ -- Panasonic TOUGHBOOK celebra 30 anni all'avanguardia dell'innovazione mobile, trasformando il modo in cui gli professionisti sul campo prendono decisioni cruciali e garantiscono la continuità di servizi mission-critical. Da tre decenni, gli operatori sul campo si affidano a TOUGHBOOK per lavorare efficacemente anche negli ambienti più difficili, dove i dispositivi tradizionali non sono all'altezza.

Affidarsi a Panasonic per risolvere le sfide reali

Panasonic sviluppò il suo primo TOUGHBOOK, il CF-25, nel 1996 per rispondere direttamente a una sfida concreta: gli operatori in prima linea nei servizi pubblici registravano tassi di guasto eccessivamente elevati con i dispositivi standard. Panasonic ha progettato il CF-25 da zero per resistere alle realtà delle operazioni sul campo, inclusi cadute, vibrazioni, temperature estreme, polvere e pioggia.

In 30 anni di innovazione, questo livello di coinvolgimento con i clienti e la profonda comprensione delle reali esigenze degli utenti finali che operano in ambienti di lavoro particolarmente impegnativi non sono mai cambiati.

Questo approccio focalizzato sul cliente ha aiutato Panasonic a creare una categoria completamente nuova di informatica mobile rugged. Ha gettato le fondamenta per decenni di innovazione futura nell'edge computing alimentato dall'intelligenza artificiale, nella connettività superveloce, nelle piattaforme mobili sicure e nei servizi a ciclo di vita completo che supportano i team mobili. Per questo motivo, clienti, partner e utenti finali di Panasonic continuano ad affidarsi a TOUGHBOOK quando la continuità operativa è fondamentale.

Masaki Takeda, Direttore della Mobile Solutions Business Division Europe, commenta: "30 anni fa, TOUGHBOOK si è impegnata a mettere in discussione i limiti di ciò che la tecnologia mobile poteva realizzare Oggi è diventata il marchio di tecnologia robusta più affidabile al mondo. E, in un contesto in cui le organizzazioni devono affrontare sfide sempre più complesse legate alla cybersecurity, all'adozione dell'AI, alla mobilità della forza lavoro e alla resilienza e continuità operativa, siamo più impegnati che mai nello sviluppo di soluzioni personalizzate che rispondano a esigenze reali, consentendo ai team mobili di operare efficacemente quando il fallimento non è un'opzione."

Tre decenni di straordinaria innovazione

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