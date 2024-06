Partnership tra Omio e Uber: la rivoluzione dei viaggi multimodali in Europa

BERLINO, 13 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Omio, la piattaforma di prenotazione di treni, aerei, autobus e traghetti leader a livello mondiale, è lieta di annunciare la prosecuzione della partnership con Uber, finalizzata a trasformare il settore dei viaggi multimodali in Europa. Attraverso l'API di Omio, gli utenti Uber hanno la possibilità di accedere a un'ampia rete di collegamenti autobus e ferroviari, tra cui Eurostar. A fronte del successo della loro collaborazione nel Regno Unito, Omio e Uber stanno ora estendendo la loro offerta congiunta anche al mercato spagnolo.

La partnership tra Omio e Uber continua a ridefinire il mondo dei viaggi. Con il recente lancio di Uber Train in Spagna, supportato dall'esclusiva API di Omio, i clienti Uber spagnoli hanno ora accesso a un'ampia rete di tratte ferroviarie, fattore che consolida ulteriormente il posizionamento dell'azienda come fornitrice di soluzioni di viaggio integrate.

"Siamo entusiasti di annunciare che la nostra partnership con Uber ha raggiunto le vivaci strade della Spagna. Si tratta di un risultato significativo per Omio, che da sempre si impegna a semplificare gli spostamenti attraverso la cooperazione con i principali fornitori di servizi di trasporto. La nostra piattaforma multimodale offre pratiche soluzioni di viaggio da porta a porta, sia in Spagna che in Europa. Grazie alla collaborazione con Uber e all'integrazione della piattaforma e dell'app possiamo offrire ai viaggiatori una gamma ancora più ampia di soluzioni di viaggio. Un'elevata percentuale di utenti torna a prenotare con noi dopo avere provato il nostro nuovo servizio per la prima volta, il che indica che il livello di soddisfazione è molto alto", afferma Jean Francois Bessiron, Chief B2B Officer di Omio.

Semplificare i viaggi in treno nel Regno Unito e non solo

La collaborazione con Uber nasce dall'impegno di soddisfare le esigenze specifiche di ogni mercato. Per questo motivo, a due anni dall'avvio della partnership con Uber nel Regno Unito, Omio ha aggiunto alla propria piattaforma diverse nuove tratte da e per il Paese, con varie modalità di trasporto. Gli utenti Uber prenotano treni in tutto il Regno Unito, e non solo nella regione della Grande Londra (ne sono un esempio i collegamenti tra città come Londra-Manchester o Londra-Parigi con l'Eurostar). Tale dato dimostra l'elevata domanda a livello nazionale di soluzioni di trasporto multimodali. Si registrano inoltre elevati volumi di prenotazione per i collegamenti tra le principali città del Regno Unito, accompagnati da una forte domanda di corse urbane, fattore che conferma la tendenza dei clienti Uber a utilizzare il servizio per raggiungere il posto di lavoro oppure per le trasferte in giornata. Il 17 aprile 2024 Omio ha raggiunto il traguardo di un milione di corse, evidenziando così l'importante ruolo della piattaforma nello sviluppo del settore dei viaggi multimodali.

La piattaforma perfettamente integrata consente agli utenti di combinare facilmente diverse modalità di trasporto, e promuove la comodità, l'accessibilità e la sostenibilità in ogni viaggio.

Sulla piattaforma Uber i biglietti del treno hanno inoltre prezzi competitivi, grazie all'assenza dei costi di prenotazione e agli incentivi fedeltà come i punti Avios e il 10% in crediti Uber.

Aiutando partner globali come Uber, Google e Iryo a offrire soluzioni multimodali, Omio promuove l'accessibilità e la sostenibilità dei viaggi. In precedenza, Omio ha anche instaurato partnership B2B per l'integrazione della propria API con Ecosia e Kayak.

Informazioni sul Gruppo Omio. Fin dalla sua fondazione nel 2013, il Gruppo Omio aiuta i propri clienti a scoprire nuovi modi di viaggiare. Grazie all'interconnessione con Rome2Rio, Omio è la piattaforma di ricerca, comparazione e prenotazione di viaggi leader a livello globale. Omio B2B Partnership offre soluzioni su misura ad agenzie di viaggi online (OTA) e fornitori di servizi di trasporto. Omio aiuta i propri clienti a esplorare l'Europa, gli Stati Uniti e il Canada in treno, autobus, aereo e traghetto, collaborando con oltre 1.000 fornitori di servizi di trasporto e offrendo la possibilità di prenotare in 21 lingue e pagare in 26 valute estere. Il Gruppo Omio vanta un team di oltre 300 persone provenienti da più di 50 Paesi, con uffici a Berlino, Praga, Melbourne e Londra, e aiuta i propri clienti a vivere viaggi capaci di ispirare.

Maggiori informazioni su omio.com

Contatti stampaTobias HönigOpeners GmbHomiocc@opnrs.com+49 176 80 500 757

