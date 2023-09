PASSALACQUA AL PRIMO POSTO NELLA CLASSIFICA INAUGURALE DI THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2023

LONDRA, 19 settembre 2023 /PRNewswire/ -- L'elenco di The World's 50 Best Hotels è stato annunciato nel corso di un'emozionante cerimonia di premiazione alla Guildhall di Londra. Si tratta della prima incursione di 50 Best nel settore dei viaggi, e la sua prima classifica globale dopo il lancio di The World's 50 Best Bars nel 2009.

Questi riconoscimenti premiano esperienze alberghiere eccezionali nel mondo destinate a dare forma alle aspirazioni di consumatori, viaggiatori e albergatori.

È possibile consultare l'elenco completo di The World's 50 Best Hotels 2023 qui.

Passalacqua, un lussuoso boutique hotel sul lago di Como, si aggiudica il primo posto. In una villa del XVIII secolo con spettacolari giardini terrazzati che scendono fino all'acqua, la famiglia De Santis ha creato una splendida struttura con 24 camere in cui si respira l'atmosfera di una dimora privata. Al secondo posto è il Rosewood Hong Kong, nel quartiere artistico della città chiamato Victoria Dockside, con vista sul porto.

Londra vanta quattro hotel nell'elenco: Claridge's (No.16), The Connaught (No.22), NoMad London (No.46) e The Savoy (No.47). Sono state premiate anche altre due strutture nel Regno Unito: Gleneagles in Scozia (No.32), che ha vinto l'Art of Hospitality Award, e The Newt a Somerset (No.37), che si è aggiudicato il premio Carlo Alberto Best Boutique Hotel.

In cima alla classifica, quattro strutture in Asia: Rosewood Hong Kong (No.2), Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (No.3), The Upper House a Hong Kong (No.4) e Aman Tokyo (No.5). Al primo posto tra gli hotel entro 20 metri da una spiaggia, il Soneva Fushi ha vinto il titolo di Lost Explorer Best Beach Hotel.

Il Singita Lodges, nel Parco nazionale Kruger, è uno dei tre hotel del continente africano presenti in classifica, insieme a La Mamounia (No.6) e al Royal Mansour (No.23), entrambi a Marrakech.

