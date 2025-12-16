Per il settimo anno consecutivo Beko ottiene il punteggio più alto nella valutazione S&P Global Corporate Sustainability Assessment nel settore dei beni durevoli per la casa DHP

ISTANBUL, 16 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Beko**, leader mondiale nel settore degli elettrodomestici, ha ottenuto un punteggio di 86/100 nel S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025, basato sulla valutazione datata 16 ottobre 2025. La posizione più alta nella classifica tra le 79 aziende del settore dei beni durevoli per la casa DHP riflette l'impegno continuo dell'azienda nei confronti delle prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG).

Impegno a lungo termine per la sostenibilità

Il recente riconoscimento di Beko è supportato da vari sforzi nelle sue operazioni globali. Nel 2024, l'azienda ha implementato 332 progetti di efficienza energetica, ottenendo un risparmio energetico di circa 60 mila GJ. L'utilizzo di elettricità verde è stato del 60% per le attività di produzione e la capacità di energia rinnovabile è aumentata a 90 MWp. Le iniziative di economia circolare hanno consentito di ricondizionare più di 114 mila prodotti. I progetti di efficienza idrica hanno generato risparmi per oltre 223.000 m³ d'acqua. Con l'inclusione dello stabilimento di produzione di lavastoviglie di Ankara nella rete Global Lighthouse Network, tre stabilimenti Beko sono ora riconosciuti a livello mondiale come centri di produzione leader.

Questi risultati supportano la strategia sul lungo termine dell'azienda all'azione per il clima. Beko conferma il suo impegno per il raggiungimento di emissioni nette di gas serra pari a zero lungo tutta la sua catena del valore entro il 2050. I suoi obiettivi a breve termine includono una riduzione del 42 percento delle emissioni assolute Scope 1 e 2 e una riduzione del 42 percento delle emissioni Scope 3 dalla fase di utilizzo del prodotto entro il 2030 rispetto al valore di riferimento del 2022. A lungo termine, l'azienda punta a ridurre del 90% le sue emissioni assolute Scope 1 e 2, nonché le sue emissioni assolute di Scope 3 entro il 2050.

Commentando le prestazioni costanti di Beko nelle valutazioni di sostenibilità globale, il CEO Hakan Bulgurlu ha dichiarato: "Continuiamo a sviluppare tecnologie avanzate per migliorare l'efficienza energetica dei nostri prodotti, riducendo al contempo le emissioni di carbonio. Questa prospettiva ci guida nella definizione della nostra roadmap sul lungo termine e nel modo di rafforzare le basi delle nostre prestazioni in materia di sostenibilità."

Grazie alla sua strategia di sostenibilità e ai suoi costanti progressi, l'azienda continua ad aumentare le aspettative nel settore dei beni durevoli per la casa e a contribuire a un futuro più sostenibile.

INFORMAZIONI SU BEKO

Beko è un'azienda internazionale di elettrodomestici con una forte presenza globale, che opera attraverso filiali in oltre 55 paesi con una forza lavoro di oltre 50.000 dipendenti e stabilimenti di produzione in diverse regioni, tra cui Europa, Asia, Africa e Medio Oriente. Beko dispone di 22 marchi di proprietà o utilizzati con una licenza limitata (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko è diventata la più grande azienda di elettrodomestici in Europa per quota di mercato (in base ai volumi) e ha raggiunto un fatturato consolidato di 10,6 miliardi di euro nel 2024. I 28 uffici e centri di R&S e progettazione Beko in tutto il mondo ospitano oltre 2.300 ricercatori e attualmente detengono più di 4.500 domande di brevetto registrate a livello internazionale. L'azienda ha ottenuto il punteggio più alto nell' S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) nel settore dei beni durevoli per la casa DHP per il settimo anno consecutivo (in base ai risultati del 16 ottobre 2025), ed è stata inclusa negli indici di sostenibilità Dow Jones per l'ottavo anno consecutivo.** L'azienda è stata riconosciuta come la 17esima azienda più sostenibile nella classifica del 2025 della rivista TIME e nell'elenco 2025 delle aziende più sostenibili al mondo di Statista. La visione di Beko è "Rispettare il mondo, essere rispettati in tutto il mondo". www.bekocorporate.com

*Licenziatario limitato a determinate giurisdizioni. **I dati presentati appartengono ad Arçelik A.Ş., una società madre di Beko.

