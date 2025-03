PCK Intellectual Property svela la nuova identità del marchio basata su competenza affidabile e innovazione nella proprietà intellettuale

TORONTO, 10 marzo 2025 /PRNewswire/ -- PCK Intellectual Property, una delle principali società canadesi di proprietà intellettuale specializzata in brevetti, marchi, diritti d'autore e strategie di proprietà intellettuale, è lieta di annunciare il lancio della sua rinnovata identità del marchio.

Questo aggiornamento include un logo modernizzato, un sito web riprogettato e un'identità visiva coerente, che riflette l'impegno continuo di PCK nel fornire soluzioni per la proprietà intellettuale strategiche con precisione e un servizio incentrato sul cliente.

"La nostra nuova identità del marchio non è una reinvenzione, ma una conferma della strada abbiamo fatto", ha dichiarato Andrew Currier, CEO e cofondatore di PCK Intellectual Property. "Nel giro di due decenni, la nostra azienda è diventata un leader riconosciuto, che ha letteralmente scritto il manuale della prassi brevettuale canadese. Siamo uno studio legale boutique specializzato in proprietà intellettuale canadese, orgogliosamente indipendente. Il nostro incrollabile impegno verso l'eccellenza nell'origine della proprietà intellettuale, unito alla competenza canadese locale per i richiedenti stranieri che cercano un partner canadese affidabile, rimane al centro della nostra attività. Questo look rinnovato sottolinea il nostro impegno verso soluzioni per la proprietà intellettuale strategiche, innovazione e un servizio clienti eccezionale, mantenendoci in linea con la nostra stella polare: essere uno studio specializzato in proprietà intellettuale leader sulla scena mondiale".

La nuova identità del marchio migliora il modo in cui PCK comunica la propria competenza e i propri servizi in tutti i punti di contatto con i clienti. Da un logo più chiaro e incisivo a un sistema visivo coerente e professionale, ogni elemento è progettato per rafforzare la posizione di PCK come leader nel diritto di proprietà intellettuale. Modernizzando la propria identità, PCK rafforza il legame con i clienti, mantenendo al contempo la propria reputazione di azienda competente e di consulente strategico affidabile. Il marchio rinnovato mette in risalto l'impegno di PCK nell'aiutare i clienti a proteggere e massimizzare il valore della loro proprietà intellettuale.

Informazioni su PCK Intellectual Property:

PCK Intellectual Property è una società canadese specializzata in brevetti, marchi, diritti d'autore e strategie di proprietà intellettuale. Nota per il suo approccio strategico e la profonda competenza nel settore, PCK aiuta le aziende a proteggere la loro proprietà intellettuale e a districarsi nei complessi scenari legali.

Per saperne di più, visitare www.pckip.com.

Contatto per i media: Tysha Campbell, responsabile dello sviluppo aziendale, PCK Intellectual Property campbell@pckip.com

